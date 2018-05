坚守道义——《闪电侠第2季》 *《闪电侠第2季》片名The Flash Season 2 (2015)。 DC漫改美剧,关于第二代闪电侠巴里·艾伦Barry Allen。 第二季整体比第一季有提升,最可喜的变化就是,本季没有走犯罪侦探的单元剧路线,而是集中精力讲述闪电侠和极速之间的故事。 整个故事在多重宇宙的框架下开展,我们的故事发生在地球一,极速来自地球二,闪电侠和极速这些高速超级英雄可以通过速度在两个地球之间穿梭,也可以带着伙伴穿越。两个世界连接后,初代闪电侠杰伊·加里克和极速Zoom纷纷登场,极速想要消灭所有多重宇宙的其他高速超级英雄,闪电侠则要负责阻止他,期间双方都付出了惨重代价。 二代逆闪在第一季被消灭后,三代逆闪急速Zoom在第二季闪亮登场,并担任本季大反派。极速Zoom,原名亨特·佐勒蒙Hunter Zolomon,幼年目睹父亲杀害母亲,随后父亲被警察击毙,童年不幸造成了他心理扭曲,成年后成为连环杀人犯。在一次类似地球一中城区的大爆炸中,亨特·佐勒蒙获得了高速能力,成为极速。尽管极速的身世很悲催,但他没有选择做一个好人,而是各种作奸犯科,不论他原生家庭多么悲惨,多么渴望认同渴望被爱,极速也没有值得同情的地方。 西斯科震波Vibe的超能力很可能不仅是连接各个宇宙和时间到处看,更应该是起名字,他不仅热衷于此,而且真的很擅长。初代杰伊·加里克(Jay Garrick)戏份很多,按照季末的样子,后面还会有很多戏份大书特书一番。剧中再次激发闪电侠能力的大爆炸,也影响到了沃利·韦斯特和杰西·钱伯斯,第二季时,他们俩没有表现出超能力,估计后面就会被激发高速,成为闪电小子和杰西快客。 本剧延续了DC悲催风格,按照编剧的玩法,巴里·艾伦是没法好好谈恋爱的了,不是死了就是走了,虐完恋人虐家人,反正在DC剧中当主角不得好过。并不是因为超能力而成为英雄,而是看如何运用超能力。用超能力来帮助别人,你就能成为超级英雄,用超能力来满足私欲,你就是超级反派。只不过在DC剧中,做好人的代价有些惨重。 本季季终是,闪电侠再次回到过去,阻止了母亲遇害,修改时间线。后面剧情发展很可能又回到闪电悖论方向,未来会出现更多不可预知的麻烦事,整个故事很可能再次重新演绎。整个第一季都是围绕拯救老妈的念头,最后巴里想明白了没有拯救篡改时间线,到了第二季,巴里和极速一顿对打,顺带着跑回去救了老妈,改变了时间线。这感觉很朋克。 坚守道义, 重回悖论。

标签: 漫画(781) 犯罪(2163) 美国(8057) 科幻(3144) 剧情片(3002) 动作片(1316) 美剧(2179)

