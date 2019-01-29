苍白的思想和无聊的现实

当我手指苍天时 不多会 下起了雨 于是我就说 因为我的手指苍天 所以下雨 另一个人说 不 这是偶然 一个巧合 于是他指了 一下苍天 说看吧 根本没下雨 我刚想说 我指才有效果 但还没等我说出口 天就下雨了 那个人很尴尬 说这是个巧合 太凑巧了 是呀 人就是这样 他不需要眼前所见 哪怕他指一万次天 照样下雨 他还是可以固执的说 只是一个巧合 那一万次对他来说 毫无意义 可问题来了 为什么 很多人相信 只要一次失败 就可以否定呢？ 显然 他一方次的失败 都没有否定自己的话 他坚持着说 一切只是巧合 如果那一万次的失败 可以是巧合的话 偶尔的几次 指天 我们等上三五十年 还没有下雨 就可以否定我了吗？ 凭什么你可以失败一万次 而我不能呢？ 但是 再等等或许就下雨了呢？ 比如再等十年 你不能说 七八十年后下的雨 与你的手指天毫无关系吧 是呀 失败算不了什么 就像成功什么也无法证明一样 当我们成功一万次都不可以被承认时 一万次的失败也不能被否定 另一个人马上反驳 凭什么 是呀 凭什么 谁规定的承认和否定呢？ 我不成功也要被承认 你成功多少次 也要看我心情否定还是肯定 哲学的逻辑 就是这么的可笑 凭什么呀





我的上一篇文章叫 被囚禁的思想 论述了思想是如何被禁锢在大众观念之中的 是呀 人的思想需要一个基础背景 但是这个背景 已经和先前的有所不同了 印刷术 和大航海时代 让人们看到了 本民族以外的东西 这就导致了一段时间的祛中心化 最开始反对的是 欧洲中心主义 人们讨厌以欧洲的主流价值观去思考 在思辨中直接导致了 对罗格斯中心主义 的反叛 这样的思潮就是让大家离开舒适的水晶宫 进入虚无之地 那里才是思考的地方 那里没有价值的规定 那里只有语言的自由游戏





自由是一个很可怕的东西 至少常人最讨厌的就是自由 他们惧怕自由 甚于一切 他们需要的是水晶宫而不是虚无之地 这样理解起来非常的容易 只要符合他们的习俗 观念 就可以了 就像某个吧主所说 讨论之前我们要先下定义 对各个概念的定义的讨论算不算讨论呢？ 他根本不去思考 他需要的只是 我们赞美他的水晶宫 认同 就是一伙人 不认同就是敌人 敌人无需理解 而是消灭





当我们驱除欧洲中心主义 驱除 思想的中心主义 逻各斯中心主义 时 难道没有意识到吗？ 我们也有一套自己的中心吗？ 或者说 所谓的驱除欧洲中心主义 主要是一种对外反击吗？ 那欧洲人 不就更像是一场逃亡 逃出水晶宫 拥抱虚无之地





圣经创世纪中 上帝对亚当说 不许吃智慧的果子 否则你会死 这就是一个规定 然而蛇对女人说 不一定会死 我们要注意这个句式 他更像是一个怀疑的句式 他并没有肯定 会死 或者不会死 哲学一直与怀疑 交缠不休 至少这个怀疑 让人 突然有了 脱离那个水晶宫的冲动 这里好像乐园就是那个不许吃智慧的果子 而当不一定会死 在人们的心中出现时 也就是怀疑进入意识时 人有了抉择 这仿佛就是人之灵最早的显现 人逃出水晶宫（乐园的规定） 奔向虚无之地 那里没有会死 也没有不会死 哪里只有不一定会死 那里其实很可怕 因为 人不停地体验着 一会我可能会死 希望一切安好 可以逃过一劫 但是这逃脱如此的渺茫 死亡总是笼罩在怀疑者的思想之中 虚无 自由 之所以恐怖 就是因为 死亡 无限的笼罩着 挥之不去 他并不是死亡 而是下一秒 或许会死 就像当年李敖说的 人最恐怖的并不是会死 而是不知道哪天早上就会死掉 （早期台湾枪毙死刑犯一般在晚上 或许政治犯在早上吧 这些我不清楚 ） 总之 人为了那 不一定会死 吃了智慧树上的果子 人逃离了乐园（水晶宫） 面对的却是无限的罪与罚 那些讨厌自由 安于在水晶宫中生活的人 或许就是不想面对罪与罚 或许下一秒就死掉的虚无感





可怕的自由 虚无感 换回来的是智慧 人有了智慧 其实在人不一定会死那个想法出现时 就已经有了智慧 因为 他让 不许吃智慧树上的果子 否则你会死 这个规定 松动了 我们从这个水晶宫中逃离智慧 我们才会真切的了解到 这个规定的意义 而不是一种风俗习惯 就像黑格尔所说 纯粹的白 和纯粹的黑一样 我们什么都看不到 我们想理解白天 就需要走到白天的极端 非白天 也就是我们需要经历那个非白天 我们了解到了 白天以外的那个黑天之后 我们才会真正的认识 白天和黑天 如果你在乐园之中 你什么都不认识 虽然你永远也不用面对罪与罚 不用面对 虚无和焦虑 还有那个 或许下一秒就会死掉





哲学一步一步的在吃着禁果 于是认识到了 中心化思想 对思想的限制 最开始 人们觉得好像这是无法避免饿 人们总是要有个思想的基础 至少当时大家都认为 是这样的 不过这个局面从虚无主义那里开始 有了转机 上帝死了 一切的价值都失去了往日的意义 不许吃智慧树上的果子 否则你会死 也在上帝之死中 失去了规定人的意义 所有的价值 都失去了左右思想的能力 他们只能成为思想的材料 这也就直接导致了 哲学成为了文字游戏 至少从虚无主义之后 哲学就游戏化了





