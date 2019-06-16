有三种力量 地上仅有的三种力量 他们能够永远的战胜和俘虏这些软弱无力的叛逆者的良心 这三种力量是 奇迹 秘密 权威——宗教大法官





这个世界有没有奇迹呢？ 亚当在得知不一定会死后 他勇敢的去犯罪 而事实是 亚当有了死 事实是耶稣被钉死在十字架上 可怕的事实 一幕一幕展现在我们的眼前 而奇迹却没有发生 然而生命本身是不会为没有奇迹而痛苦的 人们还在持续的犯罪 用行动告诉人们 不一定会死 这行为本身就是要显示奇迹的存在 不一定会死否定的就是没有奇迹





人类并非没有奇迹 只是这奇迹被世俗掩盖了 虽然世俗对奇迹非常的崇拜 然而他们最需要的却不是奇迹

而是巫术 一种可操作性 也就是我前几篇文章中所说的计划 他规范着人类的所有的行为 因为这些规范可以让人们避开惩罚 安稳的生活 在巫术体系之中 一切都是按照一种规律来计划的 当然这种规律在巫术看来是可以依靠手段将他们改变的 当然巫术给各种手段 以自己的科学解释 所以 巫术之中是没有奇迹的 只有无休无止的解释 比如古代的巫术是依靠剑指天来祈雨的 而现代巫术是依靠 向天上打炮来祈雨的 显然 炮要比剑更有威力 所以现代祈雨的成功率 见效的速度 要比古代好得多 但是这个祈雨行为中是没什么奇迹可言的 他们完全忘记了 亚当的创造 和 蛇的那句 不一定会死 有严重巫术意识的人 根本不知道创造时的喜悦 人类会换着各种的方式去吃禁果 去犯罪 去逃脱惩罚 直到奇迹的发生 行为过后 不是不一定会死 而是真的没有死 没有惩罚 就像我前几篇文章所说的 解释是行为之后 得到结果的一种反思 而创造却是第一次得到这结果 在创造之前哪里来的解释呢？ 之前还认为人必然会死呢 可事实是并没有死 为了这个奇迹 太多的人为此而死掉了 他们用了各种方式去常识 把禁果炸了吃 削皮吃 早上4点吃 死了 再换5点试一试 又死了 总还有各种逃避的手段 直倒奇迹的发生 可是 巫术的科学解释 让奇迹失去了创造之美 或者说奇迹本身消失了 所有人这样做 都不会死 注意巫术的句式 并不是不一定会死 而是 必然会死 或者 不会死





休谟是反对巫术意识 中 最出名 也是最彻底的一个人 他用来反对必然性的东西 就是蛇告诉女人的那句 不一定会死 他针对的就是巫术最核心的综合判断的因果性 问题 你手指苍天 然后接着 天空下起了雨来 也不能证明 因为你手指苍天 所以天空下雨 这种综合判断没有必然性 哪怕他没有例外的 都实现了 这里不过是将不一定会死 变成了 不一定下雨 在人性论中 论知识之后 从不一定下雨转入了论情感 也是一种向亚当的回归





这里有一个普遍的反思行为 那就是 亚当在受到惩罚之后 那种痛苦 迫使他去反思先前的行为哪里出现了问题时 才会发现 吃苹果的行为 是罪 这里其实就是一种因果性的综合判断 他将吃苹果行为和 后来的惩罚做了综合判断 很多民族的禁忌 都是与这样的综合判断有关系 只要他们抱着亚当不一定会死的念头 尝试一下 或许就可以出现奇迹了 当然很大可能性是死掉 那么出现奇迹之后 也会用同样的思考形式 去思考 如何避免死亡 可见科学恰恰是建立在犯罪与奇迹之上的 他们反过来用科学的解释去反对奇迹就有些无知了 可笑的是 巫术意识严重的人 用科学的解释 去否定 蛇说的 人不一定会死 去否定奇迹





艾耶尔在他的那本 语言 真理 与逻辑中 的第五章 提到了 经验事实决不能强迫我们抛弃一个假设 哪怕事实是 耶稣被钉上了十字架 亚当吃了苹果后 有了死亡 都不妨碍蛇的那句 不一定会死 巫术忘记了他们是依靠不一定会死形成的 反过来说 人必有一死 是完全没有道理的 人类并非生活在解释之中 解释只是他的一个环节 当他有了某种审美冲动后 他会无视先前的解释 他虽然不了解他要什么 但他确实在行动着 在试着跟着某些直觉行动 直到将行动的结果呈现在我们面前后 或许结果就是死 人不可能在行动之前就了解自己 必然会死 或者不死





是亚当用行动告诉我们 什么是 奇迹 什么是 秘密 什么又是真正的权威 并不是那个人必有一死 而是不一定会死