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阳光明媚的犯罪——《大侦探波洛第8季》

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2020-9-14 20:23:55

阳光明媚的犯罪——《大侦探波洛第8季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第8季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 8 (2001)，别名大侦探波洛探案传奇。

 

本季和上一季一样，也是只有短短的两集，是整个13季里最短的两季。

本季的两个故事也都是根据单行本改编而来，一个是非常著名的《阳光下的罪恶》，另一个是《美索不达米亚谋杀案》。

 

本季的两起案件都发生在阳光明媚的地方，一个是海滨酒店，一个是古文明考古现场。发生在阳光下的最恶一点儿也不少，犯罪分子花了大量心思，处心积虑的预谋犯罪。

这些看似完美犯罪，在波洛灰色脑细胞的运作下无处遁形。

 

相比上一季，几位主角的精神状态好了不少，一群老朋友也展示出令人羡慕的友谊。

波洛也恢复到原来俏皮傲娇的状态。波洛在不断强调灰色的脑细胞时，敏锐地观察到案件中的蛛丝马迹，并以此找出凶手。

黑斯廷斯已是满头白发，不过精气神还不错。投资鬼才黑斯廷斯再一次投资失败。阿婆在塑造黑斯廷斯投资鬼才形象的时候，估计没有想到，若干年后中国出了一位将脱口秀的胖子，真正做到投资业界冥灯，指哪儿灭哪儿。好在黑斯廷斯亏掉的都是自己的血汗钱，不违法还令人同情，另一位脱口秀人就不一样了。

贾普探长依旧是工作狂状态，在家里总是闲不住。雷蒙小姐一如既往的干练，男人都是长不大的孩子，有了雷蒙小姐悉心照顾，另外几个糙老爷们也不至于过得太差。

 

01 阳光下的罪恶 (Evil Under the Sun，单行本)

短评：

《阳光下的罪恶》是阿婆笔下比较著名的一部作品，多次被改编搬上大荧幕。

步入老年的波洛身体日间发福，他从来不运动，也从来没想过节制饮食。在雷蒙小姐的强烈要求下，波洛不得不前往莱瑟库姆湾滨海酒店疗养。波洛轻松发挥死神体质，疗养期间又亲自参与了一起谋杀案侦破工作。

 

漂亮的阿伦娜·马歇尔身边追随者众多，波洛敏锐地察觉到暗藏杀机。本想着阻止犯罪，但犯罪还是在眼皮子底下发生了，就像剧名一样，是发生在阳光下的最恶。

这起命案看起来有些复杂，凶手将时间要素作为主要考虑内容，实施了一起时间十分精确的犯罪。阿婆再次借着凶手之手将观众、读者玩弄一番。出场角色各个都有动机，但又和时间对不上，着实让大侦探思考了一番。

 

02 美索不达米亚谋杀案 / 古墓之谜 (Murder inMesopotamia，单行本)

短评： 

这是发生在考古挖掘现场的连环命案，故事发生在四大文明古国古巴比伦的美索不达米亚地区。

波洛和黑斯廷斯难得出了一趟远门，应老情人的邀请，来到美索不达米亚，结果没见着老情人，却遇到了连环杀人事件。

同样的，在场的每个人都和死者有着联系，也都有着理由杀害死者。

 

波洛要在大家看似完美的不在场证明找出破绽。

本次案件里，出场人物不多，但迷雾重重，阿婆不会轻易将凶手说出，只有细细思考才能想到犯罪手法。

和一般的犯罪理由类似，凶手无非是为钱为情。有钱人遇害，就顺着受益人摸索，有颜人遇害，就顺着情感纠葛探索，一般都会大差不差。

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8.6 

大侦探波洛探案传奇 (1989)

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大侦探波洛探案传奇/Agatha Christie: Poirot(1989)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8217710/
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