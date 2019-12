超人死去活来——《超人王朝》 今天聊聊电影《超人王朝》。 片名Reign of the Supermen (2019)。 《超人王朝》故事发生在动画电影《超人之死》之后,超人力战毁灭日后,筋疲力尽,死在了露意丝·连恩Lois Lane的怀里。所有人都在沉痛缅怀超人离世,大都市乃至整个地球陷入无超人状态。超人离开不仅影响大都市,更影响了整个正义联盟。 在后超人时代,出现了许多模仿超人模样的角色出现,大家都标榜自己才是真正的超人。 这次出现的四位超人头衔竞争者分别是超人小子、机械超人、歼灭者和钢铁超人。 对于不熟悉DC的人,一下子出现这么多角色,可能会有一些短暂的不适应。好在这四位角色外形差别较大,很容易就将他们分辨开来。 首先登场的就是超人小子Superboy。 超人小子由莱克斯·卢瑟(Lex Luthor)利用基因工程创造而来,拥有一半超人的基因,还有一半莱克斯·卢瑟的基因。莱克斯·卢瑟本意是让超人小子具有超人的超能力,又具备自己的智力,可实际效果却并不是这样,超人小子的战斗实力比超人差了一大截,智力既不如超人也不如莱克斯·卢瑟,倒是纨绔子弟的劲儿很像传统影响力的富二代。 同时也可见莱克斯·卢瑟对超人才是真爱,最先和超人生猴子的不是露意丝·连恩 随后登场的是戏份颇为吃重的机械超人(Cyborg Superman)。 机械超人本名汉克·亨肖 Hank Henshaw,是一名科学家航天员,也是飞船“神剑号”的幸存者。一次空难中,他失去了妻子,他自己被达克赛德救下,在达克赛德的蛊惑下,汉克·亨肖将空难悲剧的责任归咎于超人没有能够及时前来搭救。超人死后,汉克·亨肖被达克赛德改造成为了机械超人。 机械超人为了向超人复仇,甘愿当达克赛德的带路党,准备通过搞臭超人的名声来完成复仇。 另外一位浑身钢铁盔甲的角色叫做钢铁超人、钢人Steel。 钢人原名John Henry Irons,原本是美国国防部的武器开发专家,曾经被超人救过性命,在超人死后,自己研发了一套超人盔甲,准备继承超人的遗志,继续去帮助别人。 别看钢人浑身盔甲覆盖,一副铁面无私的样子,本片中,钢人是最坚持超人遗志的角色。 后续,钢人成了超人家族一员,也是超人得力助手,并且加入了正义联盟。 第四位是外形最为酷似超人的歼灭者Eradicator。 看完影片就会知道,歼灭者算不上是一个拥有自主意识的角色,更多的是被当做一种防御武器。歼灭者本质上是氪星生物,是氪星科学家研发的智能武器防御系统。超人死后,这套武器防御系统自动启动,保护要塞里的超人。 歼灭者并不存在明显的善恶观,唯一的目的就是保护超人最后的存在。 四名超人名号争夺者为了抢夺超人的名号,各显神通。其中机械超人技高一筹,知道同时走上层路线和群众路线,轻轻松松就获得了绝大多数人民的好感。 成功上位后,机械超人本性暴露,开始执行自己的邪恶计划。 然而不出意外,超人诈尸归来。 虚弱状态的超人和信心满满的机械超人展开大战,正义联盟毫不意外的成为了背景板。最后全片在一场比较激烈太空决战中落幕。 超人作为三巨头,自然不会轻易地就被干掉,即便死了也是为下一部电影营造的噱头。很可能是当前销量不好了,需要下点猛药来刺激一下。 《超人王超》整体效果还不错,动作戏能够满足观众需要,不过关于超人精神核心的探讨还不足,比较流于表面,卖人设的感觉比较重。 除了让超人死去活来的折腾,华纳的神操作不仅于此。 《超人王朝》是2019年1月上映的,同年10月,华纳将《超人之死》和《超人王朝》两部动画电影合起来,拼了一下就是一部新电影:《超人之死与超人归来》(The Death and Return of Superman)。片长也是两部影片加起来的166分钟。 叫《超人之死与超人归来》太拗口,直接叫《超人之死去活来》就行了。都说DC唯一出彩的是动画电影,这么个玩法,估计连动画电影也要被玩砸了。 超人死去活来, 迷弟争风吃醋。 点击这里: 近期影视推荐

