关于同性恋的一些问题

这是一个很难讨论的话题 因为他被太多通俗的意识左右 以至于会被肤浅的人 认为这是多此一举 在他们的头脑中 世界不过就是如此 追问变得没有必要 他们可以用某人的剃刀 将一切问题都铲除 注意 并不是解答 而是铲除 因为他们不认可的全是没有必要的





如果单纯的从字面意思来看 同性恋是同性别之间的爱恋 那么我们所要追问的就是性别是什么呢？比如什么是男人 什么是女人呢？我先前也喜欢追问这种形而上问题 这一点我先前看过 渡边淳一的男人是什么和女人是什么这些书 其中有这么一个追问很有意思 渡边淳一认为 当一个非常强势的女人 他的特征非常的男性化 和一个有强烈女性化的弱势男性结婚其实也是含有同性恋倾向的 不过这样的一种倒错 反倒并没有同性恋的印记 因为他和一般的婚姻感觉上没什么不同 他为什么认为 这样也算同性恋倾向呢 ？ 可以看出 渡边淳一 说的男人和女人 并不是身体解构上的男性特征和女性特征 至少不单单只有身体结构 也含有文化观念成分的一部分





其实这种倒错感 给人的 思考形式 完全的颠覆了 首先 如果我们只看生理结构的话 根本谈不上同性恋 如果我们单纯的去看文化观念的话 强势的女性有着强烈的男性特征 而男人却像个女孩子那么温柔 这种双倒错也不能说是同性恋 因为在两人中确实有符合文化观念的阴阳双方 也就是说 只能将他们拆开了看 才可以 比如 拥有女性生理结构的女性 他的审美习惯应该是喜欢拥有男性文化特质的男人的 可是他却挑了一个 有在文化观念上 拥有女性特质的男人 也就是说他的这种审美习惯本身就有着同性恋倾向 当然 这样的言论可能会被女权主义者咒骂 不过渡边淳一的这种思路是很有意思的

那么一个有男性生理结构 但是却在行为举止上更女性化的人 比如有异装癖 他到底属于男人还是女人呢 ？ 当他无法被界定时 什么才是同性恋呢？同性恋这个概念又从何而来呢？





当女权运动走到后期 思想越来越理论化时 也同样的面临了这方面的问题 女性是什么? 可见只要这样的形而上学追问一出现 固有的通俗观念就要被打破 女权给出来的应答就是 被塑造的女性 在女权运动的眼里 所谓的文化中的女性化 是被压迫的或者说被训化出来的 其实男性不也是被驯化出来的吗？ 当社会需要什么样的人时 总是会出现那样的人的 我们也可以说这是一种压迫 但是 这又是什么样的压迫呢？ 什么是压迫呢？ 就像金枝中 描写的那一段 在节日中 男人将自己阉割 扔到某个人的家里 他疯狂的跑 狂喜 没有任何人逼迫他将自己阉割掉呀 他为什么狂喜呢？ 人到底喜欢什么呢？ 喜欢阉割自己吗？ 对了古代的阉人是一个比较崇高的职业





古代部落之间的战争是很频繁 尤其是在资源相对匮乏的地区 争夺生活资料就是他们的重要目的 战争需要人 人越多相对的战斗力也就越大 当人了解到了一些生育方面的知识后 生育行为本身就进入了一种理性规划的范围 在中国历史中就有很多时期 到了法定年龄还未曾结婚的就是违法 不生育的也是违法 可以看出 在生育方面国家对他的理性规划从很早就实行了 也正是在这个时候 一种不理性的东西出现了 我并不是说这样的行为先前没有 只是说先前什么行为都谈不上理性 一切以生孩子为目的 这是战争的资本 很多部族就因为过于的随意 而被消灭了 人与人之间的爱恋也会因为过于的随意 而被消灭 因为他们不符合理性





在文艺创造上也是一样的 诗歌方面 可以被理性所解读的东西 被保留了下来 成为了后代的审美范式 不符合理性的就全部封杀 孔子删诗也删了不少 标准就是理性 他喜欢的留了下来 不喜欢的一概删除 从古代 这样的文化监管的力度就已经很大了 久而久之 庞大而深渊的文化系统 作为大众的审美标准也就建立起来了 我们从很小的时候读诗歌时 就已经在我们的潜意识中 灌输了太多的审美观念 当初步的男女之爱 被教化灌输之后 对男女的文化教养的工作 也在紧锣密鼓的实施 从而完成统治的目的 诗歌中所传唱的 不只是男性喜欢女性 女性喜欢男性 而是喜欢什么样的男性 或者女性 这是一种审美的教化 当然这种审美性要更有实用价值 比如古代男人要有强悍的体魄 这样才可以在战场上杀敌 女人也同样被塑造成了一种美的样子 这样女人为了得到男人的爱 就需要向审美范式去努力 比如现如今 女性的整容之风 和古代的妇女其实没什么两样 而男人为了得到女人的爱 也需要向着审美范式去努力 比如练就强健的体魄 在战场上英勇杀敌 看上去英勇的人都挺蠢的 这样的审美也是会改变的 比如中国重文轻武以来 拥有战斗力的人并不是被女性所钟爱的角色 他们被文质彬彬 的人所取代 但是 文艺作品和主流社会都一样 他们是容不下另类观念的 因为这些东西 会从审美观念上 去破坏 社会秩序 也就是说这些会破坏理性





我们再回到渡边淳一的那个话题上来 性别倒错的夫妻为什么在渡边淳一那里说是有同性恋倾向呢？ 其实就是因为他们的性别倒错了 社会依靠各种诗歌的审美范式 电视节目 电影甚至广告 在灌输一种社会倾向 男性要成为什么样的男人 比如语言中有人说 你这样做还算个男人吗？ 潜在的意思就是 你要做一个符合理性的男人 也就是符合大众对男性的一种审美期待 女人也有一套属于他们自己的社会规定 女权主义说的压迫 其实就是来自这种社会压迫 其实男性难道不再压迫之中吗？ 男人为什么要勇敢？ 要有力量 要战斗 社会没有附加给男性很多东西吗？ 性别倒错的夫妻两在渡边春意的眼中 其实都是不符合社会期待的人 所以他们是同性恋





可以说并不是同性恋的人有病 而是所有不符合社会期待的人 全部都有病 因为他们破坏了理性 当社会越来越多元化之后 那就是全民有病的时代 就算你不是同性恋 不用怕 总会有个帽子给你带