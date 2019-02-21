文字的游戏 ——在思想中流浪

是呀 人的思想总要有个基础吧 否则怎么去生活呢？ 其实生活中的基础 并不是哲学思想 而是一种信仰 那个东西要比无聊的思更适合生活 哲思与生活的紧迫无关 哲学属于闲暇





我是一个特别喜欢在论坛上看别人争论的人 看别人对骂是我的乐趣 因为那里有最神圣的东西 或许 排斥骂人本身就是一种堕落 中国的十字军东征在论坛的对骂中表现 今天我就来分析一下 我看到的一场争执





事情是这样的 我偶然间看到一个贴吧的帖子 名字叫 丢脸丢到国外了 事情是这样的 由于流浪地球的火爆 看来已经成为我们关注的焦点（我完全没有看过这个影片 对影片的内容我就不做评论了） 楼主对某电影评分网站中 的电影评分 产生了质疑 他质疑的焦点在 评分的比例上





10分的是百分之 39.6

9 分的是百分之21.3

8 分的是百分之14.6

7 分的是百分之8.8

6 分的是百分之5.4

5 分的是百分之2.2

1分的是百分之5.6

2到4分几乎没有多少 就不写了 楼主认为 打一分的都是估计抹黑的 楼主的原话是这样的





正常的评分应该是123456789各个层次都有，如果是口碑好的电影，应该是89比较多，567次之，有一些1234，像这种两极分化的，789突出，1突出，程山谷状的指数分不，分析只能得出一个结论，就是片子本身达到中等偏上水平，大部分观众表示可以接受冰予以鼓励，另外一部分就是黑子水军，因为那实在是太明显了。。。好歹刷几个2分3分掩盖一下。。。





然后有一个网友回复的挺有意思的

微风拂细柳: 10分是小粉红吹逼水军刷的，1分是黑子刷的，都别争了!

这个网友给出了一个 特别明显的信息 那就是 他突然让楼主没有注意到的 10分 也呈现在意识之中了 注意 楼主根本没有注意到10分 反而多次提到的是 突出的1 其实 10分的比例是 百分之39 要比 1分的5.6 更多 当然 1分是否就是黑子水军 我就不清楚了 或者打低分的都算黑子吧 那样烂片的黑子水军明显要多一些 就像好片子小粉红吹逼水军更多一些异样





落寞的思索: 回复 妖噤 :都刚注册的。。。有的翻译过来意思就是“五星很多，打个一星平衡一下。”这还不是黑子是啥。。。真够丢人的我去。

这个网友找到了一些有意思的回复 我不太理解 这样的回复 怎么就丢人了 回复的意思就是 打一星平衡一下 没有什么毛病呀 这是他的观点 而已 就像楼主认为打一星的都是黑子水军 也只是楼主的观点而已 可能是他认为寻找平衡的人 就是丢人的





394796045: 回复 来就就要咔次 :不，要是二三星和一星差不多就正常了

楼主在这里有一个回复 而且还有针对这个回复的反驳

战警玩家: 回复 394796045 :其实电影给2，3分的真不多，2，3分其实就是不好看大部分直接给1分。

其实还真的是 打一分的要比2分 3分更直接的表达自己的不满 比如前面那个说的 平衡一下





Oo陨落O: 回复 莫名其妙的转身 :我觉得打6到9分都是正常的，3—5分就是口味问题，10分狂热粉或者刷1—2纯粹是黑

这个叫陨落的朋友 发表了一个有意思的评论 这样就可以说 其实打10分的百分之39 和打1分的5.9 都是不正常的 但是 就像前面那个网友所说 五星很多 打个一星平衡一下 是不是就是在维护平衡呢？ 这样其实打10分的人难道不是也在另一种方面维护和平呢？ 当然 我们会认为 给一个电影打分 就是说出自己心中的感觉 比如我感觉这个电影应该是10分 那我就打10分 这样看呢？10分难道不正常吗？ 我有时候 也喜欢这样打分 喜欢的直接10分 不喜欢的直接1分 因为我觉得 只有10 和1 可以表达的喜欢与不喜欢 因为1到10的递进 更像是专业影评人的专业评分 比如 我真的分不出来 东京物语和卡拉是条狗 这两部片子哪个好 因为我都喜欢 难道真的非要难为自己 给一个平8分 一个评7分吗？ 如果我可以知道哪个更好一点的话 当然可以 这样给 但是我只能说 我喜欢看这两部电影 但是我没有能力说哪个更好 我不想在这里难为自己 我给喜欢的打了10分 不喜欢的 1分 我觉得这样很正常呀 反倒是 打2到9分的人 我认为是有病 这帮人都有病 该死