当我们再次 用常人的大众观念去思考哲学理论 尤其是虚无主义之后的那些哲学理论时 总是让人觉得很搞笑 比如 我上一篇文章所写的那个 解志熙教授 他的理解能力 就被禁锢在 某些庸俗的观念之中 当然我们甚至开始 对先前哲人的理论 进行游戏化 比如 康德实践哲学中的绝对命令 普遍性等概念 康德并没有 说道德律是什么 总之 这是一个很神秘的东西 你说道德律可以杀人 或者是道德律规定 不可以杀人 都是无所谓的 反正 康德没有说 我们说什么都成 当然 在常人观念中会说 符不符合普遍性 当然 我是一个暴君 我可以让 我可以随便杀人 而其他人 都不可以随便杀人 只能听我的命令 这个规定成为 最普遍 最符合理性的 道德律令 总之 我自信我的武力可以让所有人 认可这个普遍原则 于是乎 我的道德律令 就是我可以随便杀人 而其他人 都不可以随便杀人 只能听我的命令 当然我也可以随时修改我的普遍的律令 因为 修改本身也有普遍性 就像康德的综合判断 我们可以将修改前和修改后 作为一个综合来思考 在整体上逼迫人们认同这个观念 道德律令就是我的道德律令 他就是我的绝对命令 其实这样又与权利意志 有什么分别吗？ 当然有 因为我也可以 吧权利意志 解释的与他完全的相反 这里要注意 我们无论 如何依靠武力去逼迫 杀戮 阉割 总之 当民众 认同某观念时 就是民众 自由的认可了这些观念 他们都是自由的人 他们完全可以不同意呀 可以去死呀 谁规定说生存是人的本能 稍微有点头脑的人 就会发现问题 佛洛依德 发现了之后 不好意思 自我否定 搞了一个死亡本能出来 他没有意识到 在研究深入之后 语言的游戏开始自行展开了





这时我们就会发现 其实无论什么理论 都可以用来解释现实 没什么不同 只是观念的不同而已 常人当然更认同他们自己的水晶宫了 其实越有普遍性 越能概括的理论 其实 越没什么意义 比如中国的 一阴一阳之谓道 道生一 一生万物 一生万物就可以了 二三有些多余 要是道生万物 概括性更强 反正没有什么现实 是可以反驳的 所以 让很多人 尤其是那些 安居在水晶宫中的人 极度热爱 因为这些句子可以让他们 心情舒缓 反正什么都没有 就不会 影响心情





下面 我摘录 一些 吧友的回复





想玩冰: 我认为自由意志就是在常识上行走的惯性，无法想象一个以重估一切价值的人会尊重常识，尼采不过是在摧毁自己踩踏的一切虚空中感受到的虚假的自由，是对现实的无视，他以为在这种虚空中他能够无限膨胀 所以他说，对待生命，你不妨大胆一点，因为你最终要失去它，但我相信他也不会蒙着眼睛去大街上的，他只能在书中叫嚣，这是对唯物主义最无力的嘲讽 我相信尼采心愿是要做回正常人的，但他是一个迷路者，一个沉溺于自己伟大的享受者，只能在征服上越来越强，为了成为超人则必须拒绝常识，拒绝人类的共识，保持独立和孤独，因为常识会让他看见自己的渺小，他不知道变弱才是回家的路，他害怕渺小，所以追求强大，他是最自卑的人





他后面的思想也很有意思





被他欺骗的希特勒倒是比他走的更远，将行为艺术贯穿在他的战争中，即使苏军兵临城下他还在他的无限制世界中幻想着起死回生

当然 我们完全可以 依靠一些 常识 那个伟大的水晶宫 来思考哲学理论 然而 他们完全没有理解到 超人 强力意志 这些概念 是可以被无限游戏的 我的回复是这些





尼采的性格有些太高贵了 这不适于哲学思考 就像我前面说的 他没有看到 他的超人 和奴隶没什么两样 我不明白一个人为什么要蒙着眼睛去大街上 你可能有些思路不够灵活 爱转牛角尖 以至于把一些普遍性的概念 特殊化了 尼采的高贵性格 也导致将概念 特殊化 后来很多存在主义 也犯 这个毛病 没有对自身的审美观念做过反思 将很多事情想当然了 以至于 他们自己赞成的 成为了 自己反对的 或者在某些问题上强行规定各种无聊的概念 你根本就没有看到 超人 其实不过是一个概念 希特勒就是超人吗？ 那我跪地求饶 就不能是超人吗？在这样的语言中 我跪地求饶就是我要跪地求饶呀 我大胆的 无所畏惧的 做出了 跪地求饶的行为 我做我自己 我是超人 我勇敢的抛弃了世俗的眼光 不 那些无聊的世俗观念 石井匹夫的常识对我没有限制 我跪地求饶 祈求对方不要杀死我 这就是我要做的行为 我是如此的自由 没有任何常识 知识 世俗观念可以影响我的行为 我就是超人 我高于希特勒这个虫子 至少他没有跪地求饶过 不不不 就算他跪地求饶 他也不是自由的 也不是我这样 勇敢的 无视一切世俗观念的 甚至有些优美的 跪地求饶 祈求对方不要杀我 我是最伟大的 我是超人





当然 常识是明天的太阳 从东方升起 挺好的 但是这与哲学有什么关系吗？当哲人说这没什么必然性时 为什么非要与哲人打赌呢？ 哪怕你赢了一万次 你可以证明什么 否定什么 何况我们并不知道太阳围着地球转 还是地球围着太阳转 或者是其他的什么 总之 太阳的升起 与地球的自传 有什么矛盾吗？ 没有吗？