前几天在一篇讨论道德的文章中 我看到了有人在为曾经的范跑跑发声 由于我对这件事不太了解 就不多说了 不过我在其中看到了一些非常有意思的观点 很多人说 法律是约束他人的 道德是约束自己的 这是一种非常神秘的观念 让人不可理解 但是从这句话潜在的意义中 就更难懂了 他从这句话引申到 对他人的道德指责是不对的 道德成了属于个体的一种 自身行为 然而 纯自身的东西 我们如何去知呢？ 比如说感觉 我们只能说 我感到了疼 “疼”是一个普遍的概念 他与感觉是不同的 感觉仿佛只是单纯的自身性的东西 我们一旦说出来 也就只能用一个概念来表达 我们去理解概念 可以想象的 有太多的 个人体验和 大众观念 但是那个人到底什么感觉 我们还是不可知 或者说 道德只能讨论 而不能指责 ？ 那讨论又是什么呢？ 怎么会幼稚的 将 讨论与指责分开呢？ 或者说 将讨论与杀人分开呢？





如果道德是纯自身的 那么我们也不需要讨论了 因为 你有你的道德 我有我的道德 咱们不一样 可是人类社会 正好相反 社会之所以是社会 恰恰是社会中 的一种普遍观念建立起来的 社会大众 在差不多的风俗下生活 有着类似的信仰特征 和生活习惯 这样的类似性 让我们有了 可以沟通的普遍观念 比如 我们用的是同一种语言 有意思的是 语言是怎么形成的呢？





我们在看猩球崛起时 发现 主角猩猩 转化成拥有人性的时候 说出来的第一句是 “不” 一个否定词 然后就是对那个殴打他的人 发起了攻击 其实动物也可以攻击 也会嘶吼 说“不”是与人性联系在一起的 其实嘶吼 嚎叫 猛烈的攻击 也是一样 通常 动物是要将进入自己区域的 或者是可能给自己造成危害的他者 驱赶出去 我们人有时候 并不了解这些 或者就算了解 也不在意 多么可笑呀 那个地方算你的吗？ 这不是算不算的问题 而是 作为动物的他 要保护自己的地盘 显然 这一块区域 与他本人 联系到了一起 他就是这块地 当然 人可能并不理解这些 他会很诧异 为什么 这条狗 或者什么 朝他嚎叫 很可恶 人会觉得这个动物太可恶了 人只会厌恶这个动物 当人并不认为会怎么样的时候 动物发起了攻击 战斗 撕咬这个人 迫使他离开自己的区域 人不一定会产生领土意识 但是会本能的后退 逃跑 离开 远离这个畜生是最好的 当然 也有人 离开只是去拿工具 武器 给狗一点颜色瞧瞧 让他知道知道 这是谁的地盘 我们不去管地盘问题 我们会发现 嚎叫 嘶吼 如果不管用的话 动物 或者人 会发起攻击 这是一步一步的 动物和人都在表现自己 让对方了解到一些东西 比如狗需要撕咬人 让人知道这个地方是不许踏入的 人又怎么知道这件事的呢？ 是被撕咬 就算不知道领地意识 也知道 这块地有个疯狗 我还是少去那惹麻烦 或者人回去 拿了武器 讲狗赶走 告诉他 这不是你该带的地方 动物会被迫离开 认识在这种你死我活的较量中 展开了 所以 猩球崛起中 主人公 变成人的那一瞬间 喊出了 不 而不是嘶吼 显然 动物和人 都存在着那种 强烈的否定性





