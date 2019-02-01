影视剧的审美之维——自我与理解

在很早之前 我就提过一个现象 在中国的电视节目中 关于新歌的节目不是很受欢迎 反而是那些老面孔 老声音 更被大众喜爱 哪怕是一些新人在唱老歌也行 至少 那个动人的旋律是熟悉的





中国人习惯于将那些特立独行 至少这个特立独行是大众没有见过的 称之为非主流 在网络上 对非主流的嘲讽是很普遍的 可见中国人对新鲜的事物 和外国人也差不多 很排斥 有意思的是在我们的观念中 还有一个 鼓励创新的观念 然而 虽然我们鼓励 但是我们也嘲讽 我们鼓励非主流 嘲讽着非主流 其实 这种观念与中国文化 非常的不协调 中国的传统一直是 述而不作 信而好古 只是单纯的去传承发展 不会让一个东西 突然地非主流起来 稍稍有一点的苗头 就强力打压 这个鼓励创新 至少在观念中 对在概念上 所谓的创新这个单词并不排斥 只是在现实中 你敢创新 我就嘲讽 这是非主流 这里可能与中国近代历史有关系 很多当时进入中国的一些技术 确实对中国人有了帮助 于是乎 这些有了明显效果的在沉淀了几十年之后 被民众所接受了 同时接受了创先这个词（单纯的词）可问题是并非所有的事物都是马上见效的 有的需要等几天 有的需要几十年 有的或许上百年 总之 我们只能知道我们所能看到的东西





在中国（这方面我只知道中国 我对外国的电视观看习惯一点也不了解 我想这对思考问题会有很大的局限 但也只能这样了）无论是朋友之间的聊天 还是网络上的发言 我发现一个情况就是 很多人习惯于评价一个演员的演技如何 这让我很诧异 影视剧的演员的演技又该如何评判呢？ 难道这不是导演的事吗？ 难道这些观众都在以自己是导演的眼光来观看和评判演员的演技吗？ 可问题是 那部作品并不是观众所创作出来的呀 当你去观看影视作品 去自我再创造时 演员不符合观众的审美习惯的话 那只能说明 演员和 作为想象中的导演的观众意见上有差异 并不能说这个演员的演技有问题吧





首先 作为一个作品 （当然现代影视剧和古代的传统艺术品有很大的差异）他的创作者到底是谁呢？ 是谁创造的这个作品呢？ 我们可以说 影视作品需要集体创造 每个人都缺一不可 这与 小说 诗歌 或者画 是不同的 影视剧很难一个人完全的去掌控他 但是作为一部作品 在创作中 也确实有人在把控他 而演员的表演 也在这个把控的范围之中 可见 一般就是这个把控这部作品创造的人 更容易去评价一个表演者的表演能力 因为 演员需要达到他的要求 才可以 完成一部分的创作 所以说导演哪怕也不懂什么是演技 至少会下意识的说 这个演员好用 那个演员不好用 所谓的表演技巧 就是去迎合导演所需要的表演效果 从而让这个作品的灵魂是导演所需要的 导演不会让一个不成熟的表演 成为他自己的一部作品 当然 如果作品不成熟 我们一般会说 这个导演很烂 （当然也有可能是我们根本就看不懂 这部作品 但这并不妨碍我们说他烂）当导演满意演员的表演 让他通过时 这本来就已经肯定了演员的表演 那么有些人口中所说的 作品是好作品 演员毁了整部作品是怎么回事呢？ 难道不是导演毁掉了整部作品吗？ 被通过的表演 难道不是好的表演吗？ 不好 导演为什么要让他通过呢？ 一部作品他的创作者到底是谁 （现代影视剧或许并不是导演在掌控作品）





