对话的悖论——面对事实

很多东西 看似很简单 但是我们一旦去追问他 就觉得好像不是那么容易的事 他就在我们生活中经常地出现 可认识起来又是那么的困难 比如对话吧 我们每天都在与他人对话 却还是搞不懂对话的意义何在





由于文化的差异 对话的观念也是不同的 在中国古典的著作中 对话主要是 老师与学生之间的授受 一个教 一个受教 我们看论语就清楚了 学生基本不会反对老师 （宰我算是学生中的异类 敢于和老师展开辩论 但是对宰我的评价不是很高 ）就像那有名的一次对话吧 孔子先让学生们发表一些自己的观点 然后 孔子再肯定某人的观点 于是 这个肯定 就有了某种 权威性 显然在中国人的观念中 对话是单向 哪怕是双向 也是需要有一种客观的 可以快速结束对话的标准 就像某小吧主说的 在讨论之前 要先定义 这样的倾向就是要让对话 有一种客观的标准 但是西方的对话与此不同 在柏拉图的对话集中 对话双方有时是剑拔弩张的 并不和谐 没什么我说你听 （柏拉图对话集中是有独白的篇章 我这里说的是 对话性的部分 ） 双方好像都在试图让对方 符合自己的观念 然而却在这样的讨论中 发生了流变 比如 苏格拉底在一次与智者派的辩论中 双方在对话中 都改变了开始的观点 甚至是双方互换了观点





西方这样的对话 在庄子那里是看不上眼的 齐物论里说的就是这个 丘与汝皆梦也 予谓汝梦亦梦也 是其言也 其名为吊诡 可见这样是分不出什么高下对错的 就像牟宗三说的 比谁嗓门大 活得久 可见中国人对这种不实用 无意义的对话 是看不上的 道德经中有 善者不辩辨者不善 之说 我们再来看一看这些对话的内在诉求





当我们说 帮我拿杯水来好吗? 我们所希望的 其实就是在这句话之中 如果目的达成 我们不会去思考 这句话的意义之类的 甚至根本就不会注意到这里有什么不妥当的 显然思考是需要出现问题的 比如 某一天 这句话失灵了 他不再有先前的魔法效果 对方可能拿来了酒 或者是其他的什么 此时我们就要思考 哪里出现了问题 比如 那个人可能 不太会分辨 酒水 我需要的是水 而不是酒 于是我会告诉他 什么是酒 什么是水 比如让他反复尝一尝 感受其中的差异 之类的 又或者他对这种语言不太懂 于是我们就要教他语言 此时我们所要做的 就是要让他理解我们 要完成的就是 拿过来 我需要的东西 听懂我的指令 这里面 孔子所做的就是在教他的学生那些东西 当然 有时候 我们也没有必要的固执在教 也可以是学 反正目的达成就好了 比如我们身处异国 如果我们教那个国家 我的语言 这样也不切合实际 不如我们去学习那个国家的语言 总之 水可以在魔法的咒语下到我们手中就好





当然 在这样的互动之中 我们可以彼此了解对方的意图 这是因为 有一个客观的标准在其中 作为双方的参照 如果没有这个标准呢？ 比如 双方都不理解 对方 甚至与对方的观念是完全相悖的 在贴吧中 基本上就会辱骂对方是 NC 或者 NMSL 之类的话 在他们的观念下 显然 已经是放弃了对话 在他们的直觉中 会认为说再多都没什么意义了 那杯水是很难再拿来了 不如我自己去拿 还是让他滚吧 他们没有意识到 其实对话 基本上都是与他者的对话 心领神会的人 不需要对话 当你说拿杯水后 那个人会将水拿过来 你很满意 对方只是行动 而不是说 一般回复的都是不明确的地方 比如 你要热的还是凉的？ 咖啡还是茶？ 可见对话是需要面对问题的





