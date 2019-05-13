信仰的纯洁——作为语言的霸权

这两天和而今的风月聊天时 他问是不是没有思考力的人 道德意识更强 我个人感觉 道德感强的一般来自于习俗 而不是思考 因为强烈的道德感 本身就左右着思考 有意思的是我给他举的例子竟然看上去是道德的反面





信仰是什么这点 令人很难理解 我们 从对话中来审视一下 信仰问题 比如生活中常说 如果这个世道怎么样 如果大众的素质都好了 我也可以做真实的自己 可见个人对外在的环境是有意见的 从这样的语言中 可以看到 外在的环境 导致了如今的他 但是这个他 作为事实的他 却不是真实的 真实反而是非事实的 他还会理直气壮的说 这样的社会 你还敢表现真实的你吗？ 真实在这个世道下好像是一件很愚蠢的事 令我不解的是 那真实显现在我们眼前的事实 竟然是不真实的？ 就连罪犯也在说 如果怎么怎么样 这种推托的句式下 潜藏着 是这个社会导致了我的犯罪 这个犯罪的我 并不是真实的我 显然法律只能制裁那个显现出来的虚假 法律难道是帮助人们变回真实的自己？ 为什么他们都要否定事实 而选择非事实的真实呢？





人们会在思路中 维护一种 信仰的绝对地位 哪怕他不现实 （信仰本身就不可能现实 ） 现实往往是被信仰否定的东西 就像前面那些人 在语言中流露出来的 可问题来了 信仰又是什么呢？ 一种单纯的否定性吗？ 否定现实 一种无视现实的信仰 他是很纯洁 纯洁到令人作呕 他可以做到的 就是暴力掩盖事实 信仰是信仰 事实是事实 事实与信仰无关 所以 现实的我不是我 哪怕 我是一个歹徒 我是个革命的叛徒 都好 我真的叛变了 惧怕拷打 那是因为 我被同伴出卖了 敌人用非人道的酷刑虐待我 如果没有这一切 是呀 事实中没有如果 真的有这一切 你确实害怕死亡 害怕痛苦 说出了组织的秘密 你是一个叛徒 然而这事实在他的脑中却有一种否定性 那就是 不是 这不是真正的我 他根本没有勇气面对事实 就好像这事实与他的信仰毫无关系一样





在网络中会碰到这样的说法 道家是道家 道教是道教 不一样 佛家 佛教 儒家也一样 好像只有家 作为学术理论的核心 那种空想的东西 是纯粹的 道德经 庄子 这些文本才是道家 而作为将理论现实化的道教 却并不真实 甚至根本没有资格称之为道家 这不是真正的我 你的纯洁只能建立在虚无的基础上 他不能现实化 因为一旦现实化了 他就让人看着很恶心 不纯洁 就要成为罪犯 歹徒 在他们的眼中 杀人 暴力 战争 犯罪 都太可怕了 不美 这是丑 否定掉 可是他们忘记了 他们否定的是事实 抛弃事实（丑）的信仰 再纯洁都没什么意义





在卡拉马佐夫兄弟那本书中 斯麦尔加科夫 问老管家 圣经中上帝第一天说要有光 于是就有了光 然而第四天 才造的太阳 这光来自哪里呢？ 老管家告诉他 光来自这里 一个耳光 让他明白了一切 为了信仰 一切都是允许的 耳光也是光 （不知道俄罗斯有没有这样的语言玩笑） 斯麦尔加科夫 迫使老管家面对现实 那个丑的世界 信仰在这里可以做的 就只有暴力了 当然信仰还会说对方是语言霸权 因为 你让他面对现实 这对信仰者是一种残忍 他们一直在内心之中编造着美丽的伊甸园 现实成为一个与信仰完全不相干的他者 现实太可怕了 他可以感觉到他者对他的压迫 所以他认为现实是语言霸权 于是展开反击 在他的心中 这是为正义而战 老管家也是为了教好这个年轻人 在这部小说之中 喜爱思考的斯麦尔加科夫是 一个杀父者 而老管家却是我认为最可爱的一个角色 我个人感觉他要比佐西马长老可爱的多 斯麦尔加科夫 他有自己的信仰观念 他所信仰的就是伊凡的那句 没有了上帝 人干什么都是可以的 于是他杀死了自己的父亲 他被迫面对现实 他根本就无法承受这种现实 那他就只能否定现实 斯麦尔加科夫自杀了 要知道 伊凡才是那句 没有上帝 人做什么都可以的 原创者 也可以说是杀父的合谋者 因为 斯麦尔加科夫 和伊凡提到了杀父的计划 还让伊凡去其他的城市避一避 杀完父亲之后再回来 伊凡并没有阻止 转天就去了其他的城市 当他真的面对现实的丑时 伊凡要比斯麦尔加科夫更勇敢些 但也只是一些 他在法庭上 承认了自己就是杀父的凶手 但由于 他本人根本就不在这个城市 人们认为他疯了 也可能是真的疯了 是呀 事实很难承受 因为事实看上去太不真实了 说道家不是道教的人 是非常真诚的 他们确实是这么认为的 根本不一样 是呀 看上去确实不太一样 这不是我想要的 伊凡疯了





阿廖沙曾经紧握着伊凡哥哥的手说 不关你的事 言下之意就是割裂 现实与思想的联系 这样确实很幸福 因为 他不会面对现实的丑陋 阿廖沙喜欢和孩子玩 孩子由于没有过多的生活经历 经验相对匮乏 思想总是在概念中绕圈圈 所以看上去 孩子是爱憎分明的 眼里容不得半点的沙子 要么消灭丑陋的现实 要么大哭的找妈妈 值得注意的是 伊凡和阿廖沙是同母兄弟 小的阿廖沙经常回忆起自己的母亲 而伊凡却从没有 阿廖沙在佐西马长老死之后 认为自己认识到了什么后 好像也不再回忆自己的母亲了





还有值得注意的一个情节就是 佐西马长老跪地亲吻德米特里 阿廖沙亲吻伊凡 以及 耶稣亲吻大法官 这里已经不再是 排斥与抗争了 而是信仰 在向苦难和丑陋下跪 亲吻 信仰必须在现实之中呈现出来才有意义 哪怕他那么的丑陋 肮脏 苦难本身就是信仰的显现 当你用语言的霸权 去否定苦难时 你忘记了 耶稣 佐西马和 阿廖沙 并不是使用霸权 而是去拥抱她 去亲吻他 去爱 那苦难中的人 在圣经中 那苦难的人 就是 被上帝抛弃的耶稣 耶稣才是信仰的真实 他也是现实的





如果美丽的哲学大厦 需要无视现实才可以成立的话 哲学 就让他死掉算了 不是外界让你懦弱 没有如果 你就是个懦夫 你害怕现实 所以为了自己的生命 还是把我这贴删了吧 你可以表现出来的素质 你的现实 就是删帖（你惧怕什么呢？自己想想吧）