在圣经的旧约与新约中 有这样的一个小差异 很有意思 在旧约中 提到了 以牙还牙 以眼还眼 而到了新约中 就成了 人家打你的左脸 你要连那一半也由他打 这其中有了观念的转变 当然也是时间的不同 旧约时期 社会观念 还没有普遍的建立起来 还处于文化的早期阶段 这时候 谈不上什么风俗习惯 道德秩序 他还需要建设 谁也不知道 还有一个社会性的行为规范 什么该做 什么不该做 还不是很理解 也谈不上将心比心 因为将心比心 没有任何的普遍性 比如杀人吧 我不喜欢被杀 但是我喜欢杀人 这里可以说 你既然不喜欢被杀 那别人就喜欢被杀吗 ？ 可另一个方面是 杀戮抉择出来的是强者 只有强者配生存 弱者要死亡 我就是这么认为的 那么将心比心 对方是否也这么认为的呢？ 如果对方强大 我被杀了 我虽然很讨厌死 但是 弱者就应该死亡 我就是这么认为的 我坦然我的死亡 套用老话 愿赌服输 这非常合理 也符合逻辑 那么将心比心 我杀死对方 对方也应该心甘情愿 将心比心是很愚蠢的观念 显然圣经中 奉行的是 以牙还牙 以血还血 就像野兽撕咬人 人拿着武器驱赶野兽一样 用强力 去迫使对方离开 或者放弃什么 总之 依靠暴力行使自己的意志 在秩序还没有建立起来的时候 难道你真的知道 这里不应该走进吗？谁知道呢？ 又怎么可能知道呢？ 当动物 向你嚎叫时 你才会因为那巨大的响声 有所注意 如果你还不出去的话 动物就去嘶哑 直倒你逃跑 渐渐的你会了解到 在某个范围区域内 动物就向你叫 如果不走出那个区域 你就会被咬 你也大搞了解到 这个区域 的大致位置 当然你可以蔑视这个区域 或者用你的暴力驱除野兽 但是 也恰恰是 在暴力之中 你认识到了一个区域 他从无边的世界中 被划归了出来 这一块地 被你所认识 这认识与你腿上的牙印很有关系 如果还不认识 傻了吧唧的 就需要再多几个牙印





单纯的暴力其实建立不起什么文明 他同时也需要某些平衡 至少 不会被另一个暴力所杀死 文化只能在传承中才会有所发展 人类社会 也是在这种 内部与外部的各种暴力之中 建立起来 某些社会秩序的 这些因为平衡而建立起来的社会秩序 也会反过来 支撑社会的相对稳定性 于是乎大众 会认为那些 破坏秩序的人 是在破坏全社会 是叛徒 这点我们看一看苏格拉底之死 就好了 苏格拉底的罪名就是 不信城邦的神 和教坏年轻人 大众为了维护这个由暴力建立起来的秩序 信仰 从而对叛徒苏格拉底形式暴力 维护城邦的稳定 也正是因为有了这种对大众秩序的保护意识后 也就是说谁破坏了大众秩序 谁就要被暴力杀死 才会有打了你左脸 你连那半边脸都由他打 如果将这位被左右脸打的通红的人 放在旧约世代 恐怕 因为他在那被打 没有即时退出对方领地区域 而被活活的打死 你连奴隶都不配当 你只有死 新约时代的人 连逃跑都不会 因为他们了解有某种暴力在保护着他们 这种了解是暴力建立起来的大众秩序 在他们的心中 耳光根本不算是暴力 可能他内心中还在鄙视那弱小的耳光 他或许会可怜那个打他的人 就像大众可怜 弱小的苏格拉底 仁慈的赐他一死





