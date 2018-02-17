这里我打算接着上一篇文章来 谈论 信仰问题 突破口依然是某些我们相遇的缘分 这里当然有很多是我们无缘相遇的 这很可惜也没什么办法





上一篇文章 我重点提到了马太福音书上的耶稣之死 很多人在回复我的时候 几乎都略去了这一个段略 可这一段却是整篇文章的核心 我试图从这里引向信仰问题的反思 就像很多人说的 我只在你文章中看到了苦难和绝望 没有看到信仰 是呀 看不到 那我又能如何呢 我故意没有提到耶稣的复活 而是停留在了耶稣之死上 我无意写后面 耶稣的复活是信仰问题 没有信仰 耶稣的死活无意义 我的谈论也成为多余的 而我谈论的耶稣之死却不是无意义的 他是文本的核心 文本迫使你去思考 去体验 去感受 去同情 那个最失败的人 被抛弃的人 绝望的人 迫使我们去反思 那个被上帝抛弃的耶稣 临死前还有什么？ 信仰又是什么呢？





文本像魔法一样 将人与文本产生某种神奇的联系 让人进入到文本之中 构建自己的世界 这个世界是属于个人的内意识的体验世界 而这种内在的体验又会导致读者创造出其他的文本世界 与圣经的马太福音世界产生共鸣或者说联系 比如 陀思妥耶夫斯基的卡拉马佐夫兄弟这本书中的很多情节 都源自圣经的马太福音 比如佐西马长老给德米特里下跪 阿廖沙亲吻伊凡 大法官那一章中 耶稣临走时亲吻了大法官 这都是爱之吻 同情之吻 我们从佐西马长老给德米特里下跪 也可以联想到 教皇或者主教 亲吻黑人兄弟们的赤脚时的情景 这是一种同情之爱 是一种我理解你的一种感同身受 当然也需要我上一篇文章说的缘分





读者在阅读马太福音文本时 会去体验耶稣的内在感受 一种失败的人生 被抛弃的人 面临死刑时的绝望 在这样的体验中 读者从对耶稣的同情之爱中 也会联想到 对一切苦难者的爱 基督教信仰中 有一部分的审美体验 就是源于这种 爱之体验 就像佐西马给德米特里下跪 佐西马已经察觉到这个孩子内在情欲的强大张力和以后的苦难 可以说他在给苦难者下跪 也可以说佐西马在给耶稣基督下跪 不要忘记了 圣经中 还有一个浪子的故事 父亲给浪子的看似很多 被另一个孩子妒忌 感到父亲偏心 是呀 由于圣经文本 的这种倾向 我们对苦难者的注意有着看似不同的分量 就像圣经中所说 儿啊 你常和我同在 这里有一个被混淆的意像 那就是 爱苦难者和爱耶稣基督 这是很难被分清楚的 这是文本的魔力 圣经文本中对耶稣的信仰 就是建立在 对耶稣之死的同情和爱上的





当然 这种同情和爱 也是因人而异的 生活经验的不同 对一个事件的感受和观点也是不同的 在陀思妥耶夫斯基笔下 德米特里 伊凡还有大法官 可以成为被同情的人 也可以成为不值得同情的人 就像马太福音中耶稣 文本能否让你去同情他 爱他 信仰他呢？ 也不见得 关于这种内在感受 我可以举一个很有意思的事来说明 在不同文化观念下的人 面对问题给出的是完全相反的回答 这种相反的回答很有意思 也让我们对各种视角 各种思想方式有了新的认识





记得很久以前 我看过一本评论陀思妥耶夫斯基的书 书上有过这样的一段描写 在俄罗斯的语言中 罪人和可怜人是同一个词 这就导致了在这种文化观念下 对罪人和可怜人的 区分不太清晰 往往陪审团因为同情这个罪人（可怜人）而判他们无罪 陀思妥耶夫斯基发表文章反对这样的一种民族文化倾向 当我看到这一段时 觉得有意思 就找了很多人 去问 他们的感受 当然我问的都是中国人 他们的回答大体是一致的 都很反对俄罗斯的这种文化倾向 这点与陀思妥耶夫斯基差不多 但给出的理由却完全的不同 我朋友的回答基本上都是 如果不去惩罚他们的话 他们以后会更加肆无忌惮的犯罪了 为了不再增加那些无辜的受害者 我们也要惩罚他们 显然我们的视角是同情那些受害者 思考有什么办法可以减少无辜的受害者 陀思妥耶夫斯基的视角完全不同 他的立场是 做为罪人也就是可怜人 （ 我感觉 陀思妥耶夫斯基也不太能分清楚 罪人和可怜人 ） 他们在犯罪后 内心承受的谴责对自身精神上的打击要比肉体的惩罚还要大 如果判罚他们无罪释放的话 也就是剥夺了他们 自我救赎 自我平衡的一个机会 这是对罪人的最残忍的判罚 可见 陀思妥耶夫斯基和那些同情罪人的陪审团有着同样的文化底蕴 不同的是 陀思妥耶夫斯基是个作家 而且还经历了假枪决事件 他认为 精神上的负担要比肉体的打击大很多 而罪人如果可以得到肉体的惩罚的话 可以用肉体的痛苦 去缓解精神上的重担 这惩罚未尝不是对罪人的一种关爱 而无罪释放可能是对罪人的一种残忍 或者说 没有去同情可怜的罪人





