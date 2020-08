年轻过爱过的大侦探——《大侦探波洛第5季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第5季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 5 (1993),别名大侦探波洛探案传奇。

《大侦探波洛》系列播到第5季时,已经讲了34个故事,本季集数8集,是最后一次出现这么大规模侦探案件的一季了,后面几季只有4集或者2集。

本季由8个非长片故事组成,故事虽小五脏俱全,阿婆侦探故事里的反转元素一点也不少。而且在画面上也进行了升级,这一季不仅有公路追逐,还有火爆的爆炸镜头。可见惊险刺激的镜头,放多少都不会过。

本季里,波洛和黑斯廷斯形影不离,一共出现在各个命案现场。

估计贾普探长看到波洛的感觉,就像目暮警官看到江户川柯南的感觉。一个是死神小学生,一个是死神比利时人。

本季中最有八卦看点的就是大侦探波洛年轻时的感情经历。

在《巧克力盒谜案》中,观众们依稀可以看到波洛年轻时心动的一刻。但感情这种事情,很多时候只是有缘无分,你知道我喜欢你,我也知道你喜欢我,但是最后就是没能在一起。

年轻过,爱过,若干年后再见面,也只能相逢一笑。

01 埃及古墓历险记 (The Adventure of the Egyptian Tomb,原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评:凶手利用金字塔法老王的诅咒行凶杀人,可是偏偏留下了关键证据作茧自缚,让大侦探波洛抓了个现行。

02 弱者的愤怒 (The Underdog,原著收录在《雪地上的女尸The Adventure of the Christmas Pudding》中)

短评:发生在一战二战期间的故事,有战争阴影做背景,故事增添了一份谍战色彩。每个毛孔都留着肮脏血液的黑心资本家触怒众人,多条线索汇聚在被害者身上,波洛要理清线索找出真凶。或许被害人有过错,但谋杀毕竟是谋杀。

03 黄色蝴蝶花 (Yellow Iris,原著收录在《神秘的第三者Problem At Pollensa Bay And Other Stories》和《The RegattaMystery And Other Stories》中)

短评:大侦探波洛两年前未曾破解的案件,这成了他心里一直的疙瘩。当年无法破案并不是波洛破案水平不行,而是时局动荡,他被阿根廷军政府驱逐出境。但只要给波洛足够的发挥空间,破了这起案件还不是分分钟的事情。仔细再看一遍本集,其实凶手已经直接拍出来了,只不过障眼法做得太棒,戏里戏外都没被发现。

04 遗嘱失踪案 (Case of the Missing Will,原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评:为了争夺遗产,亲人之间反目成仇。有钱老富豪的陈年旧事被大侦探解密,真凶也浮出水面。

05 意大利贵族奇遇记 (The Adventure of the Italian Nobleman,原著收录在《首相绑架案 Poirot Investigates》中)

短评:但凡故意接近大侦探的人,一般都是想欺骗大侦探,利用大侦探给自己背书的。这次是一起黑吃黑故事,杀人凶手和敲诈犯搭配,同时也扯上了一些意大利政坛形势。

06 巧克力盒谜案 (The Chocolate Box,原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评:案件回到波洛老家比利时,巧克力盒迷案是波洛刚任职警察时接触的案件。宗教不过是为统治阶级服务的工具,被宗教控制思想的人们无法认识到这一点,甚至因为宗教理念而杀人。一对比就会发现,辩证唯物主义的伟大。波洛再次情场失意,老爷子看来是个情场的常败将军。

07 死者的镜子 / 死人之镜 (Dead Man's Mirror,原著收录在《幽巷谋杀案 Murder in the Mews》中)

短评:有钱能使唤大侦探。这又是一起有趣的密室杀人案,夹杂着神话故事混淆视听。在对金钱的渴望和对亲情的弥补双重驱动下,一场蓄谋已久的命案发生了。一屋子的人都有犯罪动机,最后下手的却是一个意想不到的人。

08 “大都市”酒店珠宝失窃案 (The Jewel Robberyat the Grand Metropolitan,原著收录在《首相绑架案 PoirotInvestigates》中)

短评:盗贼想用一招偷梁换柱,但留下了蛛丝马迹被大侦探波洛轻松识破。为了迷惑对手,波洛放出烟雾弹,真真假假中,将真相娓娓道来。

点击这里: 近期影视推荐





这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视