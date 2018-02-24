被删除的一些东西 感谢中道直行

前后看：





其实这么多的误解 在我的预料之中 我理解大众的观念问题 因为大众在理解一个文本的时候 是在依靠自己现有的观念来解读 根本没有意识到还有自己不了解的观念在其中 这就是为什么 我的文章很多段落被忽视了 那是因为 将那些段落加进去 就不便于运用自己的观念来解读了

【为何不做弥补？】





我本来的意图 就是要让人的内在意识去体验那种 极端的东西 从而向信仰迈进 当然由于个体经验的不同 缘分不同 面对文本的理解也会千差万别 比如 你和松数就有完全不同的理解

我现在分析一下 我用个人体验的写作手法 将一种极端处境的感受 引入到读者的内在意识中 迫使读者在阅读中 去体验去感受这种极端的处境 但是我到了这里就停下来了 单单只是一个极端的处境本身 我的文章 像是一个断崖 没有向前迈进 停在了那最痛苦的耶稣呐喊之中



被抛弃的个体 耶稣喊道 上帝 你为什么离弃了我 后面没有了 突然的停止 没有交代什么 后面就是反问你信仰什么？ 这与宗教文本非常不同 好像在最关键的地方停止了 也就是这种突然的中断 才会引导人去思考去拷问自身



文本就像魔法一样 可以让人回到自己的内在意识之中去战斗 我在耶稣被抛弃那里中断 后面的空白是读者的个体想象 而这个想象 就像一种惯性的冲力 他看似是被文本牵着走到这里的 其实不然 由于个体经验的不同 不同的缘分 走到何处 就要看读者自身的观念了 毕竟文本在那停止了



在这里 我与你的争执 其实是你的自身内在的张力的自我争执 只不过你将那些自己观念的惯性算在了我的头上 而你内心所信仰的东西 你认为是本真的东西 固执的把持在自己那里 你自己也忘记了 那是你的理解 因为我的文本在关键的地方中断 我没过告诉人这个与那个 那都是读者自己……（缺失）







于是乎 这个实然的思想 被读者否定了 【我搞不懂为啥叫做实然的思想？读者的解读与实然有毛关系？】





将他加到我的身上 而固守着自己的信仰 那种应然的东西 他忘记了 或者根本就没有注意到 我的文本 在那里是中断的 是反问的 是一种开放的 原文是信仰何在呢？你信仰什么【疑问才是中立的，反问在语文上是有偏向的】









这就是我为什么 在前面 要提到那个叛变的革命者 因为 他就是将 那个 实然的自己抛弃了 他不承认这个我是我 就像读者 将自己潜意识构造出来的东西 放到了我的身上 而整个实然 却是讨人厌的坏蛋 至少自己内心中理想的应然与他极为不和谐

我在前面提到的 革命者 就是要从另一个视角 去阐述我的文章 去阐述 我在带领读者进行一场 信仰之旅 一种回到自身之中的信仰反思 拷问 那最深处的秘密 我将思想逼向极端 就是要做那最后的 致死一跃 奔向信仰



显然 当你们在反对我的时候 都没有意识到 其实 自己是在用内心的理想 或者说是 应然的信仰 去反对 那些 自己认识上的实然的东西 可这些实然却和信仰一样 在内在的潜意识中 是那么的坚固 那么的牢不可破 那么的尖锐



或者 将那些潜意识的东西 丢给我 能然自己好受一点 可不要忘记了 这个实然越坚固 其实那理想 或者说 应然的信仰 就越成为一种不真实的东西 当然信仰不会不真实 信仰是一切的真 就像文中说的 精神是伟大的 他藐视苦难 只是这种藐视挺卑鄙 就像叛变者不认自己的实然



你们 不认自己认识中的实然 是你们认为 人到了绝境 就理应 虚无 人就必有一死 是你们为潜意识中 认为 在那绝境中 人就会抛弃希望 抛弃精神 精神又有什么用呢？ 但是这些马上又被自身的精神 所否定 抛弃 不 那不是我 那是非我 对是非我 是那个文章的作者 令人讨厌



【这是你的误读了，我的解读不等于是我的认识，参与贴吧讨论会形成一种分析文章，寻找论敌的潜意识。因此我的解读并不是我的认识，而是我设想中需要反驳的我的认识的对立面】【我并不认为绝境理应虚无】





是的 看我的文章 会让人讨厌 这就对了 那个令人讨厌的东西被我召唤出来了 只是不愿意去面对 丢给了我而已 就像佛教说的 你是什么样的 就有什么样的认识 是你们将我的空白处 画上了颜色 添上了潜意识的认识



内心中的理想 或者 应然的信仰 与潜意识的实然是那么的对立 这个信仰还能算信仰吗 ？ 我们会不会也成为叛徒呢？ 发现没有 我这里又是空白 后面空空一片 显然 信仰与我们有着一种张力 我们拷问着 追求着 思考着 爱着 却不太清楚什么是信仰 这就是我和松数的不同



我是在试图 让信仰 内在的体验自身呈现在个体意识之中 而不是 去规定信仰就是这个 你们去做好了 我不喜欢哲学王 我喜欢助产术



什么是好文章呢？ 那就是在我的那个空白处 写下读者们期待的东西 写出 他们内心中 的应然 让他们内心中审美的信仰 出现在那个地方 在他们的阅读体验中 与自己的审美相契合 读完文章后 他们的观感是舒服 没有任何与他们相悖的地方 尤其是不让他们 内心分裂



拷问就正好相反了 给出他们自由联想的空间 勾出他们潜意识中的东西 让他们自己去思考那让人痛苦的内在信仰的张力



