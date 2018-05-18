初探时间悖论——《闪电侠第1季》

*《闪电侠第1季》片名The Flash Season 1 (2014)。

DC漫改美剧，关于第二代闪电侠巴里·艾伦Barry Allen。在《绿箭侠》获得不俗成绩后，CW将闪电侠搬上小荧幕。看过《正义联盟：闪点悖论》(2013)的观众肯定会对本剧的大致剧情有所了解。《闪点悖论》中，就是闪电侠修改过往经历，导致以后的宇宙发生翻天覆地的变化。

这次主要剧情同样关于闪电侠的身世，幼年巴里·艾伦目睹母亲遇害，长大后，“机缘巧合”地获得了超级速度，再在逆闪的可以引导下，速度不断提升、能力不断加强，最终能够创造出虫洞，穿越时间，再次获得修改历史的机会。

本剧走的还是单元剧形式，在高科技公司对撞机大爆炸中，催生了众多具有超能力的人，有的走主角路线，比如闪电侠，有的走反派路线，主要职责就是给闪电侠制造麻烦，提供打怪升级经验。《闪电侠》本质上还是披着科幻题材的青春偶像剧，撇开了类似蜘蛛侠的嘴炮话痨属性，给闪电侠安排了一条苦大仇深的主线，这很DC。看多这个类型美剧就会有感觉，超级英雄题材剧集拍的不好就会变成犯罪侦探剧，偏偏这次的巴里·艾伦就在警察局工作，抛开各种凑时间的小怪，剩下就是讨论时间悖论。花了二十集时间，剧情终于发展到关键点，悖论讨论戛然而止，欲知后事，且看第二季。剧终掉出来的面具是第一代闪电侠杰伊·加里克（Jay Garrick），这里埋下的伏笔，估计也要继续看下去才行。

本季的反派是第二代逆闪电艾尔伯德·斯旺（Eobard Thawne），艾尔伯德·斯旺来自25世纪，那时超级英雄已经成为历史，供科学家研究探索。斯旺十分崇拜21世纪的超级英雄闪电侠，为了解开闪电侠神速力的奥秘，他不断研究，并凭借对闪电侠的历史与神速力的研究，获得“极速教授”的称号。一次来自20世纪的一个时间囊坠毁在25世纪的中城，其中装有闪电侠的一件制服。凭借制服上残存的速度能量，斯旺成功将其复制并增强。穿上制服的斯旺拥有了超级速度。他将制服染成了与闪电侠制服相反的颜色，成为了超级罪犯——逆闪电。为了消灭闪电侠，逆闪来到巴里·艾伦幼年，想杀死幼年的巴里·艾伦，没想到被赶来的闪电侠阻止，斯旺心生毒计，杀害巴里·艾伦的母亲，让闪电侠体会伤心的感觉，斯旺自己也因为能量耗尽，被困在21世纪。斯旺为了返回自己的年代，不得不再次创造出闪电侠，并且诱导闪电侠创造虫洞，方便自己回到未来。

天下武功唯快不破，当无限逼近光速时，看周围的一切都是静止不动，闪电侠可以成为金手指，修改周遭发生的一切。只是这时的闪电侠还只是个初出茅庐的小家伙，对自己超级速度开发的还不到位，而且除了快别无长处，绝大多数情况都是依靠速度，将速度转变成其他形式的能量，以此转变战局。让小鲜肉巴里·艾伦一直跑下去吧，后面编导虐他的方法还有千千万万。

要说本剧是青春偶像剧一点都不为过，主角一边都是青春靓丽的年轻人，满脸胶原蛋白，恨不得挤出水来，再看反派那边，都是年老色衰的家伙。岁月不饶人，当年也是嫩出水的温特沃斯·米勒米帅老啦，现在只能当当反派了，做个Captain Cold寒冷队长，他老哥多米尼克·珀塞尔Dominic Purcell 更是满脸横肉，做个火焰队长，也算兄弟再聚首。

死虐巴里身世，

感情线索矫情。

满屏胶原蛋白，

初探时间悖论。