另一个方面是我发现大家在对于语言上有一种迷信 比如吧友hangu777 说 犯罪的根本根源，是受到邪恶倾向的诱惑，自己的欲望没有被自己的信心克服 当然这是基督教的观念 可是他忘记了 基督教有原罪 人本身是怀疑的 我们当然可以说 邪恶 诱惑 欲望这些 神秘词汇了 可问题是 我们的生活 与邪恶 诱惑 欲望 无关 生活中遇到的问题 我们又怎么了解到自己的邪恶 呢？比如动物在向我们嘶吼 我们会认为这个畜生 邪恶 然而 动物不是也认为人对他 领地的侵犯是一种邪恶吗？ 那什么才是邪恶呢？比如说 得了糖尿病的人 他想吃甜的东西 他知道自己吃这东西会要了自己的命 但是他还是想吃 他当然可以设定 甜食 是邪恶的 但是也可以设定 糖尿病是邪恶额的 当然甚至设定生命是邪恶的 其实我们的生活 与邪恶没什么关系 而是我们在选择 要不要吃甜食 欲望也一样 到底是吃甜食是欲望 不想死 想活着是欲望呢？ 当我们无视生活而单纯的在那些语言的迷宫中转圈圈时 就会发现 一切好像都尽在我们的把握之中 可当他者突然地闯入时 你会本能的认为那个人好讨厌 像那只野兽 好像一条狗呀 你怨恨的是被人叫醒了 他者迫使你面对生活 而不是形式化的观念 此时 邪恶 诱惑 欲望 全不见了 先前的一切都出了问题 不由得我不去面对生活事件 那条狗在向你嚎叫 此时我们会发现 其实那些形式化的概念 可以被无限的指代 你有你的一套观念 他人也有另一套 在生活中完全的相悖 但是好像都可以 用那句无意义的话来生搬硬套 原来 还有其他的观念 你根本没有意识到 哲学吧有很多人 都有这样的一个观念 他们依靠如今的一些观念去思考问题 却从来不反思这样的观念是否稳定 能不能成为绝对的基础 可不可靠 难道他的对方 那个朝他嘶吼的一条狗 就不是现如今的观念吗？ 在说了 如今的观念 就真的这么稳固吗？ 法律永远也不用修改了？ 制度也不用完善了 ？ 人类也不需要发展了 ？ 发明也达到了尽头 ？ 一切都在变 反而你的那些可笑的形式观念不用变吗？ 那只能证明 你那一套形式观念可以容纳你的反面 这套观念不过是无意义的玩具





法律和社会制度应该是大众暴力博弈到最后 相对稳定的高级形式 至少看上去 好像比以牙还牙 以眼还眼的年代 要高级的多 稳定的多 可是 也正是这样 促成了一种 对法律和制度的一种迷信 我记得看一档什么节目 主持人 说了那么一句话 希望 法律尽早的完善 完善的目的是什么呢？ 是尽早的杜绝犯罪 法律可以消灭犯罪？ 这样的观念让我不可以理解 另外就是 对制度的迷信 很多人认为 只要制度好了 （什么是好 这也很玄奥） 国家社会就会好 这点可能学者会被骂的最惨 因为 学者 基本上是因为国家社会富强才反过来吹这样的制度好 可是这里面有太多的细节在其中了 比如 这套制度 是因为这个民族 或者国家 在对内和对外的 竞争 角逐 和战争杀戮中 慢慢 创造的文化现象 他有着太多的因素在内 地域的风土 人文环境 大众观念 生产关系 等等 不能说这个制度是好的 最多可以说 这套制度更适合 这个国家 人民 而且好不好基本上是信仰决定的 当年中国还处于贫穷挨打的地步时 不还有很多人 大骂西方文化 他们并不会因为自己国家被他国侵略 而失去那份文化自信心 这是信仰的力量





显然 那些迷信法律与制度的人 都已将忘记了 大众观念中 暴力在其中拥有的意义 他们反而只是单纯的想消灭暴力 是的 法律和制度 目的就是要消灭暴力（或者说让暴力趋于平衡而不再显现 ） 消灭那个打完人左脸 还要打右脸的人 消灭苏格拉底 但是观念是会变的 人也是会发展的 我们不能以现有的观念为绝对的标准 比如后来有些观念还认为苏格拉底是无辜的 此时那审判苏格拉底的法律 恰恰是最可怕 罪邪恶的暴力 当时的社会制度的问题也就凸显出来了





