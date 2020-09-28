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波洛的人性实验室——《大侦探波洛第10季》

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2020-9-28 21:50:26

波洛的人性实验室——《大侦探波洛第10季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第10季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 10 (2006)，别名大侦探波洛探案传奇。

 

本季依旧是四集，均改编自单行本。

每一集故事的剧情都十分饱满，前半段铺垫情节，后半段强势反转。在不断反转之间，真凶最终浮出水面。

波洛在侦破过程中，除了运用灰色脑细胞进行推理，还加入了许多性格分析理论。在他看来，这就是一间大型人性实验室，他可以在一起起案件中，验证自己的理论观点。

 

原本的老搭档黑斯廷斯、贾普探长、雷蒙小姐三人均未出现，黄金搭档就剩下主角波洛一人。

本季出现的警察都是当地警察临时客串。

 

01 蓝色列车之谜 (The Mystery of the Blue Train，单行本)

短评：

这是发生在疾驰列车上的案件，在开往法国尼斯的蓝色列车上，既有盗窃案又有谋杀案。

一位美丽有钱的富家女露斯惨死在列车上，不仅头部被砸得难以辨认，随身携带的珠宝也不知所踪。按照阿婆一贯的风格，她身边的人个个都有嫌疑，加上她在列车上临时还和另一位有钱女人换了房间，受害者身份存疑也成了烟雾弹的一部分。

 

波洛要在层层迷雾下找出真相，其实真相有时候并不复杂，只是被人为的复杂化。本案中，波洛首先要确认凶手真正行凶的目标，更换房间成了最大的烟雾弹，很多错误性的推到就会由此产生。

《大侦探波洛》以往的案件里无非是为了钱财或者感情，这次《蓝色列车之谜》将两者结合起来，不仅为钱也为情，算是一个小小的突破。

 

02 牌中牌 / 底牌 (Cards on the Table，单行本)

短评：

有钱人谢塔纳把一群人召集到自家玩牌，引出了一系列谋杀案件。

观众如果不会玩桥牌的话，估计听不懂了里面的打牌术语。原著小说的推销语上写的是“这本是阿加莎本人最喜欢的著作之一”，很可能就是因为阿婆喜欢桥牌。在打牌期间穿插一些人性的小弱点，那就很有意思了。

 

眼见不一定为实，这起案件利用桥牌做障眼法，设置了很多混淆视听的玩意儿。本集中的反转太多，表面看起来是凶手的人其实最为无辜，表面看起来像个小白兔似的其实才是幕后黑手。

来参加牌局的每个人都有不为人知的黑暗过去，偏偏都被谢塔纳知道了。大家都想将他灭口，毕竟谁都不想有秘密掌握在别人手里，但真正付诸行动的只有最坏的人。

正如波洛所说：我看见了，心灵的眼睛比肉眼看得更清楚。

 

03 葬礼之后 (After the Funeral，单行本)

短评：

百万富翁理查德突然死亡，留下了巨额遗产，偏偏遗嘱让亲戚们之间打破了头，甚至有人喊出理查德是被谋杀的言论。

波洛受托介入后，命案接连发生，巨额遗产让亲戚之间轻松反目。一家人隐藏在华丽外表下真面目被无情戳穿，每个人都有成为凶手的动机，不断地杀戮更是让幸存者人心惶惶。

 

本集的动机最终还是为了钱财，有的人表面在做朋友，实际上只是看上了背后的金钱。在金钱的力量下，亲情友情丝毫经受不住考验。有趣的是，阿婆在这次案件里使用的障眼法十分有趣，除了在常见的人物关系上埋下诸多线索，凶手行凶所图的巨额遗产都是障眼法。为的都是钱财，只不过此钱财非彼钱财。

另外，有钱人家里的破事儿总是那么狗血带劲，最后一群人的小秘密被公布于众时，颇有《雷雨》的感觉。

本集担任重要角色的是有法鲨迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender，大家可以看看年轻时候法鲨的嫩颜。

 

04 遗产风波 / 顺水推舟 (Taken at the Flood，单行本)

短评：

一名突然守寡的女子罗莎琳继承了亡夫大量遗产，可罗莎琳活得并不自在。罗莎琳生活在哥哥大卫的阴影下，一举一动都受到大卫监管。与此同时，罗莎琳还时常接到威胁电话，似乎自己的小秘密被别人知道。

本集在凶手人选上反转再反转，以往的套路是看起来最像嫌疑犯的人最无辜，这里的套路则反套路了一把，第一嫌疑人本身的确很不干净，犯下无数令人发指的事情。

 

这一集的亮点在于凶手。

用现在的话说，凶手就是一名典型的渣男，为了钱财诱骗女性，过了没几年又见色起意，引诱另一名即将结婚的女子。高大帅气的外表掩盖不住他内心的肮脏丑恶，为了钱财他可以漠视无数无辜路人的性命，简直是丧心病狂。

而且凶手为了犯下命案，煞费苦心，精神控制了另外一个受害者做自己的帮凶，这应该是算是早期PUA了吧。

爱情虽然美好，但是是一件两情相悦的事情，如果一方利用感情作恶，那将祸害无穷。

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8.6 

大侦探波洛探案传奇 (1989)

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大侦探波洛探案传奇/Agatha Christie: Poirot(1989)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8219300/
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