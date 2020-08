三部单行本合集——《大侦探波洛第4季》 今天聊聊英剧《大侦探波洛第4季》。 片名AgathaChristie's Poirot Season 4 (1992),别名大侦探波洛探案传奇。 本季只有3集,也只拍摄了3个案件。虽然集数少了,可每集都是100分钟的时长,差不多等于一部电影,看起来依旧十分过瘾。 本季三个故事《ABC谋杀案》《云中命案》《牙医谋杀案》均出自单行本,内容十分精彩。 第一集就是十分有名的《ABC谋杀案》。 当初我开始选择补这个《大侦探波洛》大部头,就是因为先看了BBC版的《ABC谋杀案》。 对比两个版本的《ABC谋杀案》,可以明显看出两者不同。BBC版将案件设定在波洛退休后,老警长贾普也不在人世,全片充斥着一种老骥伏枥的悲凉和物是人非的凄惨感觉。ITV版的波洛倒还是年富力强的年龄,身边的伙伴们也都活蹦乱跳,大家还是在一片欢乐祥和中用充满喜感的方式解决案件。 两个版本各有侧重,BBC版就像单行本一样,除了要讲述案件本身,还要顺带介绍波洛本人背后的故事,ITV则可以在主要角色身上省去大量篇幅,观众们也不会觉察出角色单薄。 后面两个故事则发生在波洛最不喜欢的场景,大侦探要克服自身心理阴影才能完成侦破案件工作。 原本傲娇得不行的波洛,也是一个会害怕高空和害怕牙医的普通人。看他囧态百出的样子,真是笑煞人。 本季秘书雷蒙小姐没有出现,黑斯廷斯也没有全程陪伴,主要还有由波洛搭档警长贾普。 01 ABC谋杀案 (ABC Murders,单行本) 短评:想要隐藏一片树叶的最好方法就是造出一片森林。在茫茫森林间想要寻找出一片特殊叶子,难度不亚于大海寻针。好在波洛没有被假象蒙蔽双眼,看似毫无关联的案件的确毫无联系,但却有一个小小的侦破点。 02 云中命案 (Death in the Clouds,单行本) 短评:发生在高空飞机里的密室杀人案。患有恐高症的波洛又要坐飞机上天了,对他来说真是一场煎熬。命案发生在飞机机舱内,犯罪嫌疑人的范围也被限定在机舱里的这些人群之中,如果是侦探小说资深读者,很可能早早就有了心中的答案。 03 牙医谋杀案 (One Two Buckle My Shoe,单行本) 短评:波洛最害怕的就是牙医了,波洛刚看完牙医,牙医就死了……围绕牙医发生了连环命案,隐藏在假象背后的真相留给波洛去揭开。要说讲究众生平等,还是波洛做得最好,不管是政府高官还是富商巨贾,一切漠视他人生命的犯罪行为都应该受到惩处,而大侦探的任务就是找出真相,给受害者们一个公道。 点击这里: 近期影视推荐

