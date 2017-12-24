苦难与信仰 关于近代自我意识的一些问题

耶稣大声喊着说 以利 以利 拉马撒巴各大尼 就是说 我的神 我的神 为什么离弃我 ——马太福音





最近我和吧友一直在纠缠邓晓芒的一些问题 今天我打算从邓晓芒经常提到的 中国人没有自我意识这个话题入手 来谈谈我的观点





关于自我意识这个问题来看 中国文化还确实不存在近代西方式的自我意识 这个问题不大 至于宣传一个文化观念这点 邓晓芒做的不错 问题只是在于 邓晓芒 不理解西方近代的自我意识是什么 说穿了 他还在西方中心话语的迷雾中乱转呢 只有西方的拥抱和表达算爱情 只有西方的做作叫文明 只有西方的宗教 是信仰 邓晓芒为我们完美的展示出了一个毫无自我意识的人 是一个什么样子的 看看邓晓芒就一目了然了





中国文化 自古以来都缺少一种对话性 如我前几篇文章所说 基本上都是学生问师傅答 所以中国人习惯于聆听（当然中国人只习惯于聆听高人的话 比如师傅 老子 长官的话 中国人骂人时自称老子 可能言下之意就是连我的话都不听了 对低于自己的人或者感觉和自己差不多的是坚决不听的 当然也不会对话 中国人口中的讲道理其实是绝对命令 论坛中 比比皆是的话是 你行老几 你有什么权利 说的就是你又不是老夫子 你又不是长官 你又不是我老子 你有什么话语权吗？） 在这样的社会文化圈中 我前几篇文章说的悲剧是几乎不太可能出现的 要注意我谈悲剧是一直都在和柏拉图的对话集连在一起说 这里面有对话的张力 如巴赫金在陀思妥耶夫斯基的诗学问题中说的 复调或者是狂欢节 可是在很多回复中 吧友都将悲剧理解为 信仰的破灭 其实单纯的去否定信仰 是没有什么悲剧张力的 他之所以看不懂悲剧 只是因为他的思维方式 还是中国式的 在这种学生问 老师答的文化氛围中 话语权在 家长 长官那里 讨论其实是完全没有必要的 所以中国人自古就将我隐去了 文章中不大会提到我 就像电影中 诸葛亮 不说我 而说 亮 一样 我其实是一个没有话语权的人 要想拥有话语权 我说的话 就不能是我的话 因为 我也有老子 我也有长官 就算皇帝 你也是天子 天的儿子 你个皇帝行老几 你有什么权利说话 皇帝只能奉天承命 好了 伟大的中国 其实没有一个人 是真正有话语权的 话语在天 夫子传道 传的是天命 人不用说话 只用聆听就好了 因为你要顺奉天命 人的行为要符合天命 这样才能天地人 三合 如中庸所说 自诚明谓之性 自明诚谓之教 诚则明矣 明则诚矣 唯天下至诚 为能尽其性 能尽其性 则能尽人之性 能尽人之性 则能尽 物之性 能尽物之性 则可以赞天地之化育 可以赞天地之化育 则可以与天地参矣 参古同 叁 可见人要懂的与天地相合 才是道 违逆就是大逆不道 可见 在中国人的内心中 其实唯一的话语权 不过就是那个天道 夫子的话语 不过就是传道 和皇帝的命令差不多 我 的意识 就一直被压抑着 就算如今 大家对孔家店 和古代文化嗤之以鼻的今天 都还在讲着道理 说穿了 就算孔子那套不流行了 但是 中国人内心中的 道 作为信仰中的核心的绝对价值 还是纹丝未动 所以我说的并不是我的观点 我说的是 道理 一种内在信仰中 最顽固的东西 还在坚持着 难道邓晓芒没坚持吗？ 虽然还在坚持这西方的拥抱 和接吻 以及大胆的表达才是爱情？ 这就是一个根本不懂自我意识的人 讲述的自我意识





西方从一开始 他们的文学作品 就有着一种对话性 比如柏拉图的对话集 以及古希腊的悲剧作品 这里我们还是要参考 巴赫金的复调概念 当然 这种能说是一个方面 因为我们不能说 古希腊人就拥有了西方近代的自我意识 因为这样的意识转变 需要很大的波折 要经受很多苦难 尤其是与信仰有关系的苦难





很多人都说中国人没有信仰 这其实是一种误解 只能说中国人的信仰是一种不自觉的信仰 这和基督教不同 基督教从一开始就经历着苦难 被驱逐 被破坏 被屠杀 于是 基督教信仰 就与世俗观念 产生了一种强大的张力 要么活着 要么信仰 这是一个非常极端的拷问 中国就非常不同了 按照牟宗三的话说 中国的道统千年不变 其中有一些小波折 小情调 小变化 小时代 就像某人说的 我们都是小小的星辰 最多也是给这千年不变的道统 添上一些作料 一些点缀 这样的文化观念 已然融入了血液 融入了生活习惯 没有冲突 也没什么极端的拷问 最多是留头不留发 留发不留头 你剃了头 我来信你的文化 这笔买卖谁更赚呢？





