自杀小队的正确打开方式——《自杀小队:严厉惩罚》 **《自杀小队:严厉惩罚》片名Suicide Squad: Hell to Pay (2018)。 美国华纳出品的DC反英雄类型动画电影。 DC旗下的真人版电影不行,动画版电影还可以。 能看到这部影片的人应该都是DC的粉丝了,因此对自杀小队也不需要做太多介绍。自杀小队由DC的超级罪犯组成,著名成员包括小丑、小丑女、死射等人,他们体内被植入远程炸弹,接受政府代理人阿曼达·沃勒,做一些政府不做的脏活换取减刑。 本次任务围绕黑卡展开。这张神奇黑卡可以让死者绕过地狱,直升天堂,可惜只是一次性的。黑卡是否有效不得而知,毕竟只有死者才能验证。阿曼达·沃勒这次想将黑卡占为己有,于是用减刑10年做筹码,安排自杀小队抢夺黑卡。于是一场冲突顺势爆发。 影片中共有三波势力抢夺黑卡,一波是阿曼达·沃勒安排的自杀小队,一波是活了五万年的暴君代言人野人,一波是将死之人强行续命的祖姆。三拨人大打出手,最终得到黑卡的人是最能够令观众信服的角色,这里不剧透,有兴趣的自行在影片中看答案。 动画电影中剧情丰富、角色丰满,有吐槽有战斗,有R级画面也有恶趣味。尽管都是自杀小队的成员,本身就是超级反派,相互之间使绊子更是家常便饭。《自杀小队》真人电影版中,自杀小队却是一片祥和,丝毫看不出这是一群恶棍坏蛋。表现一群三观尽毁的坏蛋,在苟且求活的状态下做正确之事,才是具有矛盾冲突可看性的,动画电影在这方面做得很好,真人电影就过于畏手畏脚,拍出低配正义联盟的感觉。如果DC把做动画电影的剧本拿来拍真人电影,DC电影宇宙也不至于这么惨。 这才算是自杀小队的正确打开方式。 上一页12下一页

标签: 漫画(775) 犯罪(2157) 美国(8045) 动画(3361) 科幻(3138) 动作片(1310) 华纳(394)

