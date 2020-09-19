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情杀专场——《大侦探波洛第9季》

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2020-9-19 22:25:06

情杀专场——《大侦探波洛第9季》


今天聊聊英剧《大侦探波洛第9季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 9 (2003)，别名大侦探波洛探案传奇。

 

本季四集，四个案子，也都是根据单行本改编，每集时长均在90分钟左右。

其中最著名的当属《尼罗河上的惨案》，这部作品是阿婆最为著名的作品之一，被多次搬上大荧幕，诸多明星均演绎过这部经典推理大作，都成为了永恒的经典。

 

本季拍摄时间从2003年到2004年，制作周期不短，质量保持高水准，每集分集评分也均是上乘。高质量应该归功于阿婆的优秀原著和制作团队对原著的尊重。

这次四个案件都集中于情杀，可能是阿婆情杀案专场。创作团队按照案件原因，将这四部单行本放在一季里。那些财富因素都是阿婆设下的烟雾弹，最终落脚点全在感情方面。

 

01 啤酒谋杀案 / 五只小猪 (Five Little Pigs，单行本)

短评：

波洛受托解决一起14年前的陈年旧案。波洛仅凭借着对人性的深刻理解和现场五位证人的回忆，就找出了当年案件的真相。人死不能复生，多年时间过去也早已过了诉讼有效期，找出当年真凶的意义更多的是让死者安息。

一杯啤酒引发的命案，真相扑朔迷离，几位当事人的精神状态成了寻找真相的关键。阿婆将烟雾弹设置在证人证言上，真真假假之间就需要波洛发动他灰色的脑细胞了。

 

看完这集，其实我最佩服的是这些人的记忆力，过去14年了，这些人依旧能够清楚记得当年命案前后的那么多事情。只能说死亡带给大家的冲击力太强了，以致于大家对此都记忆深刻。

本集里有“小指头”艾丹·吉伦Aidan Gillen等众多大家熟悉的演员。

 

02 柏棺 / H庄园的一次午餐 (Sad Cypress，单行本)

短评：

这是一起谋财害命的案件，错综复杂的人物关系和情感纠葛，让原本并不复杂的案件变得复杂起来。一开始波洛被虚假信息蒙蔽，甚至也没能一眼看出破绽。

但在好友的苦苦哀求下，波洛发现了一丝诡异，也是顺藤摸瓜，找出真相。

 

爱情让人心生嫉妒，但爱情又让人甘之若饴。

就像有钱的老姑妈所说，爱情能够带给人的苦楚远大于欢愉，但没有经历爱情的生活又是不完整的。有多少人被爱情弄得晕头转向，波洛作为情场失意老手，自然对此有着独到体会。

本集加入了电脑特效，这也是《大侦探波洛》系列里第一次用上特效。

 

03 尼罗河上的惨案 (Death on the Nile，单行本)

短评：

《尼罗河上的惨案》是阿婆最为著名的推理小说之一，也是多次被搬上荧幕。这次波洛又来到了埃及，在尼罗河的邮轮上遭遇了连环命案。

拍摄成电视剧的好处就是不需要花费时间进行主要人物角色铺垫，电影版还会花时间铺垫波洛出场，电视剧版可以直接进入正题。

故事剧情不需要多说，阿婆的拿手好戏就是设置大量烟雾弹，船上的所有人都和死者有过节，对于死者来说，邮轮就像死亡快船一样。在层层烟雾弹下，波洛要发动灰色脑细胞找出真相。

 

这一版的《尼罗河上的惨案》高颜值演员云集，出场人物众多，都是帅哥靓妹，是平均颜值最高的一集。

扮演女富豪的是年仅20岁的艾米莉·布朗特 Emily Blunt，她年轻却不显稚嫩，表现出超越年纪的老道。负责男演员颜值的是约翰·约瑟夫·菲尔德 JJ Field，能够迷倒众多女性，他有充足资本。

 

04 空幻之屋 / 空谷幽魂 (The Hollow，单行本)

短评：

眼见不一定为实。这个案件里的关联人物都是聪明人，而且也都自认为很聪明，一开始也没有把波洛放在眼里。

大家都觉得自己很聪明，聪明到能够引导侦探、警察侦破方向。波洛这次需要对付的不仅是一个犯罪凶手，而是一群窝藏包庇犯罪凶手的人。

 

这还是一个阿婆特色的案件，同样的，案发现场每个人都有行凶动机。

医生自以为很聪明可以骗过所有人，做一个风流海王还沾沾自喜，以为可以把妻子、家人、情人统统玩弄与股掌之间，其实不知道别人早就知道他的这些事情。

人就是这么回事，那些小九九几千几百年都没变过，非要藏着掖着到头来还是自欺欺人。海王并不是那么好当的，有时候会付出惨痛代价。

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8.6 

大侦探波洛探案传奇 (1989)

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大侦探波洛探案传奇/Agatha Christie: Poirot(1989)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8218896/
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