这里就出现了一些悖论性的地方 首先 语言需要的是在同一个观念系统之中 我们大致对这套语言系统有一个相对的共识 然而对话本身却是面对问题的 也就是说 有些地方 我们又有不同之处 我们还需要依靠那些相同的地方 去互相接近 彼此理解对方在表达什么 从而理解对方 有意思的就在这里 对话本身就是在试图 让对话的双方 进入一个彼此理解的统一观念之中 可对话行为本身就表明了 双方的分裂 差异 一方肯定是用尽各种办法 试图让对方理解自己 这里就有了一种侵略性 差异双方在试图打入对方的世界 当然这样的侵略性 只是单纯的一个看法 比如 孔子在教授他学生时 由于学生对老师有某种程度上的认可 孔子作为外在的他者的进入 并不会让人觉得哪里不适应 但是如果对话的双方 是相互抗拒的呢？ 此时当一方试图 讲述自己的东西 让对方理解时 对方会认为这是一种 压迫 就像松数说的 是一种语言的霸权 其实他所说的 就是我和他对话中 我作为一个外在的他者 在让他理解我的思路时 让他感觉到了一种侵略感 那些抗拒统一性的人 没有意识到 其实 对话本身就有统一的意识倾向 之所以可以产生这样的侵略感 正好说明了 他在抵抗这种外在的观念 他要保护自己的观念不被破坏 大家都在坚守着自己的信念不放 彼此的理解 对话的意义 在其中看上去又那么的渺茫 所以中国人更重视个人的领悟 而不喜欢这种可以挑起纷争 压迫感十足的对话





其实对话是没有什么规则可言的 人们会在对话之中 创造各种的规则 也会打破各种的规矩 试图让对方理解 也会考虑 不同的手段 这就有意思了 对话本来就是因为差异才试图对话 都在试图让对方理解自己的时候 有了一个可笑的地方 那就是 以自我为思想的中心 去侵略他者 在我们试图让对方有所理解时 其实就是要同化对方 我们知道 在文化中 同化个体 是需要常年的训练 当然 在某文化圈之内成长的训练 有时候并不是难以接受 很多人都视这样的训练为成长毕竟的过程 但是在这种对话中就不一样了 要知道 对方也是有自己的思维系统的 你要同化他 要训练他 就必然会产生一种强大的压迫感 统治力 要知道 一方主动放弃那种对自己观念的认同 而去完全开放的去理解对方时 其实也就谈不上对话了 他更像是单向授受式的独白 但是如果双方都是坚信自己的观点的话 对话的诉求 总感觉让人很绝望 所以中国文化中 对话并没有什么美感 对话的美感 需要在这种绝望之中去体验 在绝望之中 你可以得到什么呢？ 就像耶稣 在死前 上帝都抛弃了他 他还有什么支撑他的生命呢？ 信仰往往在绝望之中变得坚定无比 而对话的意义也是在这种绝望之中 在贴吧中 无路可走是 我们会大骂对方 NMSL





在对话之中 当我们去攻击 他者时 其实就是从我们的视角来看 他者的那些问题所在 此时他者一般的回复都是 指责对方不理解 显然这样的理解需要跨视角的去审视 于是再给出他自身视角中对这些问题的解释 其实每一次攻击和解释 都是将问题展开的一步 也只有在展开状态下才可以真正的去理解对方 就像拿杯水过来 对方问是茶还是咖啡 显然 在他的意识之中 咖啡 茶 都是水 单独的只说水 对方是很难理解的





我们从一篇帖子中来看这个问题





帖子叫语出精辟还是高级杠精？ 记者问关于马云退出的无人超市 你怎么看 大妈的回复是价格问题有没有下降 可见回答者给了一个他的视角 而记者说的是大妈不能理解发展的潮流 可见此时就有了一个争锋相对 那就是 记者以这个回复 来 反驳大妈的视角 那就是 无论他便宜与否 以后都会发展成无人超市 可见 东西便宜不便宜 根本不是问题 显然大妈并不关心时代潮流 他的回复只有反讽的意味 根本没有意图在时代潮流这方面展开 记者就问是不是对马云有意见 这里的对话谈不上对马云有没有意见 因为大妈给出了他的视角 只是因为记者没有认为 东西的价格对这个问题有什么意义而忽略了 只是没有忽略大妈的质疑 这里要注意 大妈的质疑是有内容的 那就是价格问题 但是当记者忽略掉价格时 就只有无端端的质疑了 所以他才会 认为大妈对马云有什么意见





