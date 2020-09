阳光明媚的犯罪——《大侦探波洛第8季》 今天聊聊英剧《大侦探波洛第8季》。 片名AgathaChristie's Poirot Season 8 (2001),别名大侦探波洛探案传奇。 本季和上一季一样,也是只有短短的两集,是整个13季里最短的两季。 本季的两个故事也都是根据单行本改编而来,一个是非常著名的《阳光下的罪恶》,另一个是《美索不达米亚谋杀案》。 本季的两起案件都发生在阳光明媚的地方,一个是海滨酒店,一个是古文明考古现场。发生在阳光下的最恶一点儿也不少,犯罪分子花了大量心思,处心积虑的预谋犯罪。 这些看似完美犯罪,在波洛灰色脑细胞的运作下无处遁形。 相比上一季,几位主角的精神状态好了不少,一群老朋友也展示出令人羡慕的友谊。 波洛也恢复到原来俏皮傲娇的状态。波洛在不断强调灰色的脑细胞时,敏锐地观察到案件中的蛛丝马迹,并以此找出凶手。 黑斯廷斯已是满头白发,不过精气神还不错。投资鬼才黑斯廷斯再一次投资失败。阿婆在塑造黑斯廷斯投资鬼才形象的时候,估计没有想到,若干年后中国出了一位将脱口秀的胖子,真正做到投资业界冥灯,指哪儿灭哪儿。好在黑斯廷斯亏掉的都是自己的血汗钱,不违法还令人同情,另一位脱口秀人就不一样了。 贾普探长依旧是工作狂状态,在家里总是闲不住。雷蒙小姐一如既往的干练,男人都是长不大的孩子,有了雷蒙小姐悉心照顾,另外几个糙老爷们也不至于过得太差。 01 阳光下的罪恶 (Evil Under the Sun,单行本) 短评: 《阳光下的罪恶》是阿婆笔下比较著名的一部作品,多次被改编搬上大荧幕。 步入老年的波洛身体日间发福,他从来不运动,也从来没想过节制饮食。在雷蒙小姐的强烈要求下,波洛不得不前往莱瑟库姆湾滨海酒店疗养。波洛轻松发挥死神体质,疗养期间又亲自参与了一起谋杀案侦破工作。 漂亮的阿伦娜·马歇尔身边追随者众多,波洛敏锐地察觉到暗藏杀机。本想着阻止犯罪,但犯罪还是在眼皮子底下发生了,就像剧名一样,是发生在阳光下的最恶。 这起命案看起来有些复杂,凶手将时间要素作为主要考虑内容,实施了一起时间十分精确的犯罪。阿婆再次借着凶手之手将观众、读者玩弄一番。出场角色各个都有动机,但又和时间对不上,着实让大侦探思考了一番。 02 美索不达米亚谋杀案 / 古墓之谜 (Murder inMesopotamia,单行本) 短评: 这是发生在考古挖掘现场的连环命案,故事发生在四大文明古国古巴比伦的美索不达米亚地区。 波洛和黑斯廷斯难得出了一趟远门,应老情人的邀请,来到美索不达米亚,结果没见着老情人,却遇到了连环杀人事件。 同样的,在场的每个人都和死者有着联系,也都有着理由杀害死者。 波洛要在大家看似完美的不在场证明找出破绽。 本次案件里,出场人物不多,但迷雾重重,阿婆不会轻易将凶手说出,只有细细思考才能想到犯罪手法。 和一般的犯罪理由类似,凶手无非是为钱为情。有钱人遇害,就顺着受益人摸索,有颜人遇害,就顺着情感纠葛探索,一般都会大差不差。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 犯罪(1678) 侦探(207) 喜剧(2344) 英国(581) 酷(1238) 剧情片(2525) 英剧(163)

