初探时间悖论——《闪电侠第1季》 *《闪电侠第1季》片名The Flash Season 1 (2014)。 DC漫改美剧,关于第二代闪电侠巴里·艾伦Barry Allen。在《绿箭侠》获得不俗成绩后,CW将闪电侠搬上小荧幕。看过《正义联盟:闪点悖论》(2013)的观众肯定会对本剧的大致剧情有所了解。《闪点悖论》中,就是闪电侠修改过往经历,导致以后的宇宙发生翻天覆地的变化。 这次主要剧情同样关于闪电侠的身世,幼年巴里·艾伦目睹母亲遇害,长大后,“机缘巧合”地获得了超级速度,再在逆闪的可以引导下,速度不断提升、能力不断加强,最终能够创造出虫洞,穿越时间,再次获得修改历史的机会。 本剧走的还是单元剧形式,在高科技公司对撞机大爆炸中,催生了众多具有超能力的人,有的走主角路线,比如闪电侠,有的走反派路线,主要职责就是给闪电侠制造麻烦,提供打怪升级经验。《闪电侠》本质上还是披着科幻题材的青春偶像剧,撇开了类似蜘蛛侠的嘴炮话痨属性,给闪电侠安排了一条苦大仇深的主线,这很DC。看多这个类型美剧就会有感觉,超级英雄题材剧集拍的不好就会变成犯罪侦探剧,偏偏这次的巴里·艾伦就在警察局工作,抛开各种凑时间的小怪,剩下就是讨论时间悖论。花了二十集时间,剧情终于发展到关键点,悖论讨论戛然而止,欲知后事,且看第二季。剧终掉出来的面具是第一代闪电侠杰伊·加里克(Jay Garrick),这里埋下的伏笔,估计也要继续看下去才行。 本季的反派是第二代逆闪电艾尔伯德·斯旺(Eobard Thawne),艾尔伯德·斯旺来自25世纪,那时超级英雄已经成为历史,供科学家研究探索。斯旺十分崇拜21世纪的超级英雄闪电侠,为了解开闪电侠神速力的奥秘,他不断研究,并凭借对闪电侠的历史与神速力的研究,获得“极速教授”的称号。一次来自20世纪的一个时间囊坠毁在25世纪的中城,其中装有闪电侠的一件制服。凭借制服上残存的速度能量,斯旺成功将其复制并增强。穿上制服的斯旺拥有了超级速度。他将制服染成了与闪电侠制服相反的颜色,成为了超级罪犯——逆闪电。为了消灭闪电侠,逆闪来到巴里·艾伦幼年,想杀死幼年的巴里·艾伦,没想到被赶来的闪电侠阻止,斯旺心生毒计,杀害巴里·艾伦的母亲,让闪电侠体会伤心的感觉,斯旺自己也因为能量耗尽,被困在21世纪。斯旺为了返回自己的年代,不得不再次创造出闪电侠,并且诱导闪电侠创造虫洞,方便自己回到未来。 天下武功唯快不破,当无限逼近光速时,看周围的一切都是静止不动,闪电侠可以成为金手指,修改周遭发生的一切。只是这时的闪电侠还只是个初出茅庐的小家伙,对自己超级速度开发的还不到位,而且除了快别无长处,绝大多数情况都是依靠速度,将速度转变成其他形式的能量,以此转变战局。让小鲜肉巴里·艾伦一直跑下去吧,后面编导虐他的方法还有千千万万。 要说本剧是青春偶像剧一点都不为过,主角一边都是青春靓丽的年轻人,满脸胶原蛋白,恨不得挤出水来,再看反派那边,都是年老色衰的家伙。岁月不饶人,当年也是嫩出水的温特沃斯·米勒米帅老啦,现在只能当当反派了,做个Captain Cold寒冷队长,他老哥多米尼克·珀塞尔Dominic Purcell 更是满脸横肉,做个火焰队长,也算兄弟再聚首。 死虐巴里身世, 感情线索矫情。 满屏胶原蛋白, 初探时间悖论。

标签: 漫画(781) 犯罪(2163) 美国(8057) 科幻(3144) 剧情片(3002) 动作片(1316) 美剧(2179)