从上面来看 陀思妥耶夫斯基 中国读者和俄罗斯陪审团这三者之间 呈现了看待问题的三种视角 和不同的切入形式 以及对不同观念下的不一样的同情心和不一样的理解程度 当我们去反思这些观念时 发现了这其中的张力 在张力之中 我们又如何抉择呢 ？ 是的人生总是要抉择的 但是在这样的张力中 抉择是什么样子的呢？ 他可能呈现出 与前面三种观念不同的 另一种形式 而在那三种观念看来 这种带有内在张力的人 的行为有些懦弱 有些做作 还很不纯粹 注意这个纯粹在某些审美观念中是很重要的 只有纯粹的人 才是真实的人 而那些不纯粹的人 是做作的 虚伪的 伪善的 比如 生活中常见的话 这个人不够纯粹 呀 嗯 我看这事可不单纯





我们来看一下 陀思妥耶夫斯基在卡拉马佐夫兄弟中 的一段关于 私生子里夏尔的描写 里夏尔六岁被赠与山地牧民做养子 而收养他的人只想养一头牲口为他们干活 书中的描写是 他像一头小野兽在牧民中成长 没有教养他 几乎不顾衣食 最极端的描写是 他极想吃一口喂猪的面糊 他偷吃猪的食还要挨打 长大之后开始偷盗 酗酒 最后杀了人 判了死刑 在狱中他皈依了基督教 承认了自己是个魔鬼 但最后还是得到了上帝的赐福 人们开始亲吻他 拥抱她 说他有福了 而这个福气就是被处死 后面的描写 是一个天才作家展现他精湛的讽刺艺术 他将世俗中彼此冲突的词汇完美的融入了一起 比如 执行死刑的那天 群众们高喊着去死吧 我们的兄弟 怀着对上帝的敬畏之心去死吧 因为你也得到了赐福 太太们喊道 这是你最最幸福的日子 将死刑 死亡 犯罪 惩罚 与最最幸福的日子 亲吻 爱 兄弟 赐福以及掉脑袋联系在了一起 用巴赫金的话说 这就是狂欢节式的描写 可是这段描写 的精彩就是因为将那些世俗看似相悖的词汇 完美的融入了一个 单一的观念体系之中 而说出这个故事的人却是呈现另一种声音的人 可以说 没有伊凡 看上去一切都是那么的和谐 整篇的噪音来自于 故事的讲述者 当一个思路一直贯穿下去时 一切都是那么的和谐 在其中 他们都是各司其职的 纯粹的 哪怕是 最幸福的日子是被砍头的日子 因为他符合思想的一惯性 当思想有了张力 也就是一个他者 介入时 一切就不同了 那个他者是个异类 他让幸福的砍头日 从理所当然变成可笑的 滑稽的 可见喜剧都是有讽刺效果 伊凡就是哪个调侃者





同情的理解在其中与这些视角都不同 为了理解 他需要去体验他者的感受 去感同身受 去靠近 比如卡拉马佐夫兄弟中的一些意像 拥抱 和亲吻 比如阿廖沙亲吻他的哥哥伊凡 这与伊凡的调侃 讽刺有强烈的对比 伊凡站在他者的位置上去看问题 于是 就与对象 产生了强烈的矛盾 他的调侃和讽刺 就是一种反击 他没有同情性的理解 他也不去理解 他在和阿廖沙的谈论中也承认他不懂 他的脑子不理解 当伊凡站在另一端喊叫时 伊凡也呈现出一种纯粹的感觉 只有理解者 拥有基督之爱的人不纯粹 因为他们在张力之中不是嘲讽式的 而是同情的去理解 他理解在张力之中各方力量的苦难 同情他们的遭遇 但也正是这种理解 导致了在张力会中的个方都不理解耶稣之爱 因为 这爱不够单纯 什么是纯粹的呢？ 当然是只有他一个视角的意识才是纯粹的 耶稣之爱 太纠结了 也太博爱了 这让人看上去那么的不单纯 甚至是根本看不懂 他不是非此即彼的抉择 而是同情的理解 他是爱





这就是耶稣之爱和单纯视角下的纯粹意识的不同 这让人们感觉 耶稣之爱是苦弱的虚弱的信仰 但是他们忘记了 耶稣之爱 用精神担负起了世界的重量 也只有耶稣之爱 有能力承担起 思想的张力