从圣经中看 基督教 从耶稣那里 就在拷问着信仰问题 耶稣被门徒出卖 彼得三次不认主 被民众唾骂和嘲笑 被狱卒侮辱 众叛亲离 耶稣还有什么呢？上帝吗？ 不 上帝要把你仅有的也夺去 圣经中说 凡有的 还要加给他 叫他有余 凡没有的 连他所有的 也要夺去 最后就是那句 以利 以利 拉马撒巴各大尼 上帝也离弃了他 其实福音书中的这段描写 像催眠的咒语 让每一个读者 都能体验到 信仰 带给自身的一种拷问 这拷问是那么的恐怖 那么的尖锐 一切都失去了 所有人都反对你 都嘲笑你 包括被上帝离弃了 你还有什么呢？显然这种拷问 就是要让你 回到 信仰的本真状态 人生中最根本的东西 信仰的根 可见 中国的诚 并不是对自己的诚 而是 对那个道的诚 这样才可以天地人三合 反过来看 也只有对那个道的诚 才是对本真自己的诚 与道不同的欲求 都是邪门歪道 都不是自己的本真状态 所以你不要说 你的话语没有意义 你要聆听 要听夫子的话 宰我是一个寻求对话的人 下场就是被孔子臭骂一顿 烂泥扶不上墙 宰我不仁 而圣经文本却是要人回到自己最内在的中心 被一切背叛和抛弃的孤独的人 外在的一切都不是你的了 这和约伯又有什么不同吗？ 约伯开始也试图去讲道理 最后发现道理是根本讲不通的 中国人就特别迷信讲道理 如果讲不通 别人就是脑残神经病 不用多此一举问你有什么权利骂人？ 人家是替天行道 可见在中国人的观念中 我是被隐去的





从圣经可见 其实基督教最大的反对者并不是异教徒 也不是无神论者 而是圣经 事实也证明了 当民众都可以看到圣经文本之后 古代的基督教也就 渐渐的失去了统治力 后来直接导致了 基督教内部的 新旧势力的战争 这难道与我的出现 没有什么关系吗？ 当一切都抛弃了我 我还是我呀 这个被一切抛弃的我 难道还和你们讲道理吗？ 这里没有什么道理好讲的 只有信仰 当然这个信仰的最终原点 怎么看都不像信仰 这有点像野蛮人的欲求 新旧派基督教的战争 难道不像是野蛮人出于情欲的斗殴吗？ 虽然很像 但并没有那么简单 这是我这个观念 渐渐浮出水面的苦役 这是我出生的代价 很多人喜欢讽刺西方信仰导致的宗教战争 其实反过来 也可以嘲笑那些没有信仰的人 你们连这么伟大的战争都没有 你们出生了吗？ 在乐园中的人 永远也不会拥有智慧





我是什么？ 这样的问题 在不同的观念下 会呈现不同的回答 近代欧洲人的我 这个观念 渐渐清晰起来的开始 就是笛卡尔的怀疑 这个怀疑看上去是要寻找确切的知识 但是他的内在观念已经开始了转变 我 开始有了决定权了 虽然还很微弱 但是这个我的观念 至少已经 有了一点苗头 直到康德那里 干脆的说出了 人为自然立法 很多人 喜欢用这句话和 古希腊的 人是万物的尺度 去比附 其实 这里经过了太多的 观念的演变 这是认识论的转变 不再是古代的反映论 要人的认识和外在的实在相符合 而是我来规定外在的实在 我越来越有话语权了 哪怕我不是夫子 不是首长 这样的观念一直冲到尽头 就是唯我论 到了这里 悲剧的张力 也就拉到了极限 作为一切权利的核心的我 和作为古代绝对权利的客观价值 道理（上帝）产生了强烈的冲突 刚开始不过就是简单的怀疑 我这个观念也是微弱的 不清晰的 我越来越明显 怀疑也就越来越强烈 直到人成为了我 还记得猩球崛起中 猩猩变为人时 说的那句 NO吗？ 一个否定的词 没有任何道理 单纯的否定 上帝死了





这就到了中国人 无法接受 的悲观主义和虚无主义那里了 悲观主义还好 反正也是理解为中国式的苦闷 虚无主义是绝对不能接受的 这样就没道理可言了 只剩下野蛮的情欲战争 事实也确实如此 规模还挺浩大 波及的国家也不少 就是耗时太短暂了 我们还没有 体验苦难和屈辱 就尘归尘 土归土了 我们并没有被掳到巴比伦做奴隶 也没有被迫放弃自己的语言和文化 甚至这次连头都不用剃 幸福来的太容易了 我们还没有被逐出乐园 就被豁免了 吃苹果呀？ 不好意思 我们不喜欢吃那东西





由上所述 自我意识并不是 表达爱意的亲吻和拥抱 或者高喊我爱你 当邓晓芒将爱的现象形式化之后 所宣传的并不是 自我意识这个观念 而是 西方的 样子 他可能不太懂里子只能说样子 但说的绝不是自我意识 宣传自我意识到没什么 我并不反对这个 我说的只是他在谈论自我意识时 有问题





我们也看到了 信仰意识的自觉 不过就是信仰的失落 自我意识的出现 不过就是自我的丧失 当虚无主义出现以来 上帝死了 绝对客观的价值崩溃了 我还有什么呢？ 这是耶稣死刑时面对的问题 以利 以利 拉马撒巴各大尼 就是说 我的神 我的神 为什么离弃我 人只剩下虚无缥缈的自由 要知道人并不需要这东西 看看卡拉马佐夫兄弟中的 宗教大法官 就清楚了 我需要的 是我想有这个就有这个 我想要那个 就有那个 而不是自由 自由意识 恰恰是最不自由的感觉了 当存在主义 的某些人 喊出 操心 焦虑 苦恼 烦 恶心 是人存在的本真状态时 说的就是自由 就是耶稣最后的感觉 但是耶稣马上就解脱了 其他人不行 他们还要活着 还不能解脱 作为有自我意识的自由人 我完全可以说 我不要这个本真状态 我不要活着 我也不要自由 我不需要自我意识 我要想什么来什么 这样的状态不会有焦虑 也不会有烦闷 我就想成为行尸走肉 我就要做活死人 什么道德和理性 什么高尚与卑贱 都见鬼去吧





耶稣大声喊着说 以利 以利 拉马撒巴各大尼