迷信法律和制度的人 主要的问题是 他没有注意到 法律与制度的内在张力 当我们强烈期盼着制度和法律去消灭那些暴力时 其实也正是 暴力最显现的时刻 当然最简单的方式 就像那条狗 或者 拿武器去驱逐狗的人 实用暴力最简单方便了 问题是 如果可以的话 人遇到问题总是先寻求最简单的方式 就像我看到的那个节目 他们研究的是 怎样加大监控力度 管控力度 以及 对犯罪者的惩罚 来消灭犯罪 当然如果这样就可以消灭 当然很容易 但是要是更严重了呢？他可能没有想到更严重了怎么办 他很迷信在量上的增加 就可以解决问题 他忽视了 量也会有质变的 我们看一看乱伦禁忌 或者说 回民的猪肉禁忌 他们 并不是单纯的去惩罚杀人者 暴力的形式者（这帮人显然是加大对这些人的打击 可问题是都已经死刑了还怎么加大） 他们会反过来去思考问题的根源 族内屠杀的原因和在 比如 禁食猪肉主要是吃猪肉 带来的 粮食分配的不平等问题 这里单纯的加大打击杀人者 根本不会有什么成效 反而会进化族群内部的纷争 和不和 甚至导致族群分崩离析 或者是族内大屠杀 单纯的谁犯罪就惩治谁 加大力度 是很愚蠢的观念 这里就不是在刑法上做量的增加了 而是有了其他的策略 比如 回民的食物禁忌 还有 社会最核心的 乱伦禁忌 当然乱伦在很多国家 都是最严重的罪行





法律和制度的另一个张力是在观念上 为了依靠这样的规则去管理社会问题的 话 就需要 给这一套秩序一个神圣而不可侵犯的地位 让民众对他产生一种迷信和敬畏 法律和制度成为了国家绝对的主体 但是也正是这种绝对性 导致了问题 社会是会变的 无论是生产关系 文化观念 审美趋势都会在细微处发生改变 一点一点积累成让人无法理解的巨变 但是作为由人类制定的形式规则 却很难即时的做出调整 也不可能调整 谁会知道 社会发生了什么呢？ 谁会知道该怎么更正呢？ 这就又回到了我们前面的认识上 那些观念是如何认识的呢？ 当我们不认识的时候 我们可以随处乱走 我们并不知道在哪里妨碍了别人 至少以前的观念上 在这里 我谁也不妨碍 此时一条狗出来乱吠 显然是狗的问题 我没有触犯任何的法律秩序 可是你不出来 你不喊 谁又知道你被侵犯了呢？ 古代的观念已经与现在不和谐了 但是现代认识还不存在 此时 在这个认识混乱的地方 又回到了 以牙还牙 以眼还眼的地方了 大家拿起手中的武器 用暴力表现出自己的愤怒 像人一样说 “不” 单纯的语言根本不能让对方清醒 因为他们会说 我并没有犯法 这是我个人的自由 没有人认识到这里的问题 只有暴力的显现 让所有人意识到了 问题的眼中性 当然 对于破坏法律的暴徒 法律应该予以严惩 不由分说 可是 如果社会变了 先前的平衡的暴力已经不存在了 法律还有没有能力 对暴徒说不呢？ 那如何平复这种混乱呢？ 这就是法律的张力 是暴力的显现有了认知 制定了法律 但是又要让形式的法律去规定一切 包括规定暴力 然而 人不可能放弃 自己说“不”的意志 他们要用暴力 驱逐他者 让暴力凸显出来 此时他们就是在犯罪 法律竟然需要犯罪来认识法律 但还要人不要犯罪 法律是绝对的





