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不吐不快！《毒液：致命守护者》让人失望的5个原因

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2018-11-15 0:37:50

不吐不快！《毒液：致命守护者》让人失望的5个原因


当索尼宣布在漫威合作MCU蜘蛛侠电影的同时, 计划独力制作蜘蛛侠宇宙衍生电影时, 真让人分不清这感觉是悲是喜。利用最具市场价值的的蜘蛛侠品牌来营销与之完全没有联系的电影, 不得不说索尼的负责人确实很有头脑, 但同时他们也将这些衍生电影推向了令人鄙夷的尴尬境地。

大家对其究竟感受如何无疑取决于电影最终的质量, 现在《毒液：致命守护者》既已上映, 我们可以开始真正对其进行评估了。虽然注定争议相当大, 但总的来说......鲁本·弗雷斯彻执导的这部衍生电影的评价并不是很好。

不过, 也不是真的很差, 显然是又一部粉丝和影评人意见分歧很大的电影, 下面具体说说影片的问题所在..。

不吐不快！《毒液：致命守护者》让人失望的5个原因


5. 预告片过分误导

《毒液：致命守护者》并非预告片所宣传的那种电影。预告片暗示这就像一部警察搭档电影, 埃迪·布洛克和毒液学会共存, 像绿巨人一样分享一个身体。还暗示毒液完全是一个睿智, 有感知意识的生物。结果我们被骗了。

也许这就是为什么汤姆·哈迪说, 他乐在其中投入拍摄的40分钟有趣的素材被删掉了。总之, 最终, 预告片所暗示的那部《毒液》, 也就是主演想要的那部电影, 并不存在。不过如果他们继续延续这部电影后半部分的风格走下去, 问题就会得以解决, 续集可能就会是他们所想要的那部电影了。希望如此。

不吐不快！《毒液：致命守护者》让人失望的5个原因


4. 风格嫁接

无论这是幕后主创的天才创意, 还是只是一个严重的失误, 总之《毒液：致命守护者》电影本身就像其主角一样存在着相当巧妙的身份认同危机。这部电影前后风格截然不同的两个部分就像是有意识地映射埃迪·布洛克和共生体分裂的一面镜子。你可以想当然地这么认为, 但是你会发现这只是你的一厢情愿, 因为幕后主创并没有这样的觉悟。

现实情况是, 该片存在着严重的类型归属问题。在上半部分, 也就是在我们看到毒液的完全状态之前，完全是一部沉闷的准恐怖片, 因为汤姆·哈迪的有趣表现才让影片保持在水准之上。剧本拙劣, 人物单薄过目即忘, 整体乏味无聊。

然而--突然一个瞬间, 当毒液完全变身后, 鲁本·弗雷斯彻突然意识到他应该做一部截然不同的电影。于是他效仿《死侍》, 充分采用瑞安·雷诺兹那部电影的成功要素, 并从《变相怪杰》、《肥佬教授》和史蒂夫·马丁的《我的整体》等其他类同电影中吸取精华。甚至还借用了一点《搏击俱乐部》的风格。

说实话, 电影后半部分绝对精彩。只是很遗憾, 有点烂尾。

不吐不快！《毒液：致命守护者》让人失望的5个原因


3. 结局有点仓促

考虑到以汤姆·哈迪为中心的后半部分大部分时候都很精彩, 最后极易引起争议、或者说没有太大意义的草率结局, 无疑有点让人遗憾。

正如预告片所展示的, 结尾我们看到了汤姆·哈迪饰演的布洛克/毒液与里兹·阿迈德饰演的暴乱之间的高潮之战。我们被告知这个反派很棘手。事实上, 有那么一会儿, 他确实似乎不可战胜, 但很快毒液力挽狂澜, 杀身成仁, 并且很快满血复活, 流着口水, 威胁要将某人变成风中的粪球。

让人遗憾, 高潮大战根本没有达到预期, 所以影片的结局有点低落。这一点跟《死侍》也很像, 在瑞安·雷诺兹缺席的时候, 那部电影也有点无聊, 而且结局也有点让人失望。同样地，尽管如此，《毒液》的续集也有着落了。

不吐不快！《毒液：致命守护者》让人失望的5个原因


2. 配角 (尤其是米歇尔·威廉姆斯)

如果把所有的配角都去掉, 让汤姆·哈迪自由发挥, 和自己斗嘴两个小时, 那么《毒液》肯定会更精彩。甚至似乎剧本也明白这一点, 因为所有以他为中心的戏份都很精彩、很有趣, 而其余的部分则...... 截然相反。

除了剧本之外, 这部电影最重要的问题就是配角。里兹·艾哈迈德的角色就像是理查德·布兰森和伊隆·马斯克的结合体, 融合了那类企业巨头科学家坏蛋们的所有典型特征, 珍妮·斯莱特饰演的多拉·斯略特博士除了帮助布洛克进入神秘的生命基金公司外, 基本上毫无存在意义, 而其他人也没有资格成为一个值得注意的角色。除了米歇尔·威廉姆斯外, 这部电影的其他角色完全可以被忽略了。

但米歇尔·威廉姆斯基本上也只有一个值得注意的时刻, 在剩下的时间里, 只会让人继续悲哀索尼的这部衍生电影也继承了MCU长期以来女性角色刻画不足的问题。而且她并没有太大的实际作用, 实际上即使是她最惊艳的场景也并不是那么有趣, 同样过于仓促草率了。

不吐不快！《毒液：致命守护者》让人失望的5个原因


1. 大部分时候都很无聊

如果不是粉丝的话, 看《毒液》前半部分绝对很容易犯瞌睡, 汤姆·哈迪的魅力完全被浪费了, 几乎到了被滥用的地步。

你可以看出主创的意图 (事实上, 前半部分被设置成了一部传统的电影, 这样做是为了使毒液的出现达到一定程度的震撼效果), 但如果你把汤姆·哈迪从中拿出来, 就只是一部不入流的电影。没有一个角色经过精心刻画, 缺乏趣味, 科幻元素也没有新意、不吸引人, 想要将其变成一部恐怖片的意图也半途而废了。

更奇怪的是, 这部影片让人感觉完全过时了, 就好像是制作于MCU诞生之前、漫画电影还未大行其道的年代。即使在毒液出现后, 这种感觉仍然存在, 还好毒液很好地掩盖了这一点。

而最令人沮丧的是, 如果你看了一些关于前半部分的评价, 那么你可能就没兴趣去看这部电影了。不仅如此, 感觉很多评价之所以充满恶意, 仅仅是因为影评人无法忍受糟糕的前半部分, 所以最终迁怒于后半部分, 其实后半部分的故意搞笑无意中还是很搞笑的。

对于《毒液》你怎么看？ 欢迎留言评论分享你的感受。

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标签： 毒液：致命守护者(6)

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