现在我们回到观众的审美上来 一部现代的影视作品 到底是不是艺术品 还是很有正义的 首先 他的创作就与古典艺术很不相同 不过 也不完全 比如 如果狮身人面像 或者金字塔是艺术的话 不也是多人合作所创造出来的吗 ？ 另外一点是 观众抱着什么样的目的去看 在这里 我们是用传统的对艺术的欣赏的眼光来看呀 还是有了现代的新观念呢？ 当我们去评价一部影视剧中的表演者的演技好坏时 这并不是欣赏艺术的眼光 这更像是有标准答案的一种 考试 而观众就是评判员 观众心中都有自己的一份标准答案 演员的表演如果刚好和某些评判员的答案有吻合之处 很幸运 那些人会说 这个演员的演技很不错 如若很不凑巧 没有迎合到大众评判员的答案 导演虽然肯定了演员的表演出来的效果 也没什么用 因为大众认为这人的演技 烂透了 显然 大众的观看影视剧的方式 并不是在欣赏一部艺术作品 当然 他的所有评判 说这部影视作品好或不好 演员的演技优劣 都与艺术性无关 只能说 很遗憾 你没有达到客户的满意 这部作品 不 应该说 这部商品很失败





艺术作品并没有什么规定 标准答案 因为创造 总是要破坏那些规定 超越标准答案 他本身就像把锤子 去破坏观念 艺术作品就是非主流 就像我前几篇文章所说的 这个锤子砸碎了水晶宫 去到了虚无之地 在那里还没有什么概念可以概括这个作品 所以在中国学者口中 就是这部作品怎么说都说不尽 然而说再多都不如这部作品那么美 在虚无之地 我们的那些客观标准毫无意义了 那么我们又该如何去欣赏一部艺术作品呢？ 这很神奇 我们与艺术作品如何相遇呢？ 比如杜尚的泉 他是艺术作品吗？如果作为客观的物 他不过就是男厕所的小便池 他的标准答案难道就是往里面撒尿吗？ 可是作为艺术品 他又是什么呢？ 至少外在的物他没有变化 他依然如此 只是 他突然让我们与艺术相遇了 他不再是小便池 而是 名为泉的作品 是呀 我们去欣赏艺术作品时 那个客观的标准 被破坏了 小便池被破坏了 我们放弃了 那些固执的答案 放弃了水晶宫 不再去 说 这个演员的演技好 那个演员的演技劣 我们与作品一起来到了虚无之地 我们理性的思考根基 那个伟大的水晶宫被抛弃后 我们如何去理解艺术品呢？ 不要忘记了 其实 当我们与艺术相遇 就已然来到了虚无之地 其实我们就已经在欣赏之中了 这里有着运气的成分 因为我们突然相遇了 不是作为厕所的小便池 而是 名为泉的艺术品 我自愿放弃水晶宫 去跟随泉 还记得耶稣的那句话吗？ 马太福音16:24于是，耶稣对门徒说：“谁若愿意跟随我，该弃绝自己，背着自己的十字架来跟随我 这个所弃绝的 就是那理性思考的基础 水晶宫 去跟随的就是那 突然相遇的泉 当一个信徒要去埋葬死去的父亲（水晶宫）时 耶稣会说 跟我走，让死人去埋葬死人 显然那水晶宫 这样演员的演技好 那个演技不行的评价 不过是死人 我们没有必要再留恋那些僵死的客观答案 因为那里没有理解 只有服从命令 只有腐烂的死尸 就让那些死人去埋葬死尸吧 我们在虚无之地 去欣赏 去理解的是泉 而不是小便池 此时我们已经抛弃了水晶宫 不再有那客观的答案 已经没有立场说这个表演的好 那个表演的不好时 欣赏和理解才会与我们相遇 （当然 其实我们冲出水晶宫 进入虚无之地与泉相遇时 我们就已经在欣赏他 在理解他了）





