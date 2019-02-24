从意志论开始 哲学中的理性概念就从那至高无上的哲学之巅跌落了 审美开始走入了大家的视野 这个源头来自于康德的判断力批判 至于那些固执于理性的人 他们恐怕还沉浸在某些信仰中吧





就像我上一篇文章的名字 被侮辱 被践踏 被杀戮 总之留头不留发 留发不留头 这里没有道理 注意 讲道理可是中国人热衷的词 但这里 完全的不讲道理 没有了那些 理性中的条条框框 总之 按我说的去做 所有理性的东西 不过是一个文化圈内部的事 他的真理在那个文化圈内部有效 可问题却在与他者的相遇之中显现了 他者没有道理可言 你无力防抗 要么耻辱的臣服于强大的敌人 跪下求饶 要么去死 所有的坚持总是归于遗忘 难道当时的中国人全部剃头吗？ 也有不剃 头的吧 也有抗争的吧 抗争换回来的意义是什么呢？就是为了不剃头吗？ 剃头的意义又是什么呢？ 不过在中国一切还好 只是形式上的剃头 一切尘归尘 土归土了 可以说 那个外在的他者 突然地消失了 我们重新有了理性 但是那他者 一直显现？ 我们作为狗 作为奴才 也要了解主人的命令吧 主人不需要符合狗或者奴才的道理





康德当时面对的他者 其实就是休谟的怀疑 一种对综合判断的致命打击 他开始用纯粹理性批判来迎战 说的好像是 抵抗休谟 其实不过就是饶了一个弯子 回到那个理性之中 休谟的人性论 让认识回到了想象和直观两个方面来 注意他人性论的章节 第一章是论知性 从这里展开到第二章论情感 显然 其实从休谟那里就已经向审美倾斜了 康德的纯粹理性批判 不过就是联想 直观 再加上 先验范畴形式的综合 没有联想能力 直观与先验范畴没什么意义 怎么可能综合呢? 康德认识论有一个致命的问题 那就是联想力到底是什么呢？无论他搞多么庞大的形式的先验范畴体系都没有用 因为 真正的综合能力 其实是联想力 难道他试图让问题凝缩在一个点 让大家没有察觉到就蒙混过关了吗？ 其实康德也知道这个问题 所以他搞出来 关于审美的 判断力批判 来弥补这个关于联想力问题的追问 也就是这本书的出现 导致了 理性的陨落 要知道在启蒙运动中理性有多么的自信





在关于审美的判断力批判中 康德进入了一个非理性的地方 所以他的那些审美范畴 都是那么的充满矛盾 比如第一条审美无利害 很多人单单的去理解这一条 当然认为 好像没什么矛盾了 但是他们忘记了 这些范畴不能单个拿出来看 第二条 无概念的普遍性 就已经很有问题了 没有概念 又谈何有普遍性呢？ 再加上后面的 无概念的必然性 可以说审美是有普遍必然性的 最后一条是最有矛盾的 那就是 无目的的合目的性 如果说合目的性 那么 又怎么可能是审美无利害呢？利害不就是对目的而言的吗？ 如果没有目的 那又谈什么普遍必然性呢？普遍必然性不就是对目的而言的普遍必然性吗？康德在探索审美问题时 已经超越了理性而不自知





在理性的王国里 道理就是一切的秩序 中国人热爱讲道理 其实就是在说 我说的是符合 这一套至高无上的秩序的 你还是闭嘴吧 王国中的一切对象都已经被规定好了 看上去是那样的完美 知道 有一个他者 强大的破坏者出现 比如 哲学中那伟大的怀疑者休谟 他会迫使你 留头不留发 留发不留头 要么否定这一套理性秩序 要么去死 康德显然是那个摇尾乞怜的走狗 理性主义的叛徒 说走狗还不太恰当 因为康德将怀疑进行到底 显然 他到成为了 理性主义 最大的破坏者 他自己成为了他者 在判断力批判那里 他自己已经冲出了理性





