年轻过爱过的大侦探——《大侦探波洛第5季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第5季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 5 (1993)，别名大侦探波洛探案传奇。

《大侦探波洛》系列播到第5季时，已经讲了34个故事，本季集数8集，是最后一次出现这么大规模侦探案件的一季了，后面几季只有4集或者2集。

本季由8个非长片故事组成，故事虽小五脏俱全，阿婆侦探故事里的反转元素一点也不少。而且在画面上也进行了升级，这一季不仅有公路追逐，还有火爆的爆炸镜头。可见惊险刺激的镜头，放多少都不会过。

本季里，波洛和黑斯廷斯形影不离，一共出现在各个命案现场。

估计贾普探长看到波洛的感觉，就像目暮警官看到江户川柯南的感觉。一个是死神小学生，一个是死神比利时人。

本季中最有八卦看点的就是大侦探波洛年轻时的感情经历。

在《巧克力盒谜案》中，观众们依稀可以看到波洛年轻时心动的一刻。但感情这种事情，很多时候只是有缘无分，你知道我喜欢你，我也知道你喜欢我，但是最后就是没能在一起。

年轻过，爱过，若干年后再见面，也只能相逢一笑。

01 埃及古墓历险记 (The Adventure of the Egyptian Tomb，原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评：凶手利用金字塔法老王的诅咒行凶杀人，可是偏偏留下了关键证据作茧自缚，让大侦探波洛抓了个现行。

02 弱者的愤怒 (The Underdog，原著收录在《雪地上的女尸The Adventure of the Christmas Pudding》中)

短评：发生在一战二战期间的故事，有战争阴影做背景，故事增添了一份谍战色彩。每个毛孔都留着肮脏血液的黑心资本家触怒众人，多条线索汇聚在被害者身上，波洛要理清线索找出真凶。或许被害人有过错，但谋杀毕竟是谋杀。

03 黄色蝴蝶花 (Yellow Iris，原著收录在《神秘的第三者Problem At Pollensa Bay And Other Stories》和《The RegattaMystery And Other Stories》中)

短评：大侦探波洛两年前未曾破解的案件，这成了他心里一直的疙瘩。当年无法破案并不是波洛破案水平不行，而是时局动荡，他被阿根廷军政府驱逐出境。但只要给波洛足够的发挥空间，破了这起案件还不是分分钟的事情。仔细再看一遍本集，其实凶手已经直接拍出来了，只不过障眼法做得太棒，戏里戏外都没被发现。

04 遗嘱失踪案 (Case of the Missing Will，原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评：为了争夺遗产，亲人之间反目成仇。有钱老富豪的陈年旧事被大侦探解密，真凶也浮出水面。

05 意大利贵族奇遇记 (The Adventure of the Italian Nobleman，原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评：但凡故意接近大侦探的人，一般都是想欺骗大侦探，利用大侦探给自己背书的。这次是一起黑吃黑故事，杀人凶手和敲诈犯搭配，同时也扯上了一些意大利政坛形势。

06 巧克力盒谜案 (The Chocolate Box，原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评：案件回到波洛老家比利时，巧克力盒迷案是波洛刚任职警察时接触的案件。宗教不过是为统治阶级服务的工具，被宗教控制思想的人们无法认识到这一点，甚至因为宗教理念而杀人。一对比就会发现，辩证唯物主义的伟大。波洛再次情场失意，老爷子看来是个情场的常败将军。

07 死者的镜子 / 死人之镜 (Dead Man's Mirror，原著收录在《幽巷谋杀案 Murder in the Mews》中)

短评：有钱能使唤大侦探。这又是一起有趣的密室杀人案，夹杂着神话故事混淆视听。在对金钱的渴望和对亲情的弥补双重驱动下，一场蓄谋已久的命案发生了。一屋子的人都有犯罪动机，最后下手的却是一个意想不到的人。

08 “大都市”酒店珠宝失窃案 (The Jewel Robberyat the Grand Metropolitan，原著收录在《首相绑架案 PoirotInvestigates》中)

短评：盗贼想用一招偷梁换柱，但留下了蛛丝马迹被大侦探波洛轻松识破。为了迷惑对手，波洛放出烟雾弹，真真假假中，将真相娓娓道来。

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