我们再从贴吧的回复中 看一看 关于这个问题的一些视角





gracekelly_008 说 其实是对的，为毛员工没了，东西还没便宜

在层中楼里 有人回复是 Eden: 经营模式不决定商品价格好吗？是不是我请多几个人工商品也能提高价格？我批发拿个批发价也要降低商品价格？小学没毕业？

这里有一个焦点的错位问题 到底关心的是什么 无论是大妈还是层主都在说 员工没了 东西还没便宜 后来大妈说的是他只关心东西质量怎么样 价格便宜不便宜 将重点凸显出来了 层中楼里的回复 反驳的是层主 关于员工减少 不便宜的问题 这里我们可以看到 对于理解上的差异 你关心的到底是价格便宜 还是 员工减少了 为什么不便宜呢？ 如果只关心价格问题的话 我管你员工是增加了还是减少了 我只关心价格 这里可以看到 对话其实是可以让我们将自己忽视的很多问题 都显现出来 比如我们真的关心员工的增加和减少吗？ 这层楼后面就围绕着员工减少是否会导致价格问题 展开了讨论





鸟奈埃梅里 还有人说她对的 想法和创意没有累积和递进 科技社会就不能发展 。 你今天看到无人超市只是新鲜而已 但有了基础再发展呢？ 怪不得中国古代科技进展缓慢 这种大妈太多了

就像支付宝微信支付等，台湾香港人整天嘲笑，还拿信用卡来比，但是最近几年这个平台各种功能的发展和社会的嫁接，作用越来越大，现在地铁公交刷二维码进站上车就行，这在支付宝刚出来的时候也是没有的功能，是不是就被拍死的萌芽里，宗旨急功近利是老一辈中国人愚昧的来源





这个人的思路是 中国的发展 显然他与大妈的思路是完全的不同 大妈根本就不关心发展 他关心的是商品的质量与价格 从这样的思路之中 就可以看出 在对话中 与他者的碰撞 会诱导出各种思路 比如这个发展的思路 就与大妈的价格有了一个对立的感觉 注意 这样的对立感是因为 层主修辞造成的 其实 中国的发展 难道不是让价格下降吗？ 质量更好吗？ 难道发展就是要 质量变得很糟 价格昂贵到买不起? 不过在这层里可以看到 很多人 排斥对话 不想展开讨论的一些思路 比如这个层主吧 他试图以中国的发展来反对层主 可是忽视了细节的问题 那就是 什么是发展呢？ 发展可以完全无视 商品的质量和价格吗？ 或者说 因为发展人们需要承受什么样的质量和价格呢？不能说 因为中国要发展 我们就要承受 毫无质量的商品 和贵的买不起的价格吧 可见 中国的发展 本身没有什么意义 他只能进入对话之中 展开了各种细节才可以 单纯的发不发展 其实是弱智思路





关于这层的回复有 贴吧用户_5VAEy6t: 无人超市很多年了没见到下一步有什么好的进展，上文并未说无人不好，而是说无人并没有给老百姓带来任何好处，员工炒了，成本低了，商品价格还那样，有好处的只是商家，大家的角度不一样你可能是老板，这是你愿意看到的，但老百姓希望的是得到实惠，出发点不一样，所以不要扯到什么老一辈愚昧啊





他反驳层主时 说道 视角问题 也就是说 大妈的视角是质量和价格 但是中国的发展 并不见得是商家的视角 很多商家并不在乎中国发展不发展 况且发展对商家真的不见得是好事 其实层主并没有站在商家的立场考虑问题 他只是考虑中国是否发展 商家也不会为了发展而无视买家 当你无视买家的话 会被其他商家所取代 当然当你被其他商家取代后 发展也变成了空谈





或许有些人也是单纯的在某一个视角下看待问题 比如大妈认为的质量和价格 有些人认为的方便 快捷 有些人认为的增加了购物时间让人麻烦 而且缺乏人性等等 总之在对话之中 外在的他者让那些本来就没有想到的 也不会想到的东西 进入了我们的视线之中 为我们敞开了更宽广的视角 而且在对话的深入中 还可以看到更多细节方面的问题





有意思的是 对话中的语言 很多都是概念性的 可是对话却可以迫使我们去面对事实 这点很神奇