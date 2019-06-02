前识者 道之华 而愚之始

这几天 我们有讨论到辩证法 我个人极度反对 将辩证法逻辑化的运用 这是非常无聊的思想 这样的思路就会造成 那种 共产主义者口中 的 古代原始共产主义是正题 资本主义是反题 而共产主义是正反合 这样荒谬的观念在 我倒不是反对共产主义 我反对这样的运用





很多不懂辩证法的人 总是认为那些 看上去相对的词汇 就是辩证法 比如 道德经第二章中

天下皆知美之为美 斯恶已 皆知善之为善 斯不善已

故有无相生 难易相成 长短相形 高下相倾 音声相和 前后相随

这与辩证法有什么关系呢？ 早期很多学者 拿西方的辩证法和 道德经 易经来穿凿附会 显然是根本不理解辩证法 才这么胡说八道 首先 我们先看一看 辩证法的原始形式 他是两个人对话 这点中国文化就很不适应 在中国文化中 像孟子告子篇 那样的对话形式 比较少 就算有 也不会成为经典 中国文献中的对话 其实是一种独白的形式 孔子说 学生们听 或者学生们各抒己见 孔子表示认可谁 中国人在审美上 更接受一种独白的形式 就算到了现代 在论坛上 一旦感受到了 对话 有些人就认为 这样并不好 在柏拉图对话集中 对话 是一种针锋相对 那么就肯定 呈现出一种 与 前面说的 那些对立的词汇 类似的文本 比如 我说 这条路是向南延伸的 对方否定我 认为我是个傻货 他说看 怎么可能是向南的呢？ 明明是向北延伸的 这与前面说的 无相生 难易相成 长短相形 高下相倾 音声相和 前后相随 非常类似 而且 还不如中国文本那么 有形式上的美感 可是不要忘记了 对话中的内在形式 当我说 这条路时 我们的意向都在去思考同样的一个对象 如果在对话中 我们感受到了 对方的话并不是在讨论我说的这条路时 我会说 不 你搞错了 我说的不是这个 我说的是那条路 而不是你现在说的这个 可见 我要将他得意向带到我们 对话的主题之中 也就是说 看上去的南北对立 其实并不是一个孤立的宽泛的对立词汇 他们要在主题之中相遇 他们要进入主题去思考 而不是 完全的词汇之间的对立 显然 道德经中的这些 更像是一种形而上学思考 而不是辩证法





古代的辩证法还是一种 外在的对话形式 到了近代黑格尔就将这种外在的辩证法 完全统一到主体意识中来 进行反思了 这样就给人一种历史性的推进的感觉 因为 随着对话的深入 人们渐渐的逼迫对方进入到主题的更加细节的观念之中 黑格尔就是以反思的形式 讲解 这种辩证认识的过程 可见 他的历史性 并不见得是事物的进程 而是精神的自我升华的过程 但是这里给人一种 强烈的幻觉 那就是 在很多事情上 好像 辩证的过程 就是事物的发展进程 其实这里是物理学和社会学的不同造成的 我们看一看 物理学的辩证思维的研究 就可以发现 辩证法研究的是 对物理观念的历史性的变化 观念是如何一点一点发展而来的 现在有一些科学哲学的思考形式就是如此的 但是我们不能说 这样的发展就是 物理的发展 简直是荒谬的 只能说物理学观念的发展 但是人文社会学就不同了 对这个社会的认识 恰恰来自于社会本身 这样导致了 看上去 好像并不只是精神的发展 而是社会本身的发展 因此 给人一种错觉 就是 思想与存在的同一性 再加上黑格尔将他的辩证法 逻辑化而成为逻辑学后 就造成了 很多人 将逻辑观念 超经验的运用 完全忘记了 辩证法的对话形式 是有主题的 而且这个主题 需要双方的认可 当一方指着某物说 看 就是他时 这里是需要经验作为主题的 辩证法不可以超越经验的运用 明天太阳是否从东方升起 跟辩证法无关





后来反对黑格尔辩证法的人 普遍是以 意志论 存在哲学或者是主观能动性来 反对黑格尔辩证法体系的 他就是要 拆分黑格尔纯主体反思的思辨形式 还原古代辩证法的对话形式 注意 这里并不是 一个人 抱有两种不同的观念 自我争辩 在这样的争辩下 一切都在主体观念的控制之中 按着已经被编排好的剧本形式 所以 就如前面所说的 思维和存在是同一的 古代的辩证法就不同了 那是真真切切的他者 他者带入对话的可能是 我完全不能理解的东西 甚至是与信仰相冲突的东西 为了保护信仰 家园 势必需要挺身而出 为了信仰国家 而战 可见真正的对话是血腥的 他是无法被掌握的 没有人知道 下一步会发生什么 由于那个他者的强力存在 思维与存在 呈现了强烈的张力 注意 主体性反思的辩证法 存在与思维 没有什么张力可言 有也不过是剧情需要 总之一切都在黑格尔的掌控之中





后来萨特感受到了那种他者的强力 和无法控制 说出了他者即地狱 这个他者破坏着先前的逻辑体系 让一切逻辑观念 成为笑话 他要用强力让你屈服 黑格尔忘记了他者才是对话中 真真正正的人 而不是那个 被主体设定的非我 我们不否定 黑格尔辩证体系中 呈现的那种 思维与存在的张力 比如 那个被设定的非我 就是与我对立的 然后 黑格尔站在一个过来人的视角下 从历史的眼光回顾这个问题时 黑格尔当然了解那段历史中的张力和 后来是如何解决的 可是不要忘记了 真正解决的人是 对话之中的那些个体 是在社会中生存的每一个人 来完成的 这个过程 恰恰是对 那个他者的 理解和妥协





当黑格尔遗忘了那个 作为外在超越的他者时 整个理论体系不过就是 唯我论的主体反思 当他去用历史的眼光来反思历史中的各种观念变化时 没什么问题 但是当他将这样的反思 抽象出一个形式的逻辑体系时 再超经验的运用时就有问题了 因为那个他者 本身就是对理论体系的否定





人类有超经验的思考领域 那就是 信仰与巫术 他们不能称其为知识 只能说是对知识的运用 比如一个简单的巫术形式 那就是 开关 我们每天 依靠这个开关 打开电视 收看节目 这像是一种习惯 我们不太思考 什么必然性 这只是一种信念 我认为 按这个按键 电视就可以打开 我们在行动之前 也不会需要 某种必然性的加持 因为生活中总是有太多的我们不了解的事件 他反而是 行动之后 的一种 回应才会被了解到 比如 我们按下按键 但是电视机没有被打开 我们或许会想 难道我没有叉电门？ 不会呀 可能是坏掉了 行动是不需要必然性的 就像前一个文章所说 蛇没有说 吃苹果 会死 或者不会死 蛇对女人说的是不一定会死 于是亚当就行动了 他吃了智慧的果子





从这些分析之中 我们就可以看到 将辩证法逻辑化 然后在超经验的运用 本身 属于巫术 或者信仰的领域了 就像开头 的那个 共产主义正反合 他并不是在阐述某些知识 而是在说 大家为了共产主义事业而奋斗吧 那么说辩证法告诉我们 人必有一死 是让人们去死吗？ 或者让我们信仰 人必有一死吗？ 这样的思路不觉得可笑吗？