另一方面 我们思考一下这个平衡的观念 他为什么要打一份平衡一下呢？ 他的内心中到底是多少分呢？ 我们无从知晓 从这里我们可以看到另一种思路 那就是 他不是只关注自身 比如 我给喜欢的打10分 不喜欢的打1分 我不关系别人怎么看 也不关心别人怎么打 但是他不是 他要平衡 这里就发现了 他将内心的感官 普遍化了 他认为电影的评分 应该要符合他的观念 可见 这个内心的评分 并不是她单纯的认为是自己的 而是他想要这个电影 在该网站显示的分数 所以 他认为电影评分高了 要打一份平衡一下 当然如果他要是认为低了 他也要打10分平衡一下 这都是可以理解的 那么 认为他这样行为真够丢人的 这个人 是否 有另一种不同的想法呢？也未可知 比如 他认为分数低了呢？ 其实这与刷票 是一个道理 如果 大众都认为应该更高 于是一起去刷票 将分数抬起来 大快人心 但是认为更低的人 就认为刷票的行为不好 反之也一样 总之 这个行为是否影响了 个人对那个评分的个人估值 是很重要的





当然 也有可能是对一些影响公平环境的质疑 当然 这个行为到底会不会导致一种 不公平 还是有待考量的 毕竟 也可以反着刷呀 你刷10分 我就刷1分 因为他计算的并不是某个人的评分 而是平均分 当然网站有他自己的一种算法 所有的不公平看来又回到了 这个分数 是否符合你内心的一种预期 不符合就是不公平 显然 这与打一分 平衡一下的人有什么不同呢？ 反而是那个人更真诚吧 虽然真诚并不是什么好事 但是中国人貌似很喜欢





山风满故林说 imbd上刷一星早不是什么新鲜事了。主力就是轮子，慕洋犬

teresabaixue说 反华大本营还有湾湾跟港灿，这里盘踞着阴间论坛还有轮子电台

我无意猜测事件本身 至少 国人对很多势力的看法 和喜爱和讨厌的程度 其实是可以在此事件中 表现出来的 一个事件可以与这些无关 但是为什么先想到他们呢？ 可见很多印象是很强烈的 就像看到炉子 我们会本能的小心一下 避免被烫到

彳亍而行888 提到一个有意思的观点 不知道印度片土耳其片的评分是不是也会有这样的现象。

这种生物的精神状态是否非常独特，举世罕见。

回复也有一些有意思的 394796045: 印度片因为印度人刷高分还被imbd分开评分了

零落的理论: 印度片分都超级高，都是印度人自发刷的。

所以得到的结论是 394796045: 有些中国人真的自卑印在骨子里了

显然楼主394796045没有意识到 从这里可以看出 印度人 是非常自卑的 他们需要一个外在打分的支持

自信的人 又怎么会重视一个小小的评分呢？ 在柏拉图的巴门尼德篇中 巴门尼德教导还年少的苏格拉底时说 苏格拉底呀 因为你还年轻 哲学尚未紧抓着你 象它仍要在将来紧抓着你的 那时你将不轻视他们中间的任何一个了 现在因为你的年龄尚顾虑人们的意见

可见 楼主394796045与印度人一样还年轻 还没有自信心 还顾虑着人们的意见 所以对电影的评分还非常重视 认为电影的评分应该符合自己内心的观念 所以无论是低了或者高了 一切都是有问题的 当然 其实刷低分的那些人 难道于是与刷高分的人一样的幼稚而自卑吗？ 外在的分数与内心的观念不符合时 无论是低了还是高了 难道不都一样的需要外在的认可 需要顾虑人们的意见的吗？





