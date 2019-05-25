昨天与人聊天 谈到了佛洛依德 突然让我想到了一个关于思想中权力意志的问题 我打算从佛洛依德的思路看 在我们思想之中 的权力问题





古代思维中 有一个观念是 在思想之中 找一个逻辑基础 然后一切都是从这个逻辑中心里敷衍出来的 为了弥补这个逻辑中心的缺陷 于是 就加入了经验问题 我们是依靠这个逻辑中心来处理经验的 如果没有这方面的经验 逻辑中心 也是无意义的 显然 一方面是 绝对的逻辑基础 另一方是 我们的与这世界的巧合 机遇 总之看运气 我们接触到了什么样的经验 我们也就对某对象有所知 古代人并不理解创造这个概念 所以在古代的观念中 创造被隐去了 或者说根本没有考虑 逻辑基础是绝对的普遍性 经验是外在的刺激 是巧合 是运气 是与世界相遇 总之我们是被动的 接受外在的经验 所以我们会发现 很多与这样的观点相近的词汇 比如异化 在这个词中 我们可以感受到 好像有某些东西是本真的 真正的 但由于某些原因 导致了 这个真 正的偏斜 从正真和偏斜 虚假 中我们可以看到 这样的一种逻辑中心观念 那时候人还没有死 作者也没有死 上帝也没有死 总之 这一切还都有本质观念 在哲人的心中 还在追求 那本质的绝对真理 逻各斯





我们可以看到 哲人是一批反骨的人 他们往往都是反对自己的老师 近代以来那些老师与学生 之间的决裂 历历在目 亚里士多德 爱老师 柏拉图 但是更爱真理 黑格尔嘲讽康德还没有学会游泳切勿下水 海德格尔直接攻击胡塞尔的先验本质 荣格也和佛洛依德决裂了 他们反抗老师的力量 就是那个逻各斯 他们都找到了本质 而老师是异化 是偏离 当然近代有些是老师主动排挤学生 这点很有意思 学生并没有察觉自己已经和老师相分离了





佛洛依德在晚期著作中提到过 语言问题 他不认为潜意识的东西可以进入语言 潜意识最多从口吃 口误中有所表现 他给意识中 安放了一个道德警察 管理员 潜意识的东西 需要这个管理员的审核才可以通过 才可以进入意识之中 这样的理论凸显的是他的理论中压抑概念 这里有一个问题是 好像潜意识的东西 得到了审查合格的话 就可以 轻而易举的进入到 意识之中 他完全忽视了创造的力量 这与当时的社会环境有关系 佛洛依德更关心的是当时的临床问题 后来的心理学界认为 由于佛洛依德身处维多利亚时期的清教文化之中 性压抑是普遍性的 所以他接触的病人几乎大多也是有这方面的困扰 性解放之后的美国 这种性压抑的案例就几乎绝迹了 转变为焦虑症和性无能 显然 当佛洛依德已经知道了 压抑的困扰是某种可以被意识把握的东西时 他竟然连潜意识都有所把握了 那些被压抑的东西 就是意识警察不让通过的性欲 然而从我们现在的视角来看 并非如此 有些东西 并不是被意识警察所压抑的 而是 语言或者表达本身的压抑





我在很早前 谈到过 幼儿园中 小男孩会疯狂的扯小女孩头发的事件 小男孩非常的困扰 他并不知道自己为什么这么疯狂 而且好像这种疯狂也无法释放自己内心的某些东西 不管用 有时事与愿违 芥川龙之介 在他的文章中提到过 小男孩喜欢小女孩时 会用暴力来表达 其实小男孩讨厌小女孩时 也可能呈现暴力状态 但无论是喜欢还是讨厌 只要被小男孩有所知的话 情况会好很多 他们会学习电视剧里的样子 这样还是那样 显然小男孩潜意识的东西 无法进入语言 和意识 他不知道这种内心的东西是什么 他只能用疯狂和暴力去发泄自己 佛洛依德也提到过小孩子的暴力问题 但是他是以他的性欲理论来谈论的 有意思的是如果扯头发就是性欲的话 按说他已经发泄了呀 为什么还会困扰小男孩呢？显然 潜意识的东西 和发泄本身是有差异的 如果当小男孩信任的大人告诉他 喜欢人家 就不可以扯他的头发 小男孩会好转很多 至少 无论是真的假的 小男孩可以告诉自己 我是喜欢这个小女孩的 艺术家在创造的初期 也呈现出 类似的焦虑状态 无比的压抑 这里并不是道德警察的问题 艺术家基本都具备那种无耻的坦白 这种压抑与他 潜意识中的审美直觉无法表达出来有关系 之所以说创造 就是要表现一个新鲜的东西 他本身是不存在的 不存在的东西 又怎么会有语言呢？ 然而诗人却需要依靠大众熟悉的语言来表达 这看似是奇怪的悖论 可诗人就是这么干的 当他的创作完成之后 潜意识的东西从语言之中流出之后 他也就释放了那种压抑力 诗的神奇之处就在这种熟悉的语言中 去感受 那新奇的东西 注意语言中并非是那些陈旧的规定 创造让语言生动起来 语言有了活力 读者并不是看那些僵死的语言 而是去体悟诗人要表达的东西 可笑的是我们需要从语言的旧意义中 体悟新意义 有时候读诗也很压抑 可见阅读也是一种创造





