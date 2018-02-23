很多人说我写的这些东西不是哲学 是不是哲学对我来说 无所谓 这是我的所思所想就够了 无论对错 我真诚地将思想说出来 也无所谓是什么 不能因为某某规定 而让我的思考有所限制





可能我写的东西 真的不符合哲学的规定吧 那又怎么办呢？ 不能因为哲学的规定 让我放弃我的思想 或者说 让我视而不见充耳不闻吧 当我去描述生活现象和体验时 我就真的可以做到哲学式的盲目 或者说 瞎眼吗？至少我是办不到的 我的心不允许我这么做 上帝也不能左右我 我看到了 那里有一个苹果 我就要真诚的说 那里有一个苹果 不能因为哲学不允许那里有一个苹果 或者上帝不允许那里有一个苹果 我就不去说了 我可能看错了 我可能有病 对 我有病 那又怎么办呢 我真的看到那里有一个苹果 我就这么简单的说出来 描述我的个人体验 如果这个描述对这个世界有毁灭性的打击的话 那就让世界毁灭好了 这世界太脆弱了 他不值得我用虚伪去交换 世界还抵不上我看到的那个苹果 当然 你可以说 你看到的是幻觉 所有人都看不到 就你看到了 这怎么可能呢？ 这是虚妄 你在胡说八道 是的也许只有我看到了 也许是我的个人的幻觉 那好 我能不能这么说 至少 我的幻觉中 是 我看到了那里有一个苹果呢？





难道伟大的精神 就连幻觉都容不下吗？ 难道我的幻觉不是我真的产生了某种幻觉吗？ 或许这个世界真的没有痛苦 没有过绝望 也没有过信仰 至少痛苦和绝望的人是不会有信仰的 这是真的吗？ 我不太清楚 这些反对者 让我有些彷徨 这几天我一直在思考一个问题 这个世界没有痛苦和绝望的人吗 ？他们就真的不能产生自己的希望和信仰吗？ 当然在伟大的精神面前 他们可能卑微 不 不是卑微 他们压根都没有 是渺小的蚂蚁 不值得被任何的语言 文字 所记录 他们不是人 是蚂蚁 蚂蚁应该出现在 生物课本里 而不是 哲学文章中 蚂蚁的情绪 不值得被人所记录 至少不值得哲学思考 哲学属于伟大的精神





伟大的精神 拥有着强大的排他性 这种排他性 让伟大的人 成为瞎子 聋子 总之 他们的眼中 只有伟大的精神 崇高的东西 但什么才是崇高 什么才是伟大的呢？ 他们已经忘记了 恰恰是 卑微的 鄙陋的 龌龊的东西 他们眼中不应该出现的东西 是真实存在的 这个真实的存在衬托出了某些伟大而崇高 反过来 这些衬托者 就消失不见了 你看到了 你就是产生来了幻觉 你有病 心术不正 根本就没有这些东西 就算有 也不能描述出来 那干脆就眼不见为静 如果哲人的眼睛需要瞎了才可以成为哲人的话 我拒绝成为瞎子或者聋子 或许你们只有成为瞎子 才可以有明亮的心 可问题是我没有瞎呀 我看到了 那里有一个苹果 有人痛苦 我也感觉过痛苦 这种体验是我的切身感觉到的 他是事实 不能因为伟大的精神不喜欢 我就不提了





人类在认识的初期 都习惯于 一种抽象的二元对立的思考方式 比如 伟大与渺小 崇高与卑微 （注意就算是二元对立 古人也没有说那渺小和卑微不存在 我描述的是存在的东西 哪怕在伟大的精神面前 他再不应该存在 他也是存在的） 在中国 有阴阳的二元对立 有无 相生 难易 相成 长短 相形 高下 相盈 在西方比如毕达哥拉斯 的十个对立





１ 限度与无限 ６ 静与动

２ 奇与偶 ７ 直与曲

３ 一与多 ８ 明与暗

４ 右与左 ９ 善与恶

５ 男与女 １０ 正方形与平行四边形

孩子由于经验的匮乏 也和古人一样 处于认识的最初阶段 一种抽象形式化的二元对立 这个人是好人 那个人是坏人 这个是伟大的精神 那个是卑贱的意识 他们的内心中 没有复杂的经验累积 只有单纯的二元对立 这个人是我喜欢的 那个我不喜欢 所以 孩子可以很轻易的下判断 这个好 我要这个





