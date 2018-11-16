为什么国外影评人不喜欢《毒液：致命守护者》？





一部没有蜘蛛侠的毒液电影自然免不了要引起争议，但索尼毅然决然就这么做了，而且出人意料地聘请了汤姆·哈迪，里兹·阿迈德和米歇尔威廉姆斯等一干实力演员，严阵以待试图说服我们所有人不会有问题。毕竟这些演员齐聚一堂不可能拍一部糟糕的电影，更不用说一签就是好几部。

但还是出现了问题，至少就国外媒体对这部电影的评价而言。目前，鲁本·弗雷斯彻执导的这部衍生电影在烂番茄上的新鲜度只有29％，参考《正义联盟》40％，《超凡蜘蛛侠》52％，《X战警：背水一战》58％，《毒液》这么低的评分完全足以直接扼杀未来潜在的电影系列，毕竟索尼显然对蜘蛛侠宇宙还有很大的计划。

不过，对于索尼来说幸运的是，粉丝们对这部电影更积极的反馈使情况发生了逆转。既然如此，现在有必要了解一下为什么国外影评人那么讨厌这部电影......





6.前半部分相当沉闷

具有讽刺意味的是，《毒液》没有搞清楚自己的定位，最大的问题就出现在上半部分，即在我们看到共生体和布洛克明确关系之前。这半部分老套而沉闷地尝试营造一种传统恐怖电影的氛围，可惜完全不得要领。主要的故事情节基本都是在一板一眼地延用老套路，而真正致命的问题是，这样真的太无聊了。

实际上，所有与汤姆·哈迪饰演的埃迪·布洛克或毒液没有直接关系的片段都非常沉闷。所以续集也许会更加注重以他俩为核心。





5.剧本很有问题

这部电影的剧本写得很差劲。 当然，毒液和埃迪·布洛克之间的互动和对话确实很有乐趣，但大多数角色刻画得并不好，大部分台词都刻板老套或者无聊的近乎弱智，而且角色发展往往缺乏动机。

布洛克在这部电影的大部分时间里都被描绘成了一个白痴，米歇尔·威廉姆斯饰演的安妮也只是在情节需要时才会短暂露面，里兹·阿迈德饰演的低配版伊隆·马斯克反派则完全一团糟。 他们之间的对白根本没办法让人当真，只有当布洛克完全具备自我意识、精神错乱的时候，他的台词才有了逻辑背景。

随着影片其他方面分量变重，整个情节元素被弱化或弃之不顾，让人强烈感觉剧本需要进一步的深加工。





4.动作戏太草率。

正如一些更严厉的评论所指出的那样，《毒液》中的动作场面也有很多不足之处。 那些特效大多都很精彩，所以问题不在于此。 真正的问题在于动作戏的编排方式。

除了我们第一次看到毒液控制着布洛克进行的一场战斗之外，其余动作设计完全没有创意，严重缺乏指导技巧，基本上全被大量的数字特效代替了。 不仅没有突出人物，有时候甚至连专注于毒液也很难做到。

最糟糕的是，作为重要营销卖点的高潮之战结果持续的时间出人意料的短暂。 暴乱也并非其所标榜的那种大反派，最后这场大战毫无挑战性，甚至其中增添的的情感分量也因为缺乏凶险性而稍纵即逝了。





3.配角弱势

汤姆·哈迪是一位有口皆碑的演员，不管出演什么他几乎都是看点所在。 事实上，如果一个导演和汤姆·哈迪合作却拍出了一部糟糕的电影，那么只能说明导演的能力有问题。 这样说绝对没错。

可惜，对于米歇尔·威廉姆斯或者里兹·阿迈德来说，情况又有所不同，他俩受限于糟糕的剧本，角色发展欠缺，戏份不足任其发挥。 但是如果把他俩从电影中删掉，很难说这部电影不会变得更糟糕。

所有配角都无关紧要，这一点感觉有点像《死侍》，完全依赖于一个稍微不如死侍那么引人注目的主角来将电影从乏味中拯救了出来。 如果他们还会继续出演的话，希望续集能够吸取教训。





2.影评人理解不了其中的喜剧幽默

令人费解的是，在《毒液》上映之前很多先期评论似乎都表明了那些影评人不知道他们是否应该笑。 他们绝对应该笑，因为剧本中有一些非常明显的旨在搞笑的插科打诨，但这说明了一个相当大的问题。

也许是因为前半部分的基调问题或者说定位问题，导致一些幽默笑话被一本正经的叙事方式破坏掉了，而对于一些影评人而言，剧本的搞笑意图并不明显，这似乎确实也是实情。 他们错过了那些笑料，很难说有谁会故意装作理解不了。 显然，这部电影在如何传播自己的风格定位方面存在问题。

你知道为什么国外那么多影评人讨厌这部电影吗？ 其实最重要的原因在于......





1.误导式营销

《毒液》相当大的一个问题就是与我们的预期不符，这无疑对媒体评价造成了了一些影响。电影预告片暗示当看到毒液完全变身时，这完全就是一部让人身心不适的R级恐怖电影。但事实上并不是那样。甚至相差甚远。

其实，《毒液》是一部黑色喜剧，其中包含了一些更适合跟《死侍》一起营销搭售的东西。这本来可以很好地服务于电影，也让影片更好卖，但你能感觉到与此同时索尼也在有意识地避免直接与《死侍》进行不利的比较。这同样让人感到可惜，因为如果索尼表现出更大的信心，对这部电影的营销会更为有利。

作为粉丝，你最好不要因为影片的误导营销而预期过高，保持清醒的头脑去看这部电影。不要认为这是一个恐怖片，不要把它作为MCU的竞争对手，甚至不要听演员和幕后人员说的话。

只需要知道这一点：《毒液》精彩的部分确实非常棒，值得大家的注意。特别是汤姆·哈迪精彩又怪异的表现，即使没有其他优点，他也值回票价。