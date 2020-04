最为熟悉的华纳迷之操作——《猛禽小队和哈莉·奎茵》 今天聊聊电影《猛禽小队和哈莉·奎茵》。 片名Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One HarleyQuinn / Harley Quinn: Birds of Prey(2020),别名哈莉·奎因:猛禽小队 / 猛禽暴队:解疯小丑女(港) / 猛禽小队:小丑女大解放(台)。 2016年一部《自杀小队》在万众瞩目中上映后,凭借其稀烂的剧情,再一次毫无悬念地成为DC漫改失败作品。史皇的加盟也无法阻止电影失败,可在众多失败中,玛格特·罗比的小丑女却凭借其美丽和疯狂成了热门人物,玛格特·罗比也一跃成为一线明星。 时隔几年,玛格特·罗比的小丑女热度依旧不减,由她主演的《猛禽小队》便提上日程。 于是玛格特·罗比带着剧本进组,按照拍摄个人写真的标准拍摄了一部以小丑女为主角的《猛禽小队和哈莉·奎茵》。 《猛禽小队和哈莉·奎茵》上映之前吊足了观众们的胃口,预告片也是极尽疯狂之能事,似乎那个万众瞩目的小丑女即将强势回归。在预告片中可以看到小丑女的疯狂程度丝毫不减,在民风淳朴的哥谭市内,不断传播着爱与友善。 甚至在2019年底至2020年初,《猛禽小队和哈莉·奎茵》造势时,著名网游《堡垒之夜》也有联动,上架了两款小丑女造型皮肤,一款是《自杀小队》中的造型,另一款是《猛禽小队和哈莉·奎茵》中的造型。 正片上映之后,大家都冲着小丑女去了,结果看到的却是一个支离破碎的故事。 既然是小丑女带着剧本进组,那么故事肯定就要围绕着唯一的主角小丑女展开。别看片名叫做《猛禽小队和哈莉·奎茵》,实则两者并不是对等的关系,全片都是采用小丑女的第一人称在叙事,时不时地来点儿倒叙插叙什么的,似乎疯疯癫癫的人说话也是颠三倒四。 小丑女当初和哥谭犯罪小王子小丑谈恋爱,为非作歹没人敢管,现在闹分手后,当年的仇家们纷纷出动,准备抓住干掉她。其中就包括本片登场的反派“黑面具”。 想想也知道小丑女可不会被干掉,倒霉的只能是“黑面具”,而剧情就止步于此。如果想看更多的就没了。 看到小丑女、“黑面具”在片中的表现都能做大做强称霸一方,观众们就会明白,为什么哥谭市被称为民风淳朴了。 影片中高举女权旗号,可是并没有什么平权诉求,打着女权的幌子做的事情也只有揍男人,仅此而已。 有个段子说,影片上映前表示“臭男人滚开,这不是拍给男人看的电影,”影片扑街后则表示“谁让你们这些臭男人不来看电影的?”其实只不过是有些人打着女权的幌子,想要享受到特权而已,如果没有享受到特权就会认为没有女权。 联想到最近的某国产剧因为有几句有关女权的台词就被人集体刷低分,你就会知道,其实很多人骨子里还是特权思维,现实生活怂如虫,网上打分猛如龙。 《猛禽小队和哈莉·奎茵》中透着强烈好莱坞特色的政治正确。 对美漫兴趣的读者观众都会知道,“猛禽小队”是DC漫画中由芭芭拉和黑金丝雀创立的女性英雄团体,随后不断发展壮大,多位女性英雄都加入过该组织。 在2002年还有过一部真人电视剧《猛禽小队》(Birds of Prey)。芭芭拉是初代蝙蝠少女,地位很高,黑金丝雀则是典型的金发白人美女形象,在CW电视台的DC系列电视剧中均有精彩表现。 而到了这部《猛禽小队和哈莉·奎茵》中,猛禽小队仅有三人。罗茜·佩雷兹饰演的警探蕾妮·蒙托亚、朱尼·斯莫利饰演的黑金丝雀黛娜·兰斯、玛丽·伊丽莎白·温斯特饰演的女猎手海伦娜·贝尔蒂内利。这些角色每个人都值得拍摄一部独立个人电影,然后再整合起来弄个猛禽小队,跑得太快只能扯着蛋。 芭芭拉不知所踪,黑金丝雀成了金色头发的黑人妹子形象,女猎人成了台词少表情少的木桩,另一位离职女警官依旧是黑人大妈形象。和小丑女一比,整个猛禽小队一个能打的都没有。 片中总共出现五名女性角色,除了猛禽小队的三位,还有脱离于“猛禽小队”的小丑女和卡珊德拉·该隐。 在卡珊德拉·该隐身上,我们可以再一次看到好莱坞影片对亚裔的刻板印象。片名《猛禽小队和哈莉·奎茵》包括了登场角色中的五分之四,唯独不包含卡珊德拉·该隐。就因为卡珊德拉·该隐被改成了亚裔形象,因而不配拥有姓名。 其实有心人只要看看导演是阎羽茜就会明白了,阎羽茜最擅长的就是矮化丑化亚裔形象,以此讨好西方社会刻板印象。挨骂的亚裔,赚钱的是自己。 卡珊德拉·该隐原本是蝙蝠侠的最爱小女孩,是一个人狠话不多英姿飒爽的刺客,而现在在片中成了一个矮胖大脸小眼妹,其主要作用就是当个扒手和拉翔。尽管该隐演员的表现有着一股酷劲儿,但却无法弥补其表现出的刻板印象。 另一位亮相的亚裔角色更是白瞎拉到,出场时间没几分钟,就演绎了从开店到背叛全过程,中途不带换气的。 想到下面三个笑话,和本片气质十分吻合: 美国公交车上,一个美国人问另外一个人:请问你是变性人吗? 那人回答:我不是。 美国人给了他一巴掌:那你他妈踩我的脚了。 那人很委屈:你不是应该接着问我是不是同性恋吗? 美国人回答:滾,老子才看清你是亚裔。 美国搞种族平等聚会,主持人问:认为美国社会充满歧视的请坐在左面,认为美国社会很平等的请坐在右面。 结果绝大部分美国人坐在右面,一小部分美国人坐在了左面。只有一个美国人坐在了中间。 主持人很奇怪:你为什么不选啊。 那人回答:我认为美国大部分很平等,不过我在生活中还是处处受歧视。 主持人看清了他的脸,连忙说,亚裔给我滚出去啊。 一个亚裔落水呼救,一个美国警察笑嘻嘻的从他身边路过,视而不见。 眼看就要淹死了,亚裔灵机一动,大喊:黑人暴力种族,烧死同性恋,穆斯林恐怖分子! 警察听了大惊失色,立马拿出手枪对着亚裔打光了一盒子弹,才松了口气。 片尾最后的最后有一个彩蛋,有兴趣的观众不要错过哦。看完你会有一种看到美国队长彩蛋的感觉。 不过话说回来,带剧本进剧组并不是戏霸的错,归根结底错的还是华纳。花这么多钱拍的《猛禽小队和哈莉·奎茵》,结果还不如《哈莉·奎茵》动画剧,是不是很好玩。 华纳是DC最大的敌人,为了不给DC电影宇宙翻身的机会,华纳真是煞费苦心呐。看来能够拯救DC的,只有外传性质的《黑暗骑士》三部曲、《小丑》以及CW电视台了。 你从未感受过的淳朴哥谭, 最为熟悉的华纳迷之操作。 点击这里: 近期影视推荐

