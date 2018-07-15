控诉英剧中那些严重坑我的女演员们

目前我基本只看英剧，早就不看美剧了，好莱坞那些没脑大片更不能看。但，看了英剧多久就忍了多久！忍无可忍无须再忍！今天，我就倾吐、倾诉和呕吐一下那些给我造成巨大折磨的英剧女演员们！

首先，就是这位Anna Friel。她其实看眉眼可以是一位俨然的美女，但她的嘴和下颏部分长得不知怎样令人痛苦，感觉上帝给她安错了器官，那个东西应该安在见不得人的别处。她的杀伤力几乎雄居首位，她演《玛塞拉》，竟然找上门去对丈夫出轨的美女说，“我是XXX，你认识我丈夫”？！那个husband的“band"又收又硬的音让人唯一可以用来形容的词就是 蠢。看得眼前一黑。从此再没碰那剧。

broken我一看到她，也需要再三鼓起勇气，也托赖她只在一集中出现，为了我心爱的豆子叔才继续看了下去。她演的下层妇女倒也恰如其分，她的样子最让人恼怒不是难看、而是毫无尊严吧。

这位很奇妙，Amanda Hale，她在《绛红雪白》里俨然是一位贵族美女，但在《白皇后》，我总有打她的冲动。她在《开膛街》也很优雅，但她的相貌总让我对英国掀起研究的兴趣，虽然也偏北欧，但究竟是什么地理转移至生理的原因使她们的女演员有如此武力值充足的下巴？

这位的伤害值可以酌减，至少我没有被她黑掉一部好好的英剧。

Nicola Walker，这位让我深感负疚，为我批评过本国那些不会演戏的漂亮草包们，至少，他们年轻漂亮的面孔对得起我花的时间金钱；另外我也对本国那些演技兼美貌并存的大一点的女演员们深感不平。象余男、宋佳包括袁泉那类演技出色、只是长得稍稍有点个性的，就少受些大众宠爱。

而这位Nicola Walker，中年，不规则大饼脸、任何意义上的大妈脸，还三白眼，演戏很好，我很喜欢她，but，演女主？还演了不少，还在MI6里和局长谈恋爱、还让局长情难自已？！英国男人都什么眼神啊！我不禁想起在一个全美女阵容的公司里向她们讲起我们少数几女在全男阵容的公司里受宠的经历时她们的感受。看了Nicola Walker，我决定再也不痛批看到的国内任何女演员了！

Jemima Rooper，这位同样以下颏惊天地、泣鬼神，《波罗》里她演“第三个女孩”，就是那个被摇滚明星真爱的富豪二代女孩？！我？！她那时候的样子，仿佛嘴巴里塞满了另一个人的嘴巴，伤害值大到我当即黑屏……不知过了多长时间……我也没有勇气将这集看完。

讲实话，她演戏很可爱，能让我看下她的《迷失奥斯汀》很了不起，但这更让人火冒三丈！她演的是嫁了达西的丽兹啊啊啊啊……我开始同情英国人民了，知道你们人少，要不我们把新杉菜发过去给你们？

这位Sophie Okonedo，我不管她有没有提过奥斯卡女配，她是噩梦级的。她导致我看了一眼《卧底丑闻》就直接倒毙。她在很象broadchurch的英剧mayday里演一女警官，同为女警，Olivia Colman让我既钦佩又同情，而这位一天到晚既非警觉、又非怀疑的又丧又蠢的样子让我只想抽她。我只能感叹，英国人如果能象他们剧中所表现的那样，那英国将是一个比美国更加自由民主、平等得上天的地方！美国影剧中出头的可都是威尔斯密斯、登泽尔华盛顿、哈莉贝利那种色艺双绝的黑人男女星啊！

at last ——

这位我就不用说了吧，人家叫天使，Angel Coulby。《边缘之舞》中她演一黑人歌星，老外看女人以身材为主，她高大丰满，穿着发亮的礼服也可以光芒四射。but……

……

貌似主席或者总理出访，还帮我们催更卷福，我认为有必要针对上述向英国发一外交照会。英剧现在几乎是唯一可看的，随便一英剧比好莱坞大片逼格都高，何况胡扯的美剧。请替我们这些无法发声的人民作主一下，就算英剧全球无敌、部部经典、是我看戏唯一，也不能这么欺负我们啊！

如是种种，其实未上书的还有血泪累累、罄竹难书，比如那谁那谁和谁谁谁……相信大家心中都各有一本帐。连凯拉奈特利那种平胸天后对比上述“女主子”们都为人间珍品，看到Romola Garai那种毫不掺假的、希腊式的大美女我都感激涕零了。外交部也考虑一下，我们色艺双绝的周公子都被逼得去演话剧了，章子怡也需要“让人看到”，宁静貌似都没戏演了，要不我们发扬下国际主义精神、救济一下受苦受难的英国人民，打破一下他们被丑女控制的斯德哥尔摩症，同时也拯救一下我们看英剧的这些饱受摧残的心灵？



