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自杀小队的正确打开方式——《自杀小队：严厉惩罚》

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2018-5-12 19:36:13

 

自杀小队的正确打开方式——《自杀小队：严厉惩罚》

**《自杀小队：严厉惩罚》片名Suicide Squad: Hell to Pay (2018)。

 

美国华纳出品的DC反英雄类型动画电影。

 

DC旗下的真人版电影不行，动画版电影还可以。

 

能看到这部影片的人应该都是DC的粉丝了，因此对自杀小队也不需要做太多介绍。自杀小队由DC的超级罪犯组成，著名成员包括小丑、小丑女、死射等人，他们体内被植入远程炸弹，接受政府代理人阿曼达·沃勒，做一些政府不做的脏活换取减刑。

 

本次任务围绕黑卡展开。这张神奇黑卡可以让死者绕过地狱，直升天堂，可惜只是一次性的。黑卡是否有效不得而知，毕竟只有死者才能验证。阿曼达·沃勒这次想将黑卡占为己有，于是用减刑10年做筹码，安排自杀小队抢夺黑卡。于是一场冲突顺势爆发。

 

影片中共有三波势力抢夺黑卡，一波是阿曼达·沃勒安排的自杀小队，一波是活了五万年的暴君代言人野人，一波是将死之人强行续命的祖姆。三拨人大打出手，最终得到黑卡的人是最能够令观众信服的角色，这里不剧透，有兴趣的自行在影片中看答案。

 

动画电影中剧情丰富、角色丰满，有吐槽有战斗，有R级画面也有恶趣味。尽管都是自杀小队的成员，本身就是超级反派，相互之间使绊子更是家常便饭。《自杀小队》真人电影版中，自杀小队却是一片祥和，丝毫看不出这是一群恶棍坏蛋。表现一群三观尽毁的坏蛋，在苟且求活的状态下做正确之事，才是具有矛盾冲突可看性的，动画电影在这方面做得很好，真人电影就过于畏手畏脚，拍出低配正义联盟的感觉。如果DC把做动画电影的剧本拿来拍真人电影，DC电影宇宙也不至于这么惨。

 

这才算是自杀小队的正确打开方式。

 

 

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标签： 漫画(775) 犯罪(2157) 美国(8045) 动画(3361) 科幻(3138) 动作片(1310) 华纳(394)

7.0 

自杀小队：严厉惩罚 (2018)

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自杀小队：严厉惩罚/Suicide Squad: Hell to Pay(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8038336/
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