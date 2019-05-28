心中有善——《正义联盟：神魔之战》

今天介绍一部美国华纳的原创动画电影《正义联盟：神魔之战》。

片名Justice League: Gods and Monsters (2015)，别名正义联盟：神明与怪物 / 正义联盟：神魔世界 / 正义联盟：神与魔 / 正义联盟：众神与野兽。

如果我们熟悉的超级英雄们成了反英雄，那么世界会如何？影片在这个颇有知乎脑洞问题味道的设定下展开，将观众们熟悉的DC三巨头纷纷改变出生，从当初伟光正的形象，变成亦正亦邪的超级反英雄。

超人在这里不是Superman ，而是名叫 Hernan Guerra 的氪星人。他的生父再也不是氪星顶级科学家，而是凶残的佐格将军。

大家看到留着小胡子、穿着黑披风的超人时，不要惊讶，这就是官方出品纯正黑出身的超人本人。

除了出生不同，超人的能力没有任何变化，上天遁地依旧是全片战斗主力。

那个总是用低沉嗓门说话的蒙面人也不是蝙蝠造型的Batman ，而是一名叫做Kirk Langstrom 的变异科学家。美漫中富人靠科技、穷人靠变异的设定并没有变化，Kirk注射药物成为吸血鬼后，为三巨头提供活动场所和经费的任务就落到超人头上。

同样，除了出身不同，Kirk依旧是那个拥有悲惨身世的可怜人，同时也具备极为敏捷矫健的身手，作为人类能在三巨头占据一席，高智商也是必不可少。

神奇女侠不再是那个正气凛然的Wonder Woman ，而是一位叫做 Bekka 的神域萌妹子。她是达克赛德Darkside的儿媳，在经历爱情和国家双重打击后，心灰意冷来到地球，做一名随心所欲的女神，优哉游哉。

三巨头完全抛弃的原有的不杀生原则，但凡他们出手，一定是血溅当场、尸横遍野。当初在漫画中和他们打得有来有回的反派角色，在《正义联盟：神魔之战》中被杀得七零八落。

凭借着高超的战斗技能和近神的设定，三巨头成了地球现实存在的神。

神明心情好的时候一切还算好说，神明心情不好时，倒霉的就会是地球人了。

在DC宇宙中，蝙蝠侠不止一次设想过正义联盟的成员变成反派后的反制措施。这次反制三巨头的重任落在卢瑟Lex Luthor身上，卢瑟化身霍金，运筹帷幄决胜千里。

当超级英雄们，尤其是反英雄类型的超级英雄们，走到对立面时，人们该怎么办。

本片提出了另一种可能，超级英雄之所以是超级英雄，并不是因为超能力，更主要的是因为责任感。不管他/她的身份是氪星人还是亚马逊半神，不论他/她的出身是邪恶将军还是吸血鬼，只要心怀正义，并愿意指引、守护苍生朝着正确的方向前行，那他/她就是超级英雄。

或许不同的超级英雄处理问题的方式不一样，有的喜欢杀戮，有的喜欢法治，但只要在关键时刻不掉链子，那就都是正义联盟。每个人都会有着不堪回首的往事，只要能够从善如流，那都是善莫大焉。

官方出品回答同人脑洞，

心中有善就是正义联盟。

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