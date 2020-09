老剧回归——《大侦探波洛第7季》 今天聊聊英剧《大侦探波洛第7季》。 片名AgathaChristie's Poirot Season 7 (2000),别名大侦探波洛探案传奇。 本季是13季波洛里最短的一季,只有两集,两起根据单行本改编的案件。甚至在第七季第一集里,波洛就表露出强烈的退休愿望。 不过这部剧能够重新回归就是一件喜事。《大侦探波洛第6季》是1994年的事情,等到《大侦探波洛第7季》就已经是2000年了。老剧回归本身就是一件值得庆贺的事情,毕竟能够把阿婆的波洛探案集拍完就是一个浩大工程。 进入千禧年后,电视剧的制作水平有了显著提高。原本4:3的画幅变成了16:9的画幅,但从画面来看,精进了不少。 更加精致的画面也把演员们的脸部细节显露无疑。观众们可以明显感受到几位主要演员变老了,岁月不饶人,从神性到体态,主角们已经从中老年变成了老年人。 波洛的小碎步还是以前的样子,但变老了一些后,给人的感觉还是变得严肃了一些。以往他那些俏皮轻松的表情少了很多。 投资理财鬼才黑斯廷斯真的是投资界的风向标,但凡他投资的项目没有一个不倒闭的。投资到第七季,黑斯廷斯毫不意外的再次破产。如果可以的话,跟着黑斯廷斯反向操作,说不定就能发一笔小财了。 波洛回归后,贾普探长和雷蒙小姐也顺势回归。贾普探长倒是一直奋战在苏格兰场第一线,毕竟担任公职的人总没有干个体来的自在。雷蒙小姐脸上的皱纹褶子清晰可见,人到了一定年纪,老一岁都很明显。 01 罗杰疑案 (The Murder of Roger Ackroyd,单行本) 短评: 《罗杰疑案》是阿加莎·克里斯蒂的成名作。阿婆最为拿手的时间陷阱、多次反转在作品中得到全方位展示。精心设计了一个接一个烟雾弹,观众们被绕得云里雾里。 萌生退休念头的波洛,在乡间生活时又遇到了谋杀案。本想躲清静的波洛,到了乡下提前享受退休生活后才发现,乡下的犯罪丝毫不比城市里来的少,越是波洛不得不再次面对连环凶案。 原著小说通过第一人称角度讲述故事,主要构成部分便是那篇著名的“谢泼德医生的手记”。而第一视角要改编成第三人称并让波洛参与其中就需要花不少功夫了。本剧在保留了原著小说精髓的情况下,最大程度还原了阿婆作品的特点,十分值得一看。 02 人性记录 / 埃奇威尔爵士之死 / 不祥的宴会 (Lord Edgware Dies,单行本) 短评: 到了本季第二集,四人组才重聚一堂。 这里还是阿婆一贯的路数,出场人物每个都和被害者有矛盾,似乎人人都像害死被害者。而且戏里戏外狂丢烟雾弹,一时间真相扑朔迷离。 看了这么多年侦探悬疑剧,观众们肯定会有一种感觉,没事去找侦探自证清白的人基本都有问题。如果这个人不是很快就挂了的话,把他/她当做凶手基本就是八九不离十了。 《人性记录》里的人物众多、线索复杂,但就案件本身来说并不复杂。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1674) 侦探(205) 喜剧(2342) 英国(579) 酷(1236) 剧情片(2522) 英剧(161)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.