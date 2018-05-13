眼花缭乱——《忍者蝙蝠侠》

**《忍者蝙蝠侠》片名Batman Ninja/ニンジャバットマン (2018)。

美国华纳出品动画电影。脑洞大开，如果蝙蝠侠变身忍者会怎么样？

蝙蝠侠本身就是一个极具日本忍者特色的超级英雄，在氪金光环下，成为DC三巨头。本片是华纳与“爆炸头武士”日本漫画家冈崎能士合作创作的蝙蝠侠新动画电影，当一个原本就具有日本特色的超级英雄回到日本制作人手中，会发生什么样的变化呢。忍者元素的蝙蝠侠直接化身忍者，本片就是在这样的设定下，狂开脑洞，表现了一个超级有趣有料的蝙蝠侠。.

大猩猩格鲁德搞了个时空机，顺带着把蝙蝠侠和哥谭一众坏蛋都带到了日本。大猩猩格鲁德、小丑、企鹅人、毒藤女、双面人、丧钟纷纷占山为王，哥谭坏蛋们成为日本战国大名，在战国时期各自统领一方，他们为了统一全日本，而战争不断。小丑化身“第六天魔王”织田信长、企鹅人化身德川家康、毒藤女化身上杉谦信、双面人化身明智光秀、丧钟化身伊达政宗、贝恩客串相扑手。蝙蝠侠加入后，带着四位罗宾，准备带着这群活宝重回正确时间线，返回哥谭，这也让已经战乱连连的日本有了回归和平的希望。

影片的画风很有特点，将哥谭的基调引入日本战国时期。人物角色特写介绍时，弄弄的无双风；介绍蝙蝠侠一行修炼时，横版水墨风漫画一笔带过；小丑归隐山田时，简笔抽象画风。前面多方炫技，后面机甲合体，直叫人眼花缭乱。事实证明，蝙蝠侠不需要总是苦大仇深，偶尔双商不在线，和同样双商不在线的敌人在一起，搞一场欢乐大乱斗，也依旧很有看头。

既然华纳DC能和日本漫画家合作拍出忍者蝙蝠侠，下次可以考虑考虑做个仙侠蝙蝠侠嘛，不求正剧，但求同人，水墨风水彩风任选。

眼花缭乱、爽就一个字，

炫技惊艳、看过就知道。