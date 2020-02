生与死的哥特式深究——《德古拉》 今天聊聊英剧《德古拉》。 片名Dracula (2020),别名德古拉传奇。 2020年新年伊始,BBC携手Netflix推出了以著名吸血鬼德古拉为原型的三集迷你剧。从1月1日开始,连续三天放出全部三集《德古拉》。 作为开年大戏,《德古拉》改编自爱尔兰作家布拉姆·斯托克的同名小说,由《神探夏洛克》原班人马制作,一共3集,每集90分钟。 相信看到《神探夏洛克》字样就能勾起很多人的兴趣了吧,这个将福尔摩斯拖进21世纪的团队这次同样对更加古老的德古拉采取同样策略,将故事背景安排到近现代社会。 故事从1897年维多利亚时代开始,德古拉伯爵起源于罗马尼亚中西部的特兰西瓦尼亚Transylvania,他并不掩饰自己对鲜血的渴望。 他想尽办法满足自己的口腹之欲,长期的人口失踪也为自己引来了敌人。 《德古拉》三集分别采用了不同的叙事方式,看三集就如同看了三部不同的类型电影。 第一集是一部恐怖惊悚电影,通过律师乔纳森·哈克的叙述引出德古拉。在阴暗潮湿,充满哥特风的古堡中,德古拉静静地等待猎物们送货上门。 同时登场的还有修女版的阿加莎·范·海辛。同样是虚构出的人物,范·海辛是德古拉的宿敌,以捕杀吸血鬼为职业,这次范·海辛以全新面貌登场,试图在教会的庇护下阻止德古拉。 乔纳森·哈克是第一集当之无愧的主角,这一集故事就是以他的视角展开。哈克在德古拉古堡中的探险经历,就像带着观众们的眼睛在古堡中游历一般,德古拉的神秘面纱被一点点揭开。 第二集则回到剧组的推理拿手好戏上,这集发生在茫茫大海之上,就像一部密室连环杀人案件。德古拉登上了一艘开往英国的客船,想要一睹最为聪明和虚伪的人类,尝尝味道。 观众们在上帝视角可以很清楚地看到案发过程,但如果将自己带入船上角色,就会发觉无比的无助和恐惧。 这时候推理就发挥出它的魅力了,除去不可能之外留下的,不管多么不合理,那就是真相。这也就解释了修女阿加莎·范·海辛的名字之中为什么会带上阿加莎了。范·海辛化身阿婆,要用推理的力量揭穿并打败德古拉。 第三集终于讲故事放到现代社会,时间一下子推到123年之后的2020年。在海底沉寂一个多世纪的德古拉终于醒来,如愿以偿地踏上英国土地。 第三集一扫前两集的阴郁哥特气质,在嘈杂浮躁的现代社会中,德古拉也开始思考死亡对自己的意义。很多人批评第三集的制作水准断崖式下跌,一群要死不活的人物角色纷纷化身哲学家,开始大篇幅无意义的说教。 其实只要理解永生和死亡这对相互矛盾又能相互转化的事物,就能理解德古拉、范·海辛。 《神探夏洛克》原班人马创作的《德古拉》并没有采取同样的轻喜剧老少咸宜风格,而是拍摄了一部完全不同风格的血腥恐怖故事。 如果观众会对尸体、苍鹰、蝙蝠感到不适,那尽量还是别看《德古拉》,第一集的程度就会让很多观众感到超乎想象。好在后两集风格渐渐转变,从注重形转向注重内。 前两集主要于外在,最后一集注重于内核。整个三集故事都在阐述对死亡的理解。德古拉花几个世纪的时间参透生死,范·海辛族人则花了数代人的时间感悟生死。 死亡是“唯一没有被人踏足的纯净雪地”,死亡也是唯一人人平等的机会。永生剥夺了生物享有的权力,人人期待的永生只是可以保持年轻美貌外表的永生,如果永生是拖着残破不堪的躯壳,需要感知忍受无尽的痛苦,相信没有人希望得到这样的永生。 看过前两集的形,再看第三集而上,不妨好好思考一下永生与死亡。 德古拉并不是唯一掌握永生的邪物,他只是很好地控制住自己的欲望,没有很快地将身体消耗在纵欲途中。还有很多邪物受到永生困扰,只能体验无尽的痛苦。 德古拉为了尽可能保持永生,给自己定下了很多规矩,比如恐惧十字架、害怕阳光、不能进入未邀请空间等,这些规则都是他为了克制欲望而定下的规则,到底对不对,只有检验了才知道。 可见永生并不是恩赐,而是一种痛苦。《德古拉》用四个多小时的时间探讨永生和死亡的意义,尽可能用通俗的语言将这些看似形而上的东西表述出来。 永生是无尽的诅咒, 死亡是平等的恩赐。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 英国(1053) 惊悚(3556) 奇幻(1360) 酷(1631) 剧情片(3651) 恐怖(2511) BBC(146) 娱乐片(990) 英剧(258) Netflix(48)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.