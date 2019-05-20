有些东西 人人都这么说 于是 看上去 好像就是真的一样 比如这句可笑的 人必有一死 让人很难理解 他到底属于什么呢？ 他要表达什么？ 我们可以说 有些人死掉了 但问题是有些人还活着 比如我 我在这里打字 我还没有死 并不是所有的人都死掉了 至少还有几个人没有死吧 比如我 又或者说 我不是人？ 难道真的像有些人说的人的属性中 或者说概念中 就有死？ 完全没有根据吧 还有些人这么说 只有人有了死亡 人才会了解生命的价值（意义） 这就更难理解了 为什么 人生只能有了死亡才有意义呢？ 您是依靠死亡展现的人生意义？那好 我不需要价值 也不需要 死亡 死亡成为了我们挥之不去的痛 在事实面前我们要不就无视他 就像有个人说的 不可以承认事实 要么就屈辱的承认他 不 不只是承认他 还要给他以至高无上的价值 竟然有了死亡 人才了解生的价值 这太可笑了 您在掩饰自己被迫承认人必有一死吗？





这块土地为什么属于你的 如果别人也想得到 与你交战 这就算侵略了？ 是呀 你从小生活在这里 你的父辈从小生活在这里 你的祖先也生活在这里 可凭什么 这块土地属于你的？ 毫无道理可言 就像 我们承认死亡 是的 你的父亲死了 你的爷爷死了 你的祖先也死了 你承认了土地 也承认了死亡 让我不解的是 土地还有属于谁的吗？ 我在这里耕作 我在这里收获 这片土地是我祖辈留下的 就像卢梭所说 谁让你种地了 凭什么你种的就是你的？ 凭什么你的劳动果实算你的？毫无到了可言 有意思的是 当别人打我们时 会说 对方是侵略者 可别人难道不会说 他们是守卫者吗？ 他们可以说 我没有在这片土地中生活过 我父辈 我祖辈都没有到过这里 我以此为证据说这篇土地是属于我的 我收回我的土地 你们以暴力霸占我的土地 那土地到底算谁的呢？ 事实告诉我们 有些民族 依然住在祖辈留下的土地上 有些人住进了祖辈没有到过的土地 并把那些顽固抵抗的人都杀光了 或者 奴役了他们 多少年过去了 那些被奴役的人 或许还会编一些电视剧自我娱乐 看吧 这个辫子就是曾经的主子吩咐我剪的 很漂亮 是呀 这块土地不只是我的 还是 或者说 更是 我主子的 我承认了我的主子 下跪是一种 神圣的仪式 我们无力抵抗 那就跪下听命 向命运低头 土地是主子的 人必有一死





毫无道理可言 我承认死过很多人 但没有道理说 人必有一死 您当然可以跪着说这块土地是主子的 他们让我住在这里 是一种恩典 权力成了一种恩典 或者说生成了死亡的恩典 难道我要谢谢死亡还让我活着吗？ 听命于主子 是你们分内的事 跪着听命 跪着生活 跪着承认人必有一死 所以 你只能承认 人向死而生 没有办法 死亡太暴力了 我们眼睁睁的看着亲人们死去 无能为力 这是真正的虚无 好像人真的在死亡面前就平等了 不过有一点我要说明 我还活着 至少 现在我在打字 我没有死 没有道理说人必有一死 哪怕他再强大 也没有道理可言 你先等人都死了再说吧 我还活着 可见 人必有一死 不过是一种信仰 他并不是什么知识 我依然可以有其他的信仰 我是异教徒 人不一定会死 （注意圣经中 蛇向女人说的也是 不一定会死）





舍斯托夫曾经大骂科学观念 就是在说 圣经创世纪的这个故事 智慧是通向死亡的 科学不能让所爱的人复活 舍斯托夫显然没有意识到 科学其实也没有权利说人必有一死 这句话 本身就是一种信仰 是对暴力的臣服 主人（死亡）骑在马上 我跪在脚下 我从心里认同主人的意志 我发自内心觉得主人让我留的辫子非常的好看 我们的快乐 是建立在 主人的快乐上的 所以我们的快乐并不是无限的 他的尽头是主人（死亡）我们要向死而生 一切看主人的面色行事 对暴力的信仰 与对苦难的信仰是完全不同的 民众不会同情耶稣 耶稣是个不务正业的小木匠 他们说 他不就是个小木匠的儿子吗？ 是呀 他一事无成 与边缘人为伍 最后还被那些边缘人出卖了 门徒们三次不认他 他甚至被上帝抛弃了 耶稣很孤独 无助 但是他并没有向暴力妥协 所以他被钉上了十字架 十字架上的耶稣是无力的 他根本就没有能力 反抗暴力 一切看上去都是荒谬的 耶稣本身就是荒谬的 他没有实力 难道我们不知道耶稣没有实力吗？ 但是我们信仰 一种对苦弱的信仰 对耶稣的信仰





