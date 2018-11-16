天猫十周年精彩开始，百变女人味尽在双十一夜

艾瑞博迪！又准备到双十一啦，各位的钱包都准备好了吗！各位的购物车都塞满了吗！优惠券都拿到手了吗！不要说我没有提醒在座的各位，想要的优惠可不会一直在一个地方等待着你哦~10月20日开始，已经开始有红包雨、紧贴等活动了，快自组一个战队，与陌生人进行PK，享受更大的红包福利吧~

相信在天猫十周年，优惠力度只会越来越大，马云爸爸快放点福利出来！！

有些小仙女会趁着双十一，进行化妆洗护产品的大扫货，给自己的形象upgrade，其实，有些时候，简单的淡妆搭配不一样的香氛，给人的感觉也是完全不一样的哦。想要进行气质改变的女孩们，不妨尝试一下多种香氛，不同香氛的搭配会产生不一样的魅力，不同人的体香混合香氛，产生的香味也是不一样的。

女性的可爱、温柔、优雅、魅惑，都可以在香气中体现出来，女性的名片，就是在经过瞬间那带出的香味里，显现出来。女性的香氛，表现了女性的心情，小仙女们可以用香氛，在你喜欢的那个他面前，展现你想要展现的一面哦~

在这个双十一，艾诗主打的浪漫、蜜意等香型的洗护产品都进行了大力度的优惠，让你有多个香氛选择，在这个盛大的艾诗夜晚，享受香氛带来的气质变身。女人的百变香味，在这个双十一，都掌握在你的手中。

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这里要墙裂推荐一个艾诗的主打产品，浪漫花香沐浴露。这款可是畅销30多年的热卖香型，主打玫瑰精华和橄榄油，给你的肌肤带来细致嫩滑的感受，更好地温和洁净肌肤。

糅合水果、玫瑰、茉莉的复合香型，让你在沐浴过程中，享受香氛带来的精神舒缓，浴后香氛更是留香持久，第二天醒来，还是香气飘飘~这款浪漫的香型，可谓是十分受人欢迎，用了这款沐浴露，让你变身花丛中，头戴草帽，身穿粉红薄纱裙的少女，走起路来，背景都是飘扬着玫瑰花瓣~

浪漫少女风尝试完了，接下来不如尝试感性可人儿style吧~

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在这个秋冬，蜜意沐浴乳可就十分适合出场了，在天猫更是累计销量高达20多万件。其中蕴含的玫瑰精华和保湿成分，细致清理肌肤每一部分的死角位置，同时还补充肌肤在秋冬里流失的水分。花香的清新自然，搭配淡淡木香，给人清新中，又带着一股感性，诱人靠近。

想要甜蜜梦幻般的形象也不在话下，艾诗的恋慕沐浴露花漾甜香，诱你进入甜蜜世界。

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这款恋慕沐浴露，含有的植物精华，更是很好地滋润肌肤，让肌肤犹如丝般顺滑柔嫩。热水蒸腾起的浆果香气，犹如进入了一个香氛SPA，从身体到精神都呈现一种放松状态。浴后出来更是容光焕发，舞动的指尖都是你展现优雅魅力的瞬间。

在这个双十一，希望各位美少女都能买到自己想要买的东西，艾诗的百变香氛，更是能让少女们做自己想要成为的女性！