在水晶宫中 我们或许会认为这个人表演的很夸张 应该如何如何演 那个人表演的过了 尤其是那个皱眉 毫无意义 多余 显然太多不符合标准的东西了 可问题是 这并不是考试的作业 这是艺术品 这是泉而不是小便池 作为一部作品 创作者在表现他的东西 然而 观众如果 不是以艺术的眼光去欣赏时 就已经有了一个僵死的标准 他们会让 作者所表现的也成为死尸 成为标准的答案 当然他可能拍的很烂 因为与答案多处不符合 可问题是艺术作品要否定的就是那个答案 他又怎么可能去符合标准答案呢？ 他要去的是虚无之地而不是水晶宫 他要表现的恰恰是那个 夸张 他要表现的恰恰是那个皱眉 这些细微的东西 都是要表现的 都期待着欣赏这的理解 然而 大众却只看到了小便池 因为小便池不能有皱眉 所以 观众 无视了创作者的表现 好像 观众在欣赏之前就已经知道了创作者要表现什么 已经有了标准答案 我们无需去理解 无需去虚无之地 我们只接受我们习以为常的东西 我们 只接受水晶宫 这里遮风挡雨 安全舒适 我们热爱的是小便池 而不是无聊的泉 让那些艺术品见鬼去吧 小便池 可以让我们撒尿 泉可以干嘛？ 可以吃吗？ 是呀 可以吃吗？ 水晶宫里有食物 而虚无之地 却 饿殍遍野





有意思吧 当我们无视创作者所表现的很多细节 不去理解他 不去同情他 不去与他相遇 反而依靠我们自身的标准答案 否定了 创作者所表现出的那些细节时 他要表现的夸张 表现的皱眉 反倒成为了 演技不好的证明 观众预知到的那些东西是什么呢 ？ 怎么可能 将一部作品的各个细节全部抛弃之后 还可以理解作者要表达什么呢？ 如果这些细节完全抛弃还可以表达的话 又为什么要拍摄那些无用的垃圾呢？ 他们维护的是一种传统的观念 无论是表演者还是创作者 都应该在这里 继续下去 述而不作 信而好古 所以我们看着我们喜欢看到的东西 听着我们曾经听过的旋律 在水晶宫里 安享晚年





从中国人在观看影视作品中的审美风格来看 就会发现 中国人不善于欣赏艺术品 他更以自我为中心 以水晶宫为中心 他们需要的只有 迎合 赞同 和夸耀 他们不喜欢去理解他人 比如他们无意去理解艺术作品 和创作者试图要表达的 也不期待与其相遇 这开始会很麻烦 后来深入下去 可能会遇上虚无 要知道存在主义将虚无和怕（畏 我就是要故意将他们分开的概念混同）联系在一起不是没有道理的 中国人不想体验虚无和怕 所以也不喜欢去理解 其实中国文化 也不需要人们 去理解他人 理解他人没有意义 在这方面 中国文化是极度阳刚的 他们没有意识到儒家的阴柔中有着阳刚的一面 那就是对传统的说一不二 你只能述而不作 信而好古 为什么要这样呢 ？ 中国的道 是一个客观的标准 就是那个答案 水晶宫 他的存在 让所有人 不需要理解他人 只要我们大家全部遵守这一个客观的答案 就好了 你不遵守 就是叛徒 非主流 也正是这样的文化 这样的审美习惯 导致了中国道统的千年不变的安稳 牟宗三 夸耀的道统 就是那个 述而不作 信而好古 你千万不要创造 因为一变 可能 水晶宫就垮了 到时候 我们只能到虚无之地相遇了 而 那里就是 怕的世界了 中国人不太喜欢苦难和恐惧 所以也不喜欢 马太福音中 耶稣临死时喊出的 上帝 上帝 你为什么抛弃我 存在主义中 苦难与恐惧 联系在一起的还有绝望 注意 中国文化的伟大之处 就在于 他完全杜绝了 苦难 恐惧和绝望 代价是我们不去理解 当然这方面的研究著作就太多了 大体就是说 中国是农耕文明 在协作这方面并不是大规模的 也没有商业的流动性和 交流等等 这就导致了中国文化秩序相对更稳定一些 不时出现的几个非主流 打死就好了





大体上我更认同中国文化 但是有一个点 我是非常讨厌的 那就是因为不想去理解他人 也就懒得去看字 于是回复我的基本是让我用几句话概括我自己要表达的意思 我很奇怪 如果几句话就可以表达的 我又何苦多写几个字呢？ 这就好比去掉表演的夸张 和那个演员的皱眉也可以知道导演在表达什么的那个观众 在评价这个演员的演技好 那个演技真差劲