认识都是极端的认识 如黑格尔所说 单纯的光明就像黑暗一样 我们什么也看不见 身处白天之中 我们也不知道是白天 因为我们还没有领略到极端 极端就是非白天 我们只能深处极端之中时 处于非白天 我们才能有所察觉 在不停地感受到白天与非白天的交替之后 我们才会有所认识 只有我们认识到了 白天和黑夜之后 我们才了解到 我们是处于白天之中 这种最初的认识 总是与这种 极端的二元对立有关 是和非是 就像孩子的抉择 我喜欢这个 我要这个 对 就是这个 在孩子的眼中 只有那美丽的对象 是他们的目标 其他的一切都不存在 他们没有瞎了眼睛 只是看不见





哲学问题 或者是哲学怀疑 并不是凭空出现的抽象的怀疑 哲学思考也不是凭空出现的抽象的思考 他必须面对问题去思考 没有对象的思考是无意义的 当然问题的出现是很突然的 我们面对他时 有些措手不及 当然 有时候伟大的精神会无视问题 就像无视卑微一样 可以这么说 在伟大的精神面前 问题都是卑微的 没有必要在他身上浪费时间 在这些事上浪费时间的人 也同样是渺小而卑微的人 可问题是并非所有的人 都是伟大的人 总会有一些人 很渺小 很卑微 很龌龊 他们会重视问题 提出形而上学的追问 比如 我们知道 二元对立是从极端中得到的认识 在极端上我们当然很好分辨这些认识了 这是白天 那是黑夜 这是男人 那是女人 这有什么不知道的呢？因为认识本来就来自于这些极端的区分之中呀 在这些极端之中 当然没什么怀疑可言了 并不是我们没有怀疑精神 而是根本就没有这个意识 怀疑也不是凭空的怀疑 追问不是凭空的追问 问题总是在生活之中突然的显现 比如我和某人订好了 某天的白天 在一个地方碰面 有些事情要交代 但是我没有等到他 在我的观念中 就是 我等了一个白天 他都没有来 他爽约了 以后我们再次碰面时 谈到了此时 他说 我白天到那里了 根本没有找到你 我们碰头的地方很显眼 并不会看不到 后来才意识到 那天我走了 他才到 我们错开了 但是在我的观念中 我是晚上才走的 可是在 他的观念中是 他还没有到晚上 就来了 显然 这样的冲突 才导致了 我们 进行形而上学的追问 怀疑才产生 什么是白天 什么是晚上 再比如男人和女人 这是没什么好怀疑的 可是 突然有一个人 他拥有男人和女人的两性特征 或者是他没有男人和女人的特征 这样问题也就随之产生 这里 的形而上学追问 可并不只是说 这个是男人 这个是女人 你懂了吗？ 这样的指已经没有意义了 因为 他是从特例中展开的 这个人到底是男人还是女人呢 ？ 他们再也不能享受这种极端的认识了 他们遇上问题了 当然 伟大的精神 会无视掉这些特例 他们有能力这样做 可是 还是有一些人在思考这样的形而上学问题 什么是男人 什么是女人 什么是白天和黑夜呢？ 指导这样尖锐的问题 越来越严重 忍无可忍 逼迫着我们去面对他 伟大的精神 可以忍耐这些痛苦 我们不行 我们是渺小的人 我们是卑微的人 我们要思考 我们不能一天一天的 都将时间用在等人上 于是 在其中 创造出了 傍晚 清晨 上午 中午 下午 现在的白天 已经和 以前的白天 不一样了 虽然这个词还沿用着 但是这个白天 已经有了认识上的升华 他不是一个抽象的东西了 他更加的具体 他是拥有了早晨 上午 中午 下午 黄昏等规定的白天了 当规定越来越具体时 我们也就不需要耗费那些时间去等人了 我们之间在语言的游戏中 建立起来 彼此的共识 也就不会因为抽象的极端而无法碰头 当然 问题还是会出现的 语言游戏还是会继续 虽然不太可能出现白天与黑夜的争吵 但是 上午和中午 中午与上午的争吵 也是不休止的 于是 时间就被越分越细腻 以至于从上午到小时 从小时到分钟 这其中 有着太多的争吵 杀戮 苦难 和绝望 也有着太多的语言的游戏 比如 我等了你一白天你都没有来 你真是胡说八道 我就是白天去的 你根本不在 不要小看这语言的游戏 他让知识 从抽象的二元对立 变成具体的认识 而且还在一步一步的细化下去