当然还有另一种人 他们的信仰看上去非常的强烈 或者说是纯粹 纯粹的让他们无视事实 无视他者 那些死掉的人在他的眼中都消失了 没有人死去 或者说 死去的人不值一提 也忘记了那个 剪辫子的年代 总之一切都很美好 他的信仰并不苦弱 他的信仰 光辉而伟大 他们可以做的就是批判那些 反复提及现实的人 耶稣不是福音书中写的那个人 他的朋友不是税吏 也不是妓女 就算是 这些人也是信仰他 而不会有其他的目的 犹大出卖他或许是事实 但是事实不值一提 有些事实是不可以承认的 耶稣被侮辱 被戏弄 被嘲笑 这些事实也要被掩盖 最不能接受的是耶稣临死前 高喊 上帝 你为什么抛弃我 他不承认一个事实 那就是耶稣被上帝抛弃了 他孤独的死去了 死的很丢人 你 不承认有死（暴力）无视事实 就像你被暴力吓得跪地求饶 然后向死而生那样 一样不承认自己向曾经不承认的暴力屈膝投降 您除了自恋 还有什么放在眼里呢？ 您为什么要给那些被您无视的东西下跪呢？ 一面下跪求饶 一面无视 事实





生命真的通向死亡吗 ？ 或许是吧 但是人并不是要向死而生 或者说 不必然要向死而生 那些屈服于暴力的人 自己开心就好 我们在跑步时 跑向的是终点 是呀面向终点 直着跑会要近一些 可以更快的抵达终点 也就要一直面向终点 死亡是终点吗？ 死亡又怎么会与生命的终点 产生了联系呢？终点是什么呢？ 是胜利或者失败 喜悦或者遗憾 我拿了第一名 或者我落败了 从心开始 刻苦训练 我的人生有太多需要我奋斗的终点 我不明白自己为什么要为死亡而奋斗 死亡并不能给人生添加任何的价值 这里面 我们忽略了太多的细节 死亡不是虚无 不是否定 当然我们可以说 这个人还没有达到他自己设下的目标就死了 死亡否定了他的目标 所以有些哲人会认为 死亡是绝对的否定 但是他忘记了 否定并不只是死亡 我们甚至不见得从死亡那里体验否定 更何况 生命是朝向目标的 （终点）怎么会偏离目标 而朝向死亡呢？ 当一个学生他要考到某个重点学校时 他所向的目标不是那所重点学校 而是一个无聊的否定性吗？





当人生的目标被否定之后 那种虚无确实会让人感受到目标的价值所在 但是也不要忘记了 他也会让先前的目标黯然失色 比如 那些在暴力面前下跪的奴才 他们承认了人必有一死 开始喜爱主人命令他剪的辫子了 讨厌先前的头发 否定让他已经不再留恋 先前的价值了 也就是说 能够体现出生之价值的并不是 死亡和否定性 而是 死亡和否定性的可能性 这点我们看一看 影视剧或者小说 就清楚了 最激烈的情节 往往是那些命悬一线的时候 读者观众会为主角揪心 此时也是否定性的可能性最强烈的时刻 甚至是快要绝望的时刻 电影中的英雄 往往也是在绝望的时刻力挽狂澜 当然 有时候 生命的目的 他与活着好像也没什么关系 比如很多英雄 为了某些目的 献出了自己的生命 比如那个炸碉堡的英雄 显然那个事件中 否定性 并不是死亡 而是其他的东西 总之时间是不等人的 他需要马上做出抉择 面向目的 我不认为英雄的目的就是死





奴才的赞美之词真的好吗？ 因为生命只有一次人必有一死 所以生命是那么的可贵？生命竟然在否定性上产生了价值？ 我们要再回到前面看一看 前面说了 我们将死亡与否定性 虚无 等同了 这是思考的一个误区 死亡呈现给我们的是他人的死亡 我还活着 而否定性 却是生命中太多的经历 我犹豫起晚了 没有赶上早班车 起晚了否定掉了 我的目的 到了车站时发现 已经不可能了 对死亡的否定性的理解 恰恰是从生命中 的这些意识中 一点一点积累起来的 在我们的观念中 感觉 死亡 就是这一切的否定性的总和还要更无法想象的否定性 但是不要忘记了 死亡 其实只作为可能性呈现 哪怕得了绝症 医生也会说有可能会死 当然医生也可以说 人必有一死 无论你得不得病 听上去很荒唐 我不太懂这其中的分别 你们可以自己去理解一下 当医生说病人得了绝症 生命的价值在哪里体现呢？可能会死 还是你必死呢？我想这其中的意义不一样吧 哪怕是有一点点的不同





我曾经看过一部电影 情节是一个人被一群人抓住了 他知道那些人要杀死他 他当时很绝望 痛苦不堪 反复的念着圣经中的祈祷词 无力反抗 也不可能反抗 他又为何祈祷呢？ 谁来保佑他呢？ 有一个细节是 随着情节的发展 他越发感觉到自己越来越接近死亡 死亡的可能性越来越大 他念祈祷文的速率也就越快 当那群歹徒将他抛出大楼那一刹那 他几乎歇斯底里的疯狂的念 已经无法听清楚他在念什么了 给我的感觉是 他越发察觉自己 的死亡可能性越来越大 而不是 人必有一死 难道他越来越快的速率变化 只是为了某种音乐性？ 可见无论是永生但有可能会死 还是生命只有一次 人必有一死 生命的价值没什么变化