中道直行：问题不在于技术无法提供目的，而在于人文学一样无法提供答案。





在陀思妥耶夫斯基的 卡拉马佐夫兄弟那本书中 有名的一个章节 是 宗教大法官 在这里陀思妥耶夫斯基借助伊凡之口 提出了一个非常有张力的问题 那就是人生活中的 自由问题 人需要面包还是自由 也不能这么说 谈不上面包 面包只是一种单纯的诱惑 其实是自由还是不自由的问题 就像吧友中道直行所说的 人文类的学科无法提供答案 这这话的内在思路中 就有着对自由问题的一种倾向 或者说一种讨论的空间 为什么人要获得答案呢 ？这里有一个巫术意识导致的惯性思想 那就是巫术仪式 是一种可以操作的形式 只要按照他的形式步骤一步一步的合乎规范的去操作 就可以达到目的 对巫术的执迷 也就是对于达到目的的执迷 总之这种巫术仪式 对于达到目的是最经济实惠的 这种巫术意识的惯性思考方式 放到了中道直行这里 就是对人文类的学科 也在追问答案 这个答案就是规定 但是人文类与巫术不同 人文类属于信仰的范畴 他和巫术(科学）不同 巫术所规定的是达到目的的手段 但是信仰是目的本身 被规定的信仰还可以称之为信仰吗？也不能这么说 信仰又如何可能被规定呢？ 可见中道直行他的内在思路就是巫术意识的





哲学进入后现代以来 有一个思路很有意思 那就是很多人都抱怨 有些人的哲学有独裁倾向 比如主体性很明确的哲学 还有就是意识形态非常明确 但与主流观念又有很大不同的哲学 从这里 我们就可以察觉到一些东西了 哲人不过只是说出自己的思路 显然个人的思路是有力量的 这种力量会造成一些人的反感 他们会感到你在用你自身的思想去压迫他们 近代哲学 已经不再有古代那种哲学王的观念了 哲学统治 除了在一些马克思主义的国家中还有残留 其实哲学对统治已经没什么力量了 可书中表达的东西 看来还有力量 还能让人恶心 反胃 不舒服 应该把这些人的书都烧了 烧哪些人的书呢？ 当然是与我观念不同的那批非物了 其实这里也有很多人误解了后现代主义的观念 他们总是从他们所理解的后现代主义观念里 去区分某些作者的作品是后现代的 他们忘记了他可以用后现代的观念或者说视角去解读文本 他们没有这么做 于是他们的观念就与文本中的观念相撞了 对待这种与自己观念不同的文本 他们所做的并不是同情的去理解 而是肤浅的看一下 然后说这是荒谬的作品 讽刺几句了事 如果他们权利巨大的话 说不定这本书就不在人世了 他们自己可能也忘记了 在他们批判主体性的时候 他们是用主体性的力量去对抗主体性 就像以前叔本华以意志力去努力的消灭意志力一样 他们抱怨文本没有开放性的时候 其实他们理解文本时 不也没有什么开放性可言吗？ 总而言之 这些人歇斯底里的讨厌书中的规定性 而这个规定性就是中道直行口中的答案 仿佛书中的答案有某种魔法力量 他可以让人不自由 受到束缚 文本就真的有这么魔力吗？ 至少文本以自身的力量 给那些保持自身主体性的读者们做着鬼脸 书中的答案妨碍了他们的自由 哲人们的自由挺可笑吧 尽让被书中的答案妨碍了 那他的自由还有什么是不妨碍他们的呢？ 那就只能成为哲学王 做一个可怕的暴君 让所有人都符合他的观念 不符合的全部消灭 就这样 这位孤家寡人恐怕也无法安眠 他的观念太容易被否定了 哲学王等于失眠





哲人们在主体性与主体性的碰撞中疯狂了 那非哲人的那批人呢？他们在问 问题不在于技术无法提供目的，而在于人文学一样无法提供答案。 答案呢？ 哲人互相指责的那种倾向性 那种答案 反而是普通人所需要的 在普通人那里他们并不需要哲人眼中的自由 那自由没有意义 那自由是累赘 是多余的 是生命中无法承受的轻 也是无法承受的重 就像大法官所说的 没几个人喜爱自由 他们惧怕自由 甚至逃避自由 普通人不过就是耍一些小性子 让他们真的去拥抱自由这不可能 那东西没人喜欢 这有点像古代的哲人离群索居 离开 人群 显然 人群中的人并不理解这种孤独甚至落魄 他们也不需要