小孩子难道不是在语言游戏之中成长的吗 ？ 他选择了他喜欢的东西 后来 又在邻居家看到了 他没有选择的玩具 发现这个也很好玩 当时怎么没有选择这个呢？ 妈妈我还想要这个 不给了 当时让你选 你选择了这个 为什么那时候不选择这个呢？ 孩子的成长也是伴随着 这种痛苦的语言游戏一点一点的有了经验 经过了生活的锻炼 孩子的眼中已经不只有那个单纯的美了 他们开始注视周遭的东西 他们有了更多的审美情趣 当然也陷入了 选择的左右为难 你可以指责 就是你们的语言游戏 让孩子 失去了伟大的精神 这个玩具也好 那个也好 妈妈 我们能不能全买了？ 不行 你选一个 要不就别买了 是的 孩子成了一个卑微的渺小的人 先前可能只是因为妈妈不给他买玩具而哭 如今 因为妈妈不能将玩具全部都买了而哭 孩子的眼中已经没有那抽象的 美 他有能力进入语言中展开游戏了





我们回到先前的例子中去 就是那个革命的叛变者 如前面所说 二元对立被某个特例所打破 也就是说 有人为革命牺牲了 他们坚贞不屈 有些 背叛了革命 他们的观念完全的扭转过来了 他们认为革命本身就是可笑的 他们不但不为自己的背叛 感到耻辱或者懊悔 甚至 认为 先前是他人生的污点 自己被人蒙骗了 鬼上身 被迷惑了 如今的自己才是聪明的 清醒的 我们可以看一看 在电视上采访的一些被解救的传销组织成员 有些人是真诚的认为先前 的自己非常的愚蠢 对先前观念的背叛 不但不痛苦 还很坦然 很庆幸 可以说 背叛者的价值观完全的扭转过来后 他并不会对背叛的行为感到有压力 反倒会觉得 先前的自己才是污点 幸亏我早日清醒 弃暗投明 但我们这里要讨论的 是另外的一种人 他可以说是背叛者 因为他背叛了原先的观念 他选择了背叛组织 背叛心中的信仰 姑且说那就是他的信仰吧 但是他却对自己的背叛耿耿于怀 他并不蔑视自己的过去 他蔑视的是那个背叛的行为 他在内心中抛弃了这个背叛者的自己 这不是我 这里 产生了语言的游戏 是的 我做了背叛组织的事 是我做的 所以我现在非常的痛苦 我很无助 不 不是很准确 这个背叛 不是出于我的本意 或者说 背叛者不是真正的我 我怎么这么懦弱呢？ 这不是真实的我 一方面 他承担起 了 作为背叛者的我 一方面他却将这个背叛者的我 抛弃掉 不认这个我 在他的内心之中 真实的我 本来的我 是那个理想之我 是信仰的我 展现为事实的那个我 却被他抛弃了 可见就算一个人 也是可以进行语言游戏的





是的作为背叛者 他很懦弱 卑劣 渺小 伟大的人会鄙视他 伟大的人要么牺牲了 要么背叛了革命 坦然承担起了背叛 高喊这就是我的新生 坦然的承担起先前自己的愚蠢 之前我参加革命就是我的愚蠢 好在我现在改邪归正了 要么就是第三种 先前的背叛者 他们还没有被抓 没有经历这极端的苦难 痛苦和绝望 他们还没有新的经验介入 他们还是个孩子 只知道那一个美丽的东西 抽象而伟大 还没有变得渺小而卑微





