功夫 两个字 一横 一竖 对的站着 错的躺下





在先前的很多文章中 我都有提到 中国文化中对辩论的一种审美的轻蔑和对简易的推崇 这点看一看易传就一目了然了 所以 中国的论文只有形式的美感 对体系的深究 尤其是复杂的东西非常排斥 这也导致了 中国武术在理论上的肤浅 老百姓也不喜欢那些东西 喜欢听的就是 一横一竖 这多带劲 虽然听不懂 但是有美感





很多学者都谈论过中国人尚武精神的失落 比如李泽厚就从诗文那里作为突破口去看待这个问题 他提到李白和杜甫只相差不多的岁数 但是好像李白是上一个时代的人 而杜甫属于地主阶级兴起的一批人 我们知道李白之前有一段时间 流行塞外远征的诗篇 到杜甫那里就不流行了 从两个人的性格中也可以看到 李白好像就死在了行军的路上 总之他临死前有过从军的经历 杜甫这里是个端倪 到了宋朝就更加的重文轻武了 我对历史不太了解没什么研究 我就不细说了 至于为什么出现这样的转变 还是等行家来解读吧 我没这个能力





我要说的是一代宗师这部电影传达出来的审美信息 由于重文轻武的这种大的审美传统 导致了 中国武术向文的特质转化 比如梁朝伟和人比武时 以一块饼为话头 来谈论对武术的想法 这里的交锋 就有些像文人墨客对诗文了 这个情节非常的符合中国大众的审美趋向 中国人谈武 基本上避开谁比谁强的话题 因为这方面没法说 他要打 可中国的武功 随时间的推移 越来越失去了对打搏击的特性 我们看一下竞技体育 就知道了 不会让几个懂行的评委讨论几句就评出高低优劣 他需要上场真刀真枪的干 在赛场上 谁会德国可以进巴西那么多的球呢？ 德国就真的比巴西强那么多吗？ 不踢比赛了 靠专家讨论来评选胜负怎么样呢? 在这个地方显然不太符合审美的趋向 但是中国的武术正好相反 中国人还特喜欢谈论这方面的东西 但中国人不傻 他避开了竞技性的东西 他们谈论的是修为 是境界 或者李连杰在电视节目中经常提到的武德 这其实是武人的一种自矜 一种对自我审美式拔高 当然也是武人的一种下意识的反击行为 在重文轻武的传统下 这些武夫 都是被嘲笑的非主流 杀马特 社会的边缘人士 要么打家劫舍 要么贩夫走卒 强盗土匪被社会所不容 最多算黑社会 而在社会上 士农工商 小贩是最底下的阶层 或作 有权有势的走狗 也仅此而已 没什么地位 受人白眼 这个武德 就是一种反抗的形式 作为公民所有人都要符合传统道德 武人不但符合传统道德 我们还有自己的更牛的道德 这个武德与行业道德 不太一样 比如小贩不能缺斤短两 或者足球中的体育道德 都不同 还只停留在相对肤浅的实用阶段 我们的武人的武德已经上升到某种神秘的阶段 所以李连杰还是没什么文化 有文化的人都说 修为 境界 之类的词





讨论修为境界 有些像吟诗作赋 他需要达到某种审美的高度 也正是这方面用去了过多的智慧 另一方面 搏击这里也就越来越退化了 甚至没有必要搏击了 大家点到为止以和为贵 我们了解 搏击这种运动是要击倒对手 保护自己的 最初的目的也就是依靠某些招式来获得击杀 随着实践搏击的广泛深入 招式的相生相克也就越来越科学合理 对这些招式的学习 也就是习武 如果我们问 我们到底理解没理解这个招式呢？最好还是带到实战中去检验他 而实践就是殊死搏杀 点到为止 对实践的检验是没什么效果的 人只有在竞技中 尤其是在生死的搏斗中 才能激发出更强烈的能量 才可以实验出 各招式的实际效果 当然招式与招式有相生相克的问题 所以我们要频繁的选择不同武术门派和招式的人 进行生死较量 这样对武术的发展 也许不能这样说 对搏击招式的战斗价值更有帮助





中国人选择了另一条路 和大众审美倾向一样 重文而轻武 格斗时点到为止 最好不打 以自身的修为为重 其实这样的训练对格斗没太大的意义 更多的要向审美的倾向发展 比如两个人掰饼时在那里斗嘴 美其名曰 想法 看看如今公园里的那些武夫吧 他们大多模仿着电视剧中或者是 电视上介绍的武林高人那样生活着 喜欢写毛笔字 画画（国画 因为电视上没有武术高人画油画） 这种向文人摇尾乞怜的态度可能连自己都觉得恶心 于是搞出一个武德 我要超越文人 做大文人 怎么文人就没有文德呢？ 因为道德本身就是文人谈论的东西 武人为了超越文人做大文人 就造一个武德出来





梁朝伟饰演的叶问 就是这种符合审美的大文人 章子怡还算有些武人风气 但是他志不在此 他喜欢的是权利 而不是格斗 赵本山熬了一锅汤 也熬不明白人生 要么争名逐利 要么不占风尘 总之 一代宗师里 没有一个人喜欢研究格斗 思考搏杀 沉迷于打斗中的招式的推陈出新 创造更符合实战意义的东西 反正沉迷于格斗的人 反到是令人讨厌的人 没有修为 没有教养的败类 总之一代宗师中大家都不喜欢武术 武术成了最没什么用的花边 有点像某些电影为了招揽观众 露出的乳房 至少在中国 武术和乳房没什么不同





经过上面的论述 我们看到了一个有意思的流变 武术本来是研究思考格斗中的技巧 而创造出的一些有实践意义的招式 但是随着大众审美倾向的转变 武术也倒向了大众 先前重视的核心问题 由于不符合大众的审美意像 于而被异化 被扭转 渐渐的向大众靠拢 于是那核心也就变为更符合大众审美的 修为 境界 和文人们推崇的圣人 有些类似 我们看武侠片中 真正的高人 都有点道家的风范 仙风道骨嘛 还不能出手 一出手就不神秘了 比如独孤求败这样的人物 当然 更高的人连出场都免了 他们是传说 比如哲学吧的 千手关叔 某些人把他说的都神之又神了 当重心偏离之后 原先所重视的格斗技巧 反而是被冷落一旁了 你要是过于重视这些 就会遭到别人的嘲讽 这是小乘 可见在武术中 不忘初心 就是小乘 你最好还是忘记初心吧 人是会成长的 随着经验的累积 知识的增多 对先前的观念也会有自己新的评价 至少在武术这里 对原先所重视的格斗技巧的评价并不高





记得以前有个吧友谈论我的语言游戏 时说 你不能让所有的词语都在流变 语言的流变可不是我要让他变 而是他就是在变 这篇文章我就是在用武术这个词 来做游戏 这个词并不是单纯的符号 他有其自身的意义 我们不能抽象的去理解这个词 那没什么用 当我们具体的去理解武术时 就会发现 对武术的观念一直在改变 先前重视的东西 如今被轻视了 先前不重视的反而成了 武术的中心 武术的术不再是技巧 而成了德 这个德也让武成了无意义的累赘