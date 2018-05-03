自我毁灭之路——《黑道之家》

*《黑道之家》片名The Take (2009)。

这是一部关于黑帮家庭不断自我毁灭的英剧。

从心理学上来说，人类都有自我毁灭的倾向。任何人的一生，都不可避免的两件事情就是爱和死亡，如果爱的欲望可以克制，那么死亡就是谁都无法回避的事情。死亡是最终终点，只不过每个人的路径不同罢了，而在自我毁灭欲望特别强烈的人身上，其影响更是巨大。特别是在欲望的驱使下，自我毁灭的倾向有了前行动力，人们在毁灭之路上更是油门踩死，一路飙到底。

刚刚出狱的Freddie急着拿回因入狱而失去的时间金钱，四处打杀，丝毫不考虑自己的安危，似乎能够多活一秒都是赚的。正是Freddie在这种不断寻求自我毁灭的过程中，给周围的人们带来了无尽的伤痛。他就像是个癌细胞，自己好不了，还要带坏周围的所有事物。

Freddie是这样一个人，失去的东西一定要拿回来，哪怕付出更多的代价，也要把东西拿回来，哪怕拿回来后毫无价值，也要把东西毁掉，哪怕拿不回原有的东西，也要对方付出代价。当他搞砸毒品生意时，他的兄弟Jimmy却悄悄地接手了毒品交易。眼看着Jimmy变得有钱，换车换房，Freddie心里很是愤恨，于是对Jimmy的老婆、自己的小姨子下手，潜意识就是你抢走了我的东西，我也要抢走你的。后面产生后代则是强化戏剧冲突的作用，让几个角色的矛盾再升级更拧巴。

本剧也再次证明了原生家庭对一个人成长会有多么深远的影响。Freddie的老子为了小姑娘抛弃妻子，Freddie在不和的家庭中长大，埋下了暴力种子。长大后，Freddie将父亲弄瞎打成植物人，为自己的母亲出头鸣不平。而Freddie本身则延续了他老子的做派，不仅是红灯区的常客，还有几个固定情妇，玩起家庭暴力也是毫不手软。在Freddie熏陶下，Freddie的儿子Little Freddie也像极了混蛋爸爸，出于嫉妒可以对自己的兄弟下手。在这个家庭环境下长大的孩子，没有一个能够用正常来形容。

相反，在Jimmy的家里，孩子们的成长则要快乐地多。Little Jimmy的生长环境和Little Freddie不同，长大后的状态也和Little Freddie完全不同，至少是一个健康快乐天真无邪的孩子，不会像Little Freddie一样，从骨子里透出一种原罪。

汤姆·哈迪 Tom Hardy在剧中展现了炸裂夺目的演技，或邪魅狂狷，或心狠手辣，或情深义重，或肆无忌惮，或低落无助。他残忍地伤害了生父后，表现出畅快、愧疚的复杂表情；他黑吃黑干掉竞争对手时展现出亡命之徒的样子；他多次准备对Jimmy下手，却有于心不忍，一直处在矛盾纠结状态；他在和Little Jimmy相处时，真情流露，父辈对子嗣那种天然的喜爱之情。他就是这样一个彻头彻底的混蛋，偏偏能够打动你，能够让你无法抗拒他的魅力。

本剧是一出令人唏嘘的悲剧，发生在血亲之间的暴力更是悲上加悲，这一家子想在黑道上混下去，混黑道本身就是个难事，剧中的悲剧又是他们自己一手造成的，混黑道本身就是过着刀尖上舔血的日子，他们偏偏还要各种往死里作。在走向自我毁灭的途中，他们自己伤害的不仅是自己，更是伤害了更多无辜的路人，不管这些角色多么复杂多么纠结，终归是一群疯狂的人。

原生家庭不幸手足相残，

自我毁灭之路一路狂飙。