伟大的精神 是看不起渺小的 甚至根本就不承认渺小的存在 他们看得见 反倒是瞎了眼睛 我并不是说 渺小和伟大一样 或者比伟大好或坏 我的意思是 那有一个苹果 仅此而已 我只是在描述那些 现象和个人的体验 当然 你可以说 错了 你描述错了 并不是这样的 这里没有苹果 或者 你这个体验有问题 这个我们可以讨论 哪里描述错了 哪里描述的不对 你的个人体验是什么样的 或者有没有 人 有过类似的体验 比如 我说痛苦 绝望 这些个人体验 到底有没有 当然 你可以说 我错了 根本就没有痛苦和绝望 这无所谓 大家一起讨论 但是我拒绝承认 我在这些显现和 个人体验中 有过价值判断 我从来没有说过 伟大和渺小 哪个好 哪个不好 我是说 有伟大 也有 渺小 有痛苦 也有绝望等体验 这里没有什么好与不好之分 只有 显现 比如孩子 他们经验不多 但是他们有一个朝向伟大精神的心 如中国传统审美就认为 赤子之心 初心 本心 那就是心无旁骛 的伟大精神 就算他背叛革命了 他还是心无旁骛 一片赤诚 知错能改 善莫大焉 当孩子长大了 经验变得丰富了 当初的赤诚之心 褪去了 选择对他来说成了一种煎熬 妈妈我想全要 这个玩具我要 那个我也要 背叛者难道不是既想要心中伟大的革命信仰 又要心中伟大的生命吗？ 当然 我也没有说这是好的 我只是在试图将这些不同的现象和内心体验 展示出来给大家看看





有时候这些是没有办法的 伟大就是伟大 渺小就是渺小 （看我的文章 最好 不要固化的理解一些概念 我并不认为伟大有多好 或者多坏 也不认为 渺小有多好 或者多坏 我无意在我的文章中做价值判断 ） 革命者无惧于任何极端的考验 无论 在旁观者眼中 是多么的极端 但是在他看来 这些都是小儿科 一切不在话下 你们这些渺小的渣渣 能耐我何？ 什么都无法撼动伟大的精神 就算他背叛了革命 那是他弃恶从善 改过自新 一样是 在旁观者眼中 多么极端 在他看来也是小儿科 那些革命者真是渺小的渣渣 能耐我何？ 当然 那个没有经历过考验的作为背叛革命者先前的自己 也是伟大的 在他们的观念中 多么极端的考验 你们这些渣渣能耐我何？ 伟大还是伟大的 就像渺小就是渺小的 他体验到了考验 他发现了其他的东西 他注视到了旁边的东西 他在邻居家发现了那个他没有买到的玩具 他以前没有意识到 他发现这个也很好 至少还不错 他也想找妈妈要一个 爱了就是爱了 他就是又爱这个 也爱那个 很不幸 孩子长大了 成为一个懦弱而渺小的人





这里有一个区分 是很有意思的 当我们抽象的去看一些二元对立的话 我们发现 伟大的人和渺小而懦弱的人 也没什么不同的 因为伟大的人同时有背叛革命的和 不背叛革命的 两种 渺小的人他在内在意识中 认为真正的自己是革命者 正是那个为了革命而捐躯的大无畏者 对 我应该是他 可是 当时我怎么那么的懦弱呢？我真是个废物 我成了另一个伟大的人 那个伟大的改邪归正 的人 知错能改善莫大焉的伟大的人 他的外在表现 却和那个背叛者 有几分相似 可见 在伟大的精神面前 渺小是多么的渺小 他要么根本就没有意义 被伟大所无视 要么 在伟大的精神面前错认为他与自己一样的伟大 没什么意义 被伟大的精神所无视





抽象的认识只能停留在极端之中的二元对立 所以他们总是将一些渺小的东西 错认为是伟大的 和自己类似的 因为 伟大的精神 看不起渺小 也无视问题 比如某些人说的 邓晓芒的理论问题是小问题，魔术，不要点破他，我知道的更多，不说。 小问题就不值得我们去思考了 甚至我说出来都不可以 那是一个苹果 你可以看见 但是不可以说 不要点破他 于是细节的东西 就没有被发现 遇到问题了 就无视 反正不重要 反而是那些纠结于问题的人 那些玩文字游戏的人 是有病的人 心术不正 所以他们忽视了 细节 渺小的人 他的内心的张力 导致了他的外在的表现 也是不自然的 扭捏的 他无力拒绝一些东西 或者说一些压力 但是他总是在一些细节方面 来表现他内心中的真实的自己 而这些细节 也导致了 自己行动的迟钝 麻木 或者说游离 还要一些消极的反抗 都可以提现出他的内心体验 这并不是真实的我 他不只是外在不像伟大的背叛者 他的内心也不像是伟大的革命者 他并不坦然 他还要背负那个被他所抛弃的 行为者 那个叛徒 软蛋 懦弱的人 他虽然认定真实的自己并不是那个叛变革命的人 但是也无力甚至羞于承认正真实的自己是革命者 虽然他固执于自己就是那个革命者 这种内在的张力也于伟大毫不沾边