康德的那些审美范畴 之所以互相冲突 那是因为 他只能借用 理性观念的词汇 来描写非理性的审美活动的缘故 比如我们在做饭时 会顺手拿起自己喜欢的刀子 如果有人问 你为什么会选择这把时 你会用非常符合理性观念的话来回答 这个刀比较锋利 用起来更顺手 显然锋利的刀子 更合目的性 也更符合理性 可见 理性王国 已经将 刀子 锋利 还有目的 都安排好了 但问题是 这些经验的 概念 比如锋利 刀子 做饭 切菜 都是人创造的 难道我们在创造之先 就了解锋利 刀子 切菜 这些吗？ 康德在他的审美范畴中 反复提起无概念 这很值得人们注意 审美对象 没有概念 因为理性概念总是被审美的创造性所超越 比如 我们说什么水果美呀 只要我们提到某个概念时 就会发现 概念会马上被超越 比如我们说苹果最美 所有的苹果都是苹果 那个苹果美呢？ 圆润的苹果 哪个圆融的苹果美呢？红彤彤的圆润的苹果美 这样会不停地追问下去 哪怕是不存在的东西 比如 我们今天吃过饭后 还会想着 明天多加点盐或许更好吃 火再大一点 古人会对石头 有某种审美的态度 这个审美其实就是一种综合性联想 石头帮助他 战胜了非常多的野兽和敌人 他也会从石头堆中挑选出 他自己比较喜欢的 他并不太理解什么是 坚固 什么是锋利 但是 他经过了 太多得战斗 他总是感觉这个石头 还想比其他的更好一些 那是因为 在那些战斗中 他经历了 非常多的石头 他可以感觉到 那些石头的不同 而那些在使用中 造成胜利的石头 尤其是 可以 轻易取得胜利的石头 他会认为对他来说是某种幸运的石头 这个石头最美 一个可以保护他的幸运石 是没什么概念的 可能 拥有巫术的石头 要比 那些锋利 坚硬 更早出现 也未可知 总之 在概念创造之先 会有长时间的审美活动 而这些审美活动中 就是大量的综合性的判断 那就是联想





前几天我和吧友在聊天时 提到过一个关于综合联想的事 那就是很多人在过于寒冷的天气冷里 冻的有些失去意识时 会 脱衣服 他们会感觉很热 或者说很烫 显然过于凉的冰冻感与过于烫的灼烧感是很类似的 或者说是一样的感觉 但为什么意识正常的人会很容易分清楚这些感觉呢？ 那是因为他们并不单单的利用触觉 而是有着其他感觉经验的综合联想 比如 在冰天雪地里的视觉信息 在火炉旁边的视觉记忆 等等 他们会分析其他的感性经验 加以综合来判断当下的状态是 被冻的疼还是灼烧感 而那些失去意识的人 已经没有这样的分析能力了 所以 他们就将冻和烫混淆了 现实中也一样 当我们加入了其他的感觉经验去综合时 可能得出的判断是完全不一样的





后来黑格尔的辩证法 才真的让理性无处可逃了 黑格尔的辩证法 明目张胆玩起了康德判断力批判里的那些语言游戏 可以说 黑格尔可以让所有的句子 都成为 无目的的合目的性这样的 悖论式的句子 黑格尔写作的格式 也是每一段 都要从自己所创造的观念那里 走到极端 走到他认识的反面 这一切都在他的书中出现了 之所以很多人没有注意到这一点 那是因为黑格尔一直催眠读者说 这是历史的必然性 而那个作为主体的绝对精神 也从历史那里 进入了人的观念之中 直倒克尔凯郭尔 尼采 马克思 等人的出现 将人的主观的存在提了出来 这种催眠 才失去了魔法效果 人们意识到 作为生活中人 我们又怎么会知道 以后的历史呢？ 历史是人们一起去创造的 但是这创造可不是黑格尔那种廉价的反思 人们并不知道以后学术总结出的那些观念和规律 他们并没有以后的那些概念 他们的理性 不过还是先前历史和生活的经验 而先前历史的经验所告诉我们的成功观念 最后总是导致了我们的失败 理性给我们的不过是一次又一次的失败 那些创造世界历史的伟大人物 却都破坏了那固有的理性





与此同时 人们不再重视陈腐的理性了 人们开始推崇天才与创造 创造 本身就是对理性王国的破坏 因为那些固有的位置要被打乱 会出现一些新的东西 当然 创造也并非是好的 就像那个小男孩 在无助与绝望之中 拉扯小女孩的头发 或许有时候 创造都是以破坏的面目出现的