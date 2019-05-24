关于人必有一死的再讨论

是呀 就像人们说的 死亡是无法经历的 但是我们还是可以说 看 那个人死掉了 某个人还活着 那天我还遇到他了呢 认识死亡也并不需要经历 我也知道我还活着 就在这里 我在打字 这是事实 哪怕全世界的人都死掉了 我现在还活着 并不能说 人全都死掉了 人必有一死不成立





我们朝向目的前进 百米赛跑的终点 我要买个不错的山地自行车 过几天要到外地去一趟 我们要向目标前进 整个过程 就是在完成我们的目的 当然你的目的可以是死亡 所以你要向死而生 然而很多人的生之目的并不是死亡 而是买一个不错的游戏机 上个名牌大学 找份不错的工作 搜集齐牟宗三的所有著作 记得小津安二郎的小早川家之秋 中 男主人公临死前一直说的 我还有很多事没有做 可见 死亡只是对他目标的一个否定 并不是目的 当然我们也可以将这种目的拟人化 认为万事万物都有目的 当然我们看到了他们的死亡 但是 如果 死亡只是一种目的的否定 我们就不能说 万物都在死去中 他的过程并不是朝向死亡的 除非你先假定 万物的目的是死亡 你的逻辑 需要一种假设作为条件 当生并不是向死亡而生时 我们并不能说 宇宙正在死





今天我和吧友在聊天时 提到了内时间意识的问题 我说胡塞尔的内时间意识中 时间是表象的先后继起 这里的问题是前后继起的表象并不是时间呀 比如我们的目的是 种植某种粮食 当然这种意识本身就有 各种表象的之间前后不同的变化 过程 但是这种前后继起的表象真的有时间意识吗 ？ 那就不一定了 我们可能只是单纯的有某些印象 种子 发芽 成熟的表象 我们也可以将这些表象的顺序前后排列清楚 但是时间意识并没有 时间意识伴随着一种否定性而进入意识之中 那些前后相继的表象 不是单单的前后相继 他们需要更严格的规定 我们必须伴随着某些其他的表象 比如气候 其他的植物表象 快速的完成播种 然后需要在某些表象来临之前收割 否则我们的目的就会遭到否定 死亡也是我们目的的一种否定 就像小早川家主人说的 我还有好多事没有做 他了解死亡会否定掉他的那些目的 可见时间意识需要的并不只是表象的前后相继 他还需要目的以及对于目的来说可能的否定性 从这里可以看到 时间意识 确实需要 此在的目的和否定性 但是 死亡只是否定性的一种 可能性 在时间意识的紧迫性中 意识是要避开否定性的 而不是朝向否定性去运动 我们不能说 宇宙正在死 人 正在死 除非你先假设目标是死亡





我们再来看一看 宇宙正在死的观念 人正在死亡 他的基础是什么 那就是 人必有一死 我们放弃了自己的目的 而承认 某种 奇怪的东西 小早川家主人他有太多的目的 但是 他没有一样是以死亡为目的的 他到死也没有放弃其他的目的 他拒不承认死亡作为目的 就像我上一篇所说的 那个奴才 看到了强力 看到了征服 他认为这个祖祖辈辈生活的土地本来就是征服者的 我们要为征服者拍电视剧 我们要以征服者的意志为意志 我们的目的是向死而生 最可笑的是 我们的勇气 不是来自于我们的欲求 我们对目标的审美冲动 而是来自 我们必有一死？ 就像上一节说的 时间过了 麦子就完了 这就是否定性 他逼迫着我们抢收麦子 死亡的可能性也逼迫着我们去做着一些事 但是 这种可能性 哪怕他出现在我们眼前多少次 也不能说 人必有一死 而且 也并不是否定性让我们有了勇气 否定性有可能让我们丧气 反正必有一死 反正时间快到了 算了





生并不是走向死的过程 时间意识的终结是目的的终结不是死亡 死亡没有必然性