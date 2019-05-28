网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>美漫联盟>>心中有善——《正义联盟：神魔之战》

心中有善——《正义联盟：神魔之战》

加入收藏

2019-5-28 19:57:30

心中有善——《正义联盟：神魔之战》

今天介绍一部美国华纳的原创动画电影《正义联盟：神魔之战》。

片名Justice League: Gods and Monsters (2015)，别名正义联盟：神明与怪物 / 正义联盟：神魔世界 / 正义联盟：神与魔 / 正义联盟：众神与野兽。

 

如果我们熟悉的超级英雄们成了反英雄，那么世界会如何？影片在这个颇有知乎脑洞问题味道的设定下展开，将观众们熟悉的DC三巨头纷纷改变出生，从当初伟光正的形象，变成亦正亦邪的超级反英雄。

 

超人在这里不是Superman ，而是名叫 Hernan Guerra 的氪星人。他的生父再也不是氪星顶级科学家，而是凶残的佐格将军。

大家看到留着小胡子、穿着黑披风的超人时，不要惊讶，这就是官方出品纯正黑出身的超人本人。

除了出生不同，超人的能力没有任何变化，上天遁地依旧是全片战斗主力。

 

那个总是用低沉嗓门说话的蒙面人也不是蝙蝠造型的Batman ，而是一名叫做Kirk Langstrom 的变异科学家。美漫中富人靠科技、穷人靠变异的设定并没有变化，Kirk注射药物成为吸血鬼后，为三巨头提供活动场所和经费的任务就落到超人头上。

同样，除了出身不同，Kirk依旧是那个拥有悲惨身世的可怜人，同时也具备极为敏捷矫健的身手，作为人类能在三巨头占据一席，高智商也是必不可少。

 

神奇女侠不再是那个正气凛然的Wonder Woman ，而是一位叫做 Bekka 的神域萌妹子。她是达克赛德Darkside的儿媳，在经历爱情和国家双重打击后，心灰意冷来到地球，做一名随心所欲的女神，优哉游哉。

 

三巨头完全抛弃的原有的不杀生原则，但凡他们出手，一定是血溅当场、尸横遍野。当初在漫画中和他们打得有来有回的反派角色，在《正义联盟：神魔之战》中被杀得七零八落。

凭借着高超的战斗技能和近神的设定，三巨头成了地球现实存在的神。

 

神明心情好的时候一切还算好说，神明心情不好时，倒霉的就会是地球人了。

在DC宇宙中，蝙蝠侠不止一次设想过正义联盟的成员变成反派后的反制措施。这次反制三巨头的重任落在卢瑟Lex Luthor身上，卢瑟化身霍金，运筹帷幄决胜千里。

 

当超级英雄们，尤其是反英雄类型的超级英雄们，走到对立面时，人们该怎么办。

本片提出了另一种可能，超级英雄之所以是超级英雄，并不是因为超能力，更主要的是因为责任感。不管他/她的身份是氪星人还是亚马逊半神，不论他/她的出身是邪恶将军还是吸血鬼，只要心怀正义，并愿意指引、守护苍生朝着正确的方向前行，那他/她就是超级英雄。

或许不同的超级英雄处理问题的方式不一样，有的喜欢杀戮，有的喜欢法治，但只要在关键时刻不掉链子，那就都是正义联盟。每个人都会有着不堪回首的往事，只要能够从善如流，那都是善莫大焉。

 

官方出品回答同人脑洞，

心中有善就是正义联盟。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 美国(8420) 动画(3555) 酷(1515) 动作片(1444) 娱乐片(866) 华纳(450)

7.2 

正义联盟：神魔之战 (2015)

影评(5)

收藏(43)

正义联盟：神魔之战/Justice League: Gods and Monsters(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8191360/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
美漫联盟 14959

RSS订阅

美漫联盟

6907名成员1021个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 