上帝说不可以吃智慧的果子 这是一个答案 在爱智慧的哲人心中 就出现了两个抉择 依照答案行事 或者吃果子成为智慧的人 但是以后会发生什么 只有神指导 聪明的普通人会认为傻子才会自杀呢？ 人死了就什么都没有了 在他们心中那个选项是没有的 他们不需要这种自由的焦虑感 也不用思考以后的事 那也是思考也思考不出来的 你需要吃掉果子 听天由命 就像耶稣从高出跳下 去试探一样 耶稣选择了不去试探上帝 但是亚当不是 亚当选择了 触犯禁忌 死后是什么呢？先死了再说吧 这是一种努力 或者是哲人的自由病 他们翻过这座山 发现不过是另一座差不多的山 不同的是沿途被荆棘割伤 现在浑身流血 化脓 亚当被逐出乐园 乐园有点像古代的城邦 你如何触犯了城邦的禁忌 或者说是 法律 那你就会被驱逐 哲人们选择离开城邦离群索居 普通人会认为他们智商欠费 有病 普通人无意选择哲人那种自由 其实哲人忘记了 不选择那种自由 那不就是普通人的自由吗？ 哲人总是纠结于 那种选择的焦虑感 从萨特海德格尔那里 就一直在推崇那种焦虑 不安 恐惧 烦躁 操心 烦 恶心 这是一种对选择的崇拜 他们认为 自己有多么的高尚 好像比普通人多了一个选择 在他们面前多了一扇门 至于走哪个门他们自行选择 而普通人好像没有那另一扇门 思想也没有触及到那里 要是哲人说 还有一扇门 普通人会嗤之以鼻 嘲讽为疯子 哲人就这么以被嘲讽为疯子为乐 以自己多了一扇门为自豪 看看萨特和海德格尔的书就了解到了 他们是多么痴迷于 操心 烦 焦虑呀 他们将这种状态设为人的本真状态 也就是说 你们普通人都是常人 你们拒绝不安和焦虑 是你们懦弱 有一点哲人忘记了 对选择的不安和焦虑 难道不可以说是另一种懦弱吗？ 普通人的勇敢是 根本不会在选择上焦虑和不安 他们义无反顾的勇敢 我勇敢的生活于城邦之中





宗教大法官犹如古代的哲学王 统治着那些普通的人 就像大法官在文中说的 一切痛苦就让我来承担吧 哲人不再离群索居 而是进入城邦 他也不能说哲人的话 否则下场就要像苏格拉底一样被处死 他不再谈论哲学 那些没有答案的追问 是普通人不喜欢看到的 他们喜欢的是规定 尤其是和他们观念相符合的规定 而他们的观念 就是教化的结果 这就是为什么 人们喜欢美味的心灵鸡汤 而不喜欢枯燥乏味的哲学论文 普通人肤浅的头脑是巫术习惯造就的 巫术导致了他们对一种反复重复的行为的喜爱 因为那种重复的操作可以达到某种预期 而这些规定 都是有用的 于是他们对有用这个词也很迷信 这种可操作性就是一种对仪式步骤的规定 这样的审美乐趣 促使了他们对书中的规定 也就答案的热爱 看书就是为了寻求答案 这有点像烧菜的书 每一个步骤 都很详细 还有精美的图片 最好后面还附加一个热线电话 实在不会就打电话吧 大法官就要写出这样的书 来讨好他的民众 书中的词是欺骗 用他们劳动得来的面包 发给他们作为奖励 让他们快乐





最后耶稣亲吻大法官 就像阿廖沙亲吻伊凡 佐西马长老给德米特里下跪 这是对苦难者的爱 亚当吃了禁果后 就犯了罪 他终于知道了 另一个选择之后是什么样子的 罪之后就是罚 这是哲人们的自由 普通人不会像耶稣那样去亲吻罪人 他们会嘲讽说 看吧 这傻子做的活该倒霉