巫术仪式中的一些问题

在中国流行一句可笑的话 勿忘初心 好像我们了解自己的初心一样 我们总是在自欺中将某种审美上有些漂亮的东西 设立为初心 显然我们忘记了 那原始的思路是最幼稚可笑的 我们崇拜的却是那个可笑的东西 不过有一点很明显 我们迷信的认为 自己了解自己想要的东西 就像巫术仪式是为了祈雨一样 这就是我们清楚地东西





现代人 对巫术越来越信任了 也换上了现代的名字科学 对宗教仪式却开始嗤之以鼻了 大众基本上对这种宗教性的东西 开始以一种肤浅的方式展开讨论 面对这种自己不熟悉的观念 也同样用肤浅的态度 草率的判断 一切都停留在肤浅的阶段 如果 你试图深入的展开讨论 他们的回答大致相同 简直就是神经 成天到晚说鬼话 人们无意去接触那些自己不理解的东西 搞不懂的就是鬼话





巫术仪式这种 依靠某种可操作性的手段来达到目的的观念在强化中 发展到了工业化的 机械理性 这种机械理性的发展是从 笛卡尔的怀疑开始的 经过长时间的怀疑 哲学终于走到了唯我论 如果我可以掌握一切的手段 那么我可以达到所有的目的 这里有一个曾经的追问 被淡忘了 那就是我是谁 古代人习惯于追问那个我 所以要认识你自己 这是巫术不涉及的地方 巫术没有能力认识自己 巫术只能在被确立目标之中才可以说依靠某种手段 来达到目的 当目的根本没有被揭示时 谈不上巫术和手段 可以说 现代人对巫术的迷信 就是我的失落 我 成为了最没有意义的东西了





我们先从休谟的怀疑那里看这个问题 休谟的怀疑直接指向的是综合判断 也就是巫术仪式到底能不能达到目的 他有没有普遍必然性 比如祈雨的仪式 当你的前十次百次祈雨成功后 下一次还能不能成功呢？如圣贤草民说的 可控制性 显然休谟所怀疑的并不是外在的世界 而是我们的巫术仪式 但是从另一个方面去看的话 就不一样了 休谟以什么去怀疑的呢？ 很明显的是 当时的文化 有一些观念已经松动了 如果不松动的话 当我们找到了更好的巫术仪式时 我们改换成那个更好的仪式就好了 换一个形式就完了 并不会对巫术仪式本身进行怀疑 从笛卡尔以降的这个怀疑 从另一个方面看正是对古代观念的颠覆 那就是我不再是以前那种要被认识的对象了 我成为了一个基础 我要决定对象 不被我认可的对象都是无意义的 比如综合判断 这里已经隐含着对古代反映论的颠覆了 康德不过就是说出了 休谟想说却没有说出的话 康德走的更远 才喊出人为自然立法 这句话预示着我不再是那个需要被认识的我了 而是已知的我





当我了解自己时 就是说了解自己所需要的东西 目的明确 手段正确 一个完美的巫术仪式就是这么简单 启蒙运动带来的就是这个观念 人对自己过于的自信了 好像理性可以掌控一切一样 启蒙运动所带来的就是一种肤浅幼稚的观念 人的理性可以把握什么呢？这样的观念导致的问题到如今都没有消散 比如谈论上帝问题时 很多人在讨论中 总是透露出上帝就是那样的 这样的口气 好像 上帝已经被我们知晓了 讨论 我时 就更自信了 好像在说 我不知道我 难道你们知道我吗？ 启蒙运动的理性 其实是一个非常抽象的自信 就是在自我催眠说 我行 我可以 和普通的传销组织的讲座没有半点的不同 或许不同的是 启蒙运动带给人们的这种盲目自信的迷信要比传销组织可怕的多





这样的自信 看上去 好像 被 二战摧毁了 哲人们讨论着 破除中心主义 反对主体主义 提倡社会交往 的观念 进入后现代 这不过就像古代人 当这个巫术比那个巫术更好时 就换那个更实用的没什么不同 如今是当我的观念认为哪个更好时 就换哪个 个体对自身的自信心 无比的高涨 哪怕他们多么的焦虑 无助 没有自信心 对自我确信这点还是无比的自信 我了解我自己 现代人已经集体的遗忘了古代箴言 认识你自己 所以现代人只对巫术仪式感兴趣 如今变成了科学与数学 对另一种仪式 宗教仪式非常的嗤之以鼻 因为那些东西他们不理解 不知道 他们只能去嘲讽自己不懂得东西 多么可怜 巫术仪式很直接 不费劲 也不需要你有多么高的文化修养 只要会那些不同步骤的操作就好了 当然繁琐一些的需要长时间的训练 简单的比如按开关电视就亮了 这种操作 是现代人非常喜欢的 是要这种重复性的运动 越加增长了现代人的自信 我了解我自己 我知道我像看电视了 然后我按下了那个按钮 于是电视机打开了 我了解我自己 当我们对自己相当自信时 一切的受阻都与我无关 我一清二楚 我了解我的一切 所以所有的阻碍都是外在的阻碍 都是其他人的错 现代人的愤怒 就是对自己的过于的自信 按了开关电视就亮了 就是这么的简单

这种自信也带到了现代哲人那里 现代哲人大多天真的认为 语言可以沟通 完全的无视巴别塔问题 语言成为了他们迷信的巫术仪式（科学） 天真的认为 和平文明的社会交往 就可以让彼此更了解 建立那千年都无法完成的巴别塔 就像某些人说的 你不可能让所有词语都是流变的 语言的流变并不是我左右的 他要让语言固定下来的目的 就是 那种巫术意识的观念 他要让沟通成为像巫术那样精准的东西 依靠一些手段完成自己预期的目的 总之要文明 语言的交往就是文明 不可以战争 现代人是多么的狂妄呀





古代宗教强烈反对巫术迷信的主要原因 就是 巫术会导致人的妄自尊大