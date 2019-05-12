在好几年前 我写过几篇关于赌徒的意识分析 现在回想起来 我将赌徒规定的太死了 好像 只有那样才算赌徒 现在看很成问题 不过 我还是认为 那样的赌徒才最纯粹 今天我想说说 我认识的两个 嗜赌成性的人





有很多人 在闲暇时候 都喜欢 玩玩牌 赌个小钱 哪怕是看球 买个博彩也增添了几分参与感 但是这都谈不上赌徒 我朋友中有两个在我看来 是对赌博 非常痴迷的 先说的这个是我几年前对赌徒做意识分析时的原型 他个子还算高大 体型壮硕 有啤酒肚 脸肉肉的 比我要大十来岁 我们是洗澡时认识的 他听到我和朋友们聊足球 就像和我们很熟一样加入了讨论 这个人喜欢笑 性格很好 可以和人瞬间成为朋友 聊足球时 他插嘴的时机拿捏得很好 不会让人觉得讨厌 言谈中也没什么压迫感 交谈中知道了 他赌了十万 米兰赢 （我对博彩不是很了解 让多少球之类的 我完全不清楚） 值得注意的是 他总是重复一句话 切沃也不是很弱呀 刚开始还好 后来发现他一旦说这句话时 就感到他脸上有些愁容 不过马上就好了 笑着和我们聊足球 于是我们泡在澡池子里一起看球 当然也还时不时的说 切沃也不是很弱呀 结果开局好像二十分钟的样子 切沃二比零领先了 一比零的时候他还好 二比零时 他的头直接沉入了水中 此后没有说过一句话 他每次赌输了都很沉默 赢了就是狂喜 非要把钱都造了 和他做朋友 你会由衷的希望他赢钱 当时在他身边的 都会占他的便宜 最后要指出的是 他不像别的赌球的人 喜欢收集信息 查各种比赛记录 数据分析 他只赌博 世界杯中 他赌了 克罗地亚 损失惨重 克罗地亚前面赢的比赛 他赌了另一个队 反正那届世界杯他几乎没怎么赢过





另一个 和我关系非常亲近 但我一直没有拿他当赌徒 所以早先分析赌徒的意识结构时 我忽视了他 他其实比上一个赌博更频繁 因为他这个人感觉做什么都在赌 也什么赌都接触 自己也开过赌场 混黑道 这本身就是一场赌博 后来因为贩毒被关了几年 出来后成了房地产的老板 总之他做什么都在赌 小时候他就带着我玩苹果机 我根本什么都不懂 有时候他还会趁老板 不注意 关掉苹果机 后来才知道 这是一种作弊 好像有程序漏洞什么的 从这个细节可以看到 他和上一个非常的不同 上一个人 只享受 赌博本身 而他 却可以考虑作弊 他什么形式的赌博都喜欢玩 扑克 麻将 牌九 游戏机之类的 什么都碰 有一点我很不解 他对输赢好像并不在乎 拿前一个做对比吧 前一个赢了会狂喜 请大家四处玩 花光所有的钱 输了沉默不语 无心说话 他不然 我记得小时他带我去玩苹果机时 就像个机器人一样在那里 不停地 按 没什么情绪 也不说什么话 能感觉 他很专注 仅此而已 甚至都感觉不到他求胜的心 钱输光了 也没什么遗憾可言 我不太理解 他这样的状态 怎么可能对赌博还这么热衷 与电视上表现的赌徒完全不一样 感觉他赌博 就是让多余的时间浪费过去





我之所以认为1君更像纯粹的赌徒 就是因为 他对赌博本身非常的热衷 赢了钱非常的快乐 当时有谁就和谁分享 其实赢的钱也都让他 瞬间花光了 他更在乎的是胜利的喜悦 就像我分析他的赌博意识时 看到的 他在赌博时 进入到了一种 内在意识的交锋 比如 米兰和切沃的那场比赛 他赌米兰胜利 就肯定在肯定米兰会赢 可他还是时不时的 说出那句 切沃也不弱 这样的话 这句话可是对米兰会赢的一个否定 他的内心无限的重复着 肯定和否定的那种焦虑状态 我一直认为 他可能对那种焦虑感有一种热爱 我先前还将这种焦虑感和恋爱时的焦虑感 做过对比 在结构上差不多 只不过 当你下重注时 承受的压力 是不可以想象的 恐怕只有纯粹的赌徒可以办得到 2君 就不在乎赌博本身 他甚至有作弊的嫌疑 他只想胜利 可是 却不怎么流露感情 我和他从小玩到大 在赌博方面 从没有看过他流露出喜悦和 哀伤 根本不可能像1君那样 输了就沉默寡言 赢了就兴奋不已 他的内在意识我很难拿捏 我记得小时候 我们一起玩过一款电子游戏 他会很开心 和我一起叫 赌博就不会这样 我考虑过他是否对赌博太专注造成的 但是我并不认为他比1君更专注于赌博本身





还有一点可以看到他们的不同 有一次我们一起参加一场婚礼 就在中间的间隙时间里 2君都要玩牌赌一赌 但1君是绝对不可能的 1君需要全身心的投入 他不可能在一会还有其他事的情况下去赌博 倒不是怕耽误事 而是怕其他事 打扰了他赌博的心情 这点与看书有点类似 喜爱看通俗小说的人 有点时间就可以看书 但是看文学或者哲学书 就不可能在这些碎片时间中得到什么 审美体验了





很多人说 赌徒就是为了赢钱 我感觉有些荒谬 或许是我周边没有这样的朋友吧 我很难理解 一个为了钱而不是赌博本身 喜欢赌博的人 有什么资格称之为赌徒 最多给他一个钱徒称号