借古讽今鬼魂再就业——《鬼屋欢乐送第1季》 今天聊聊英剧《鬼屋欢乐送第1季》。 片名Ghosts Season 1 (2019),别名同一屋檐吓 / 老宅阴魂。 这部BBC出品的喜剧英剧,讲述一群居住在庄园内的鬼魂们的趣事。 女主角艾莉森Alison和男友麦克Mike正在为买房子的时候发愁,突然天降馅饼,艾莉森拐弯抹角的一个亲戚死了,留给唯一的亲人艾莉森一座颇具年头的巴顿庄园。 艾莉森和麦克开开心心地搬进巴顿庄园,想着好好把房子拾掇拾掇,快快乐乐地生活下去。可是好景不长,住在巴顿庄园几万几千几百年的鬼魂们不愿意轻易地接纳新人,鬼魂们想尽办法想赶走艾莉森和麦克,故事就在这样的背景下开始了。 《鬼屋欢乐送》具有英剧短小精悍的特质,每集只有30分钟,第一季短短6集。 剧集由《糟糕历史》原班人马打造,《糟糕历史》是面向少儿的历史科普喜剧,用英式冷幽默讲历史,一共七季,评分都很高。 《鬼屋欢乐送》延续了惯有的冷笑话风格,讲段子的人一本正经不苟言笑,却能把周围人和观众逗得哈哈大笑。 鬼魂们想尽办法要赶走艾莉森,苦于无法和活人交流,无法让艾莉森和麦克知道自己的心思。于是鬼魂们开始想到做鬼的最基本能力:闹鬼。 闹鬼成功不成功我们不知道,反正艾莉森受过一次伤。没想到大难不死的艾莉森却因此开了阴阳眼,一下子可以看到身边所有的鬼魂了。 自此人鬼之间开展了友好又富有成效的互动交流,观众们只要负责捂好嘴巴,别笑得太大声就行。 《鬼屋欢乐送》里通篇都是鬼魂,可是一点都没有吓人的感觉,完全是喜剧做派,时不时加一点点温情感人元素。 所有鬼魂都保持着临死前一刻的样子,比如被看透的爵士永远在找脑袋的路上,比如中箭而死的童子军教官帕特脖子上永远插着一只弓箭,比如死在风月场景的保守党议员西装革履却没穿裤子,比如烧焦的女巫身上永远有一股糊味。 不同的死亡状态代表了一段不同寻常的人生旅程,他们唯一相同的地方就是死亡地点都在巴顿庄园。 几万几千几百年的生活在一起,这群鬼魂们自然会吵吵闹闹有点小摩擦,但不管怎么吵闹折腾,最终还是会欢欢乐乐地生活在一起,大不了花个20年冷战一下。 历史是最好的老师,拍出《糟糕历史》的剧组自然不会放过展现英国历史的机会。在《鬼屋欢乐送》中的鬼魂们,每位都代表了一段英国历史。 年纪最大的原始人代表着从巨石阵就存在的智人; 一直寻寻觅觅自己脑袋和身体的断头爵士代表都铎王朝,在庄园内接待过亨利八世; 地下室的乱葬岗代表鼠疫肆虐的伦敦大瘟疫,阴差阳错地反而成了历史古迹; 浑身焦糊糊的玛丽代表死于中世纪的女巫群体; 生前死后都毫无成就的诗人托马斯则代表著名诗人拜伦生活的射正时代; 艾莉森的祖先女勋爵范尼·巴顿则是现代史的人物,死于二战时期的陆军上尉、死于1984年的童子军教官帕特、行为不端的保守党议员都是同时代角色。 欢乐沙雕在耍宝耍贱的同时,不忘秀一下英国的历史底蕴,让观众笑的时候也在展现积淀,这很BBC。 尖牙利嘴的索命厉鬼看多了,不妨看看这群业务根本不精湛的鬼魂们。一般恐怖片中,鬼魂们都会狠抓吓唬人的基本业务,偏偏这里的鬼魂们心思全不在这里,整天忙着打嘴仗,真的需要他们吓唬人的时候,那真的是一筹莫展。 一般的恐怖电影、恐怖剧集都喜欢依靠一惊一乍的音效和剪辑吓唬人,能拍出深入心理层面恐怖效果的作品少之又少。与其在艰难的恐怖元素上花心思,不如反其道而行之,让鬼魂们成为流行文化的注脚,用解构的方式重新让鬼魂们焕发生机。 《鬼屋欢乐送》在喜剧道路上另辟蹊径,当英式高冷和逗哔鬼魂结合起来,喜剧效果还真的很不错。 借古讽今鬼魂再就业, 看似荒诞满满是诚意。 点击这里: 近期影视推荐