正是这种强大的内在张力 导致了这个懦弱而渺小的人 无法认清自己 虽然 他一直都在努力的给自己一个位置 可是 他既不承认自己的懦弱 自己的背叛行为 也不敢承认自己是革命者 虽然好像抛开一切 那个本真的自己就是一个彻底的革命者 但他一用到这个彻底的词 就有些羞涩 如果停于此 还有些扎心的痛 可能他要的就是这种痛 只有在痛苦之中 才能唤醒自己认识的伟大 才可以拷问自己 还可以如何呢？我能否成为伟大的精神 虽然这种渺小的意识 总是在沉思着 反思着 又怎么也拿捏不定 可他也会错认很多东西 比如对我和非我 有一种错位感 当他看到了某些东西可以让他联想到 那个作为背叛者的懦弱的我时 比如 有一些词汇 像 痛苦 无助 焦虑 绝望 就导致他下意识的排斥 或者说 抛弃掉这个我 将他推向非我 这个不是我 这个背叛者是非我 是你 对 就是你 你这个叛徒 懦弱的家伙 心术不正 真是奇怪了 为什么 痛苦 无助 焦虑 绝望 会让他联想到背叛革命呢？ 因为他就是个叛徒 他就是那个背叛革命的懦弱而渺小的人 他每天都在痛苦中挣扎的就是他的背叛革命 他不会想到 怎么可能 会有人 在痛苦 无助 焦虑 和绝望中 还可以依靠信仰而战胜一切 在他的眼中只有背叛革命 因为 那是他的救命稻草 或许 他的信仰就是救命稻草 但是他将这个救命稻草抛弃给了别人 内心还固执的认为 自己应该是一个革命者 没办法谁让他真的抓住了这个救命稻草背叛革命了呢？也确实救了他的命 只是他羞于承认而已





就像前面说的 伟大就是伟大 渺小就是渺小 到底是如何形成的 我说不清楚 但我知道 作为一个被排斥的他者 你越是排斥他 就说明 那个他者就越有力量 比如 单纯从 痛苦 无助 焦虑和绝望中 就可以联想到背叛革命的人 还认为只有背叛革命这唯一的救命稻草 可见他的背叛 他的实然 对于他来说 是多么的有力量 多么的挥之不去 这力量就是在逼迫他去注视他 去体验他 去感受 去理解 但伟大的精神可不管这一套 他们无视这些渺小的东西 拒绝语言游戏 强烈的坚持着自己内心的理想之美 总之一切的逼迫都是他者的逼迫 要是没有其他人对他的酷刑 没有了拷打 没有了敌人 我又怎么会背叛革命呢？ 是呀 没有敌人 你干嘛革命呢？ 当他将那个 实然之我 推向外在的时候 不去思考他 他就只能停留在 这种抽象的二元对立上 不会再深入下去 也不会有创造 当然 他也不会像成长的孩子那样 有选择上的苦难 他并不苦恼 他心无旁骛的面向 伟大的精神 什么你说你白天来了？我怎么没有等到你呢？你白天肯定没有来 你在撒谎 总之 都是你的错 伟大的精神 拒绝了这个渺小的撒谎者 他没有去理解他人的念头 他人就是错的 一切都是撒谎 我根本不需要 早上 上午 中午 下午 这些深入的细节的东西没有意义 我要心无旁骛 只有白天 没有这些多余的 我比谁都清楚 但是我不说





或许这并不是一篇哲学文章 看上去也不是诗 随你们便吧 无所谓 我想说什么就说什么 这是一个苹果 我看到了 我说出来 如果你们认为 我将看到的说出来 有什么价值判断的话 那就有吧 我可以充当一下你们的救命稻草 挽救你们内心之中的伟大精神