很多人都在说中国人跪久了 膝盖骨什么的 但是我们会发现 电影 是审美问题 他与跪和沉浮无关 当然 我们可以说为了保命 留头不留发 留发不留头 我们是懦夫 我们怕死 我们跪下 我们沉浮 但是不能说几代人之后 当留辫子留习惯了 不想剪掉 就说跪习惯 当然 如果真的跪习惯了 那就跪着好了 什么样的姿势更舒适 只有自己知道 在审美这点上 外国电影有着一些先天的优势 那就是审美的距离感 无论他们怎么拍电影 外国人拍的电影 都是我们没有见过的感觉 我们也可以说是一种新鲜感 这与当时的港片很相似 当我们突然地感到了港片时 就被他的那种 新奇感 距离感蛊惑了 现在我们 想一想 其实港片谈不上有多好 可是那时候我就喜欢看港片 总感觉大陆的电影好土 大陆那些电影导演 排出的电影总是那熟悉的味道 不想港片什么都是新鲜的 我没有见过 香港人可以把赌博拍的那么雷人 那么有想象力 按西方学者所说 香港喜剧的笑料 不外乎屎尿破 是呀 那些下流龌龊的情节 我们根本没有在大陆电影上见到过 至少我的电影审美 是港片塑造起来的 后来不知道为什么开始喜欢日本电影 拒绝港片 可能就是 习惯了 感觉港片成为了我的生活 那我还看什么电影？ 我不需要真实的生活 我的生活已经很真实了 我需要新鲜的体验 于是日本电影就抓住了我 尤其是那些 无聊的日本电影 比如北野武的那年夏天 宁静的海 男女主人公就这样无声的走着 去海边 无聊的过下去 我当时还有当导演的冲动 想导一部最无聊的电影 让时间悄无声息的走过 突然发现 过了一个多小时 电影演的什么都忘光了 那时觉得这样的电影是最完美的 或许这样的距离感只有抗日雷剧比较适合我 其实抗日雷剧真的有想象力吗？ 不过是将武侠剧的那一套 丢给了抗日剧 说穿了 抗日雷剧不好看是因为还不够雷 还没有真正的想象力和创造力 还没有距离





当我们连周星驰 成龙那一套都看腻了时 你让我对身边的东西有认同感是不可能的 据说 流浪地球是科幻片 总之 他的成功我认为与那种距离感 有很大关系 周星驰可能没有意识到 他根本不懂喜剧 他不理解 成功的经验总会变为失败的经验 因为那一套 大家都腻了 笑话讲几遍就完了 祥林嫂总是要被人厌烦的





港片显然已经被厌烦了 美国大片还远吗？ 并不是他们的特效做的好不好 而是那东西 总有一天会让人反胃的 显然此时是一个过度的时期 一部分人已经厌烦欧美大片了 还有一部分人在欣赏着那迷人的特技效果 也有一小部分人追求者某些令人不解的 艺术片 我很不理解艺术片的定位 现在世界上还有艺术片吗？ 艺术还没有死亡吗？ 当杜尚吧尿盆拿到艺术馆展览时 艺术还有脸自我标榜什么？ 我喜欢尊敬你说你是国粹 我不喜欢 你们那些就是垃圾 无论是 歌舞伎 还是能乐 狂言 总之 给脸不要 你就什么都不是





中国人更迷信一个神秘的观念 那就是道理 所以中国人都爱讲道理 无论西方 的理性被批判成什么样子 中国人的还是非常认同道理的 这里有一个观念上的差异 就像前几天我看到一个 香港大学中文系教授 谈论民主时 就可以感觉到他大量的中国观念 对西方近代民主观念 一点也不理解 这种对道理的追求 其实就是一种信仰意志的博弈 他们重视的并不是我给电影打多少分 他们重视的是那客观的道理 这个电影应该多少分 所以 他们会为了电影在网络上的评分而奔波 而呼喊 而去刷分 去为了平衡 而打出一分 和十分 总之这就是中国人的圣战 年轻人虽然自卑但更有活力与朝气 至少他们可以在网上骂人 表达自己的意见 而有些思考哲学的废物却只能写一些不知所谓的文章