我和松数的风格 谈 道德是约束自己的这种观念时 我很不解为什么 会将康德的道德自律 通俗的歪曲成这样 肯定有一种其他的观念才导致的这种通俗的看法 他给出的答案是 个体意识的觉醒 个体成为了一个孤单的个人 甚至不需要他者 当然最不需要的是 被他人的指责 你不可以吼我 也不可以 撕咬我 这里和对绝对法律的迷信 有些相似 只要我没有触犯法律 我做什么都是可以的 你们不可以嚎叫 不可以指责 不可以咬我 不关你们的事 我不需要认识 我需要的只有那个 永远也不会改变的法律 绝对的法律 甚至法律有哪怕一丝丝的修改也不可以 当然个体的世界又怎么可能修改法律呢 因为根本就谈不上法律了 我们连认识都没有了 又怎么会知道什么是对的 什么 不对呢？ 要知道 康德的自律道德 也需要他者的指责 如果没有他者的指责 撕咬 暴力的话 康德连他的普遍性都没有了 还谈何道德呢？ 他怎么知道 借钱不还 会导致没有借钱行为呢？ 他借别人钱不还 并不能消灭借钱行为 也可以是 我借别人钱可以不还 但是别人借我的钱 必须还 而且还要有利息呢 要高额利息 这里没有任何普遍性可言 也没有借钱不还会导致不借钱行为 甚至借钱都不还 也不会导致借钱行为 因为 对方再借他的钱 他借给了对方 回来催他还账时 对方说 你也没有还 我也不还了 那大家就别换了 但并不能导致没有借钱行为呀 只是借钱这个词有了不一样的观念 可见 其实以牙还牙 以眼还眼 也不能真正的建立道德 秩序 因为 可能对方打你 就是他想让你打他 他就喜欢招惹你来打他 就像 小时候 招惹女同学一样 如果他不打我 而是冷淡的回应 反而让我失落 我需要的是以牙还牙 以眼还眼 显然这里面需要的是一种理解 让对方痛苦 单纯的以牙还牙以眼还眼也是有问题 理解对方 需要 反复的暴力 女同学或许开始会 以牙还牙 以眼还眼 后来发现 这样根本就无意义 后来 在量上增加 更用力气的打 追着小男生跑整个操场 然而换回来的 还是无止境的骚扰 此时就需要质的改变了 你要去理解 去认识了 你要理解用什么样的暴力 才可以让对方痛苦 打他不行 就试试冷漠 当你借我钱不还 我借你钱不还 最多导致大家默认了彼此借钱的默契 让这样的情况凸显出来就是要让暴力显现 我借你钱不还 然而 我还不借你钱 不但不借你的钱 我还逼迫你再借我的钱 如果 对方没有实力不借的话 我就一直借钱不还下去 如果一直没有说不的话 我其实永远也不知道 原来借钱不还 会借不到钱





单纯的个体其实什么都不知道 骄纵惯了的孩子之所以无法无天 是因为 没有人跟他说不 没有人指责他 他什么也不知道 他没有感受过暴力 然而 却要让他面对冰冷冷的监狱 当然 那些废物会说 看吧 让监狱去收拾你把 赶出这些坏事 活该 应该再判罚的重一点 然而他们没有意识到 他们的观念 是促成犯罪的观念 个体意识什么都不知道 他又怎么会了解犯罪呢？





社会的张力 是可以从各种的暴力中 展开的 人们团结起来消灭暴力 然而 又需要 显示暴力来表现出自己的不满 大众又需要对各种个体意志进行打压 来让他们不会有大众无法承受的欲求 个体之间 就是在这些暴力中展开认识 理解彼此融合在一起的 这种融合 这种相互的牵制可能会 让大众性的欲求被压抑下去 比如大家可能都喜欢吃猪肉 但是 就是不可以吃 你监督我 我监督你 所以说 你可以做得到吗？ 你要是做不到 就不可以指责我 这样的语言形式 是有问题的 我肯定做不到 到是我还是要指责你 我做不到 你们也可以指责我呀 甚至杀了我呀 是否要成为禁忌 还是要看社会整体的观念





记得有一次 我坐公交车 有个女的 认为我裸露上身是不文明的行为 但是我就认为完全没有问题 我觉得 认为我不文明的人 才是不文明 所以我要骂他 我问他 下一站我们下车比划比划吗？ 凭什么说 不穿上衣是不文明 哪来的傻必的观念 全车人都没事 就那个女的 废话 草的 傻毕东西 我当时 真想把我的拖鞋塞他嘴里 让他闭嘴





我记得还有一次 我和我朋友 出去玩 在公交车上 有两个女的 来回蹭我朋友 我朋友说 你们不要蹭我 然后女的理直气壮的说 哎呦 男的还怕被蹭 我朋友拽女的下车 要抽他 他不下 我劝阻了他 我很不理解 为什么 男人蹭女人就是非礼 但是 男人被蹭就无所谓 万一那女人先喊非礼 我朋友 岂不是遭殃 反正挨在一起 就是男人的问题 我朋友先下手为强 想先打一顿 然后 拉到派所 后来被我劝阻了 才没事 我说 你们两个 道个歉就算了 仍然那俩根本不认为自己做错了 反而说 我朋友小气