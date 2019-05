心中有善——《正义联盟:神魔之战》 今天介绍一部美国华纳的原创动画电影《正义联盟:神魔之战》。 片名Justice League: Gods and Monsters (2015),别名正义联盟:神明与怪物 / 正义联盟:神魔世界 / 正义联盟:神与魔 / 正义联盟:众神与野兽。 如果我们熟悉的超级英雄们成了反英雄,那么世界会如何?影片在这个颇有知乎脑洞问题味道的设定下展开,将观众们熟悉的DC三巨头纷纷改变出生,从当初伟光正的形象,变成亦正亦邪的超级反英雄。 超人在这里不是Superman ,而是名叫 Hernan Guerra 的氪星人。他的生父再也不是氪星顶级科学家,而是凶残的佐格将军。 大家看到留着小胡子、穿着黑披风的超人时,不要惊讶,这就是官方出品纯正黑出身的超人本人。 除了出生不同,超人的能力没有任何变化,上天遁地依旧是全片战斗主力。 那个总是用低沉嗓门说话的蒙面人也不是蝙蝠造型的Batman ,而是一名叫做Kirk Langstrom 的变异科学家。美漫中富人靠科技、穷人靠变异的设定并没有变化,Kirk注射药物成为吸血鬼后,为三巨头提供活动场所和经费的任务就落到超人头上。 同样,除了出身不同,Kirk依旧是那个拥有悲惨身世的可怜人,同时也具备极为敏捷矫健的身手,作为人类能在三巨头占据一席,高智商也是必不可少。 神奇女侠不再是那个正气凛然的Wonder Woman ,而是一位叫做 Bekka 的神域萌妹子。她是达克赛德Darkside的儿媳,在经历爱情和国家双重打击后,心灰意冷来到地球,做一名随心所欲的女神,优哉游哉。 三巨头完全抛弃的原有的不杀生原则,但凡他们出手,一定是血溅当场、尸横遍野。当初在漫画中和他们打得有来有回的反派角色,在《正义联盟:神魔之战》中被杀得七零八落。 凭借着高超的战斗技能和近神的设定,三巨头成了地球现实存在的神。 神明心情好的时候一切还算好说,神明心情不好时,倒霉的就会是地球人了。 在DC宇宙中,蝙蝠侠不止一次设想过正义联盟的成员变成反派后的反制措施。这次反制三巨头的重任落在卢瑟Lex Luthor身上,卢瑟化身霍金,运筹帷幄决胜千里。 当超级英雄们,尤其是反英雄类型的超级英雄们,走到对立面时,人们该怎么办。 本片提出了另一种可能,超级英雄之所以是超级英雄,并不是因为超能力,更主要的是因为责任感。不管他/她的身份是氪星人还是亚马逊半神,不论他/她的出身是邪恶将军还是吸血鬼,只要心怀正义,并愿意指引、守护苍生朝着正确的方向前行,那他/她就是超级英雄。 或许不同的超级英雄处理问题的方式不一样,有的喜欢杀戮,有的喜欢法治,但只要在关键时刻不掉链子,那就都是正义联盟。每个人都会有着不堪回首的往事,只要能够从善如流,那都是善莫大焉。 官方出品回答同人脑洞, 心中有善就是正义联盟。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