其实有很多创造就连创造者本人都没有意识到 这或许是潜意识与表达中 没有受到阻碍 不存在压抑可言 他后来被发现是一种创造时 呈现的是误解 误用 这与语言问题有关系 诗人的压抑来源于 不知如何去表达 误解 误会 是他以为用这个词来表达 是非常准确的 当然 读者会用自己的观念来解读这个词 他的老师也是从 他自己的理解中 去看待这些作品 开始时由于 他的运用 还是很接近的 所以 就连他的老师也无法察觉这其中的差异 直倒他的创作越来越多 老师会更容易察觉到 两个人在理解上的差异 其他读者可能并没有意识到这其中的差异 那是因为他们对这些概念的把握 还没有到那么的精细 哲学中 老师与学生的决裂往往都是从这些差异的显现中 无法达成某些共识 这里就发现了一个矛盾问题 老师可以说自己的学说才是本真的 学生的是异化 而学生也可以说自己的才是真正的逻辑基础 而老师的是虚假的 无知的 那什么是真呢？





如果我们以历史的眼光去看待这个哲学意识流变的问题时 比如黑格尔的观点 可以看到 他们都是继承着某些前人的传统 却都从各自认识中 发展出一套自己的观念 如果我们依靠先前的逻各斯中心理论来说 那些属于自己的理论与当时个体创造者所面对的 社会氛围 文化观念有很大的关系 可是这样的理论 有一个问题是 他总是纯反思性的 他当然可以站在自己的视角下 依靠自己的逻辑基础 去解释所有的 经验问题 但是他为什么要和自己的学生决裂呢？那是因为他的学生的创造 带来了新的问题 新的观念 这种观念 破坏了他的整个体系 那个所谓的逻辑基础 在新的观念下 不再有绝对的地位了 就像黑格尔那反思哲学一样 每个哲学家的观念 在他的反思体系中 不过是一个 环节而已 失去了中心地位 虽然逻辑基础消失了 但是逻各斯后面的权利意志还在 （邓晓芒经常说 西方的两个传统是 逻各斯精神和努斯精神 可见逻各斯没了还有努斯嘛） 说不过你 我就和你决裂 于是 老师将学生逐出师门 这不是道理 这是权力意志





从上文可以看到 人的创造 可以破坏整个逻辑体系 但有时候 这种创造非常的隐秘 他看上去还没有超出先前的观念 总是被人忽视了这概念下的各种细节问题 佛洛依德也忽视了这样的创造能力 所以在他看来 艺术家的创造压抑力 也来源于性欲 性力 力比多 是佛洛依德的逻辑基础 他的理论就是从这里贯彻下来的 压抑 也是对性力的压抑 当然这里有跟可观的原因 一方面是前面提到的维多利亚时代 另一部分是 创作由于是新的东西 他还无法被世俗禁忌所压抑 所以创造并不会导致临床心理学问题 就算有 也可以从性压抑那里去展开治疗 所以创造很容易被佛洛依德忽视 可是这样的一忽视 也直接造成了 他那逻辑中心的无限延伸





比如我们看一下佛洛依德在描写孩子的性问题时 说孩子由于还不太理解禁忌问题 所以孩子呈现的是一种很随意的形式 此时性中心还没有集中于生殖器 在这里我们可以看到一种随意的状态 孩子由于无知 他自己无限的创造着快感 他不理睬人类的主流趋势 他更关系自己的审美创造 他会一点一点的试探怎样会给自己的造成愉快 然后在从这个基础上进行再创造 这里就有 受虐 施暴 同性恋等 当然 肛门和口腔的快感地带 孩子也会主动去开发 据我观察 孩子的眼皮其实也是一种快感地带 他会主动的闭上眼睛 用眼皮磨蹭乳房 但是这些却被佛洛依德看成是一种幼稚的行为 如果成年人还是如此的话 就被称为性变态 注意这个变态 和异化是很类似的 有一种是真正的本真状态 成年人 就应该是如此 显然这里有一种大众化的权利意志 我们都要去准守他 不可以拥有个人的创造力 至少 不可以在大众观念之外去创造 佛洛依德显然也有这样的观念





还有他的移情说 他为了贯彻其逻辑基础 让一切都符合他 就创造了这个缓冲带 我们可以一概而论的说人全都有 俄狄浦斯情意结 可是并非所有人都只喜欢他的母亲 于是就产生了这个移情机制 受俄狄浦斯情节的影响 男人会找一个与母亲相似的人作女朋友 佛洛依德称之为补偿 注意这些词 移情 补偿 相似 他需要将一切都还原为他自己创造的逻辑基础 他完全没有注意到的是 审美创造 也是需要某些基础的 就像我们前面看到的 学生在超越老师的过程中 往往呈现的是 在尊崇 和效仿的过程中 一步一步 隐秘的超越 逐渐他在运用老师的那些哲学概念时 这些概念有了新的含义 我们可以说这是一种传承 也可以说这是一种超越 但不可否认的是 虽然有差异 老师和学生还是最想象的 就像 男人找了一个与母亲相类似的女朋友 注意这样的创造过程 人虽然有一个大致的审美倾向 但是随着审美对比的一点一点的深入 他们会走向 他认为更美的对象 就像学生 最后 坚持自己的观点 而背弃老师的观念 一样 这种 移情可能会直接抛弃先前的逻辑基础 当他肯定自身 而抛弃老师时 俄狄浦斯情意结这样的逻辑基础就没有了 也就谈不上补偿了 做多算嫌弃糟糠母亲





后来佛洛依德自己也发现了 这种性欲学说 有很大的问题 于是 又搞出一个死的本能 把那些自己理论搞不定的 都丢给死的本能 就完事了 有意思的是 鲍德里亚 在他的书中提到 人类有意识的远离死人 将坟场墓地设在郊区 佛洛依德也是有意识的将那些自己不喜欢的 妨碍他理论的东西 丢给死亡 与自己的徒弟决裂 那些傻徒弟还不停地解释着自己的学说 不知道 恰恰是他们的创造 直接否定着佛洛依德那逻辑的中心