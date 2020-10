以爱为名——《大侦探波洛第11季》 今天聊聊英剧《大侦探波洛第11季》。 片名AgathaChristie's Poirot Season 11 (2008),别名大侦探波洛探案传奇。 这四集的特点就是,善良的人用爱打败贪财或有钱的坏人。 坏蛋们机关算尽,只能算到没有感情的部分,有了感情的人就会有一种毅力,能够坚持到真相大白的一天。说得中二一点,就是用无限的爱打败有限的财。虽然杀人是不对的,但为了感情,凶手并不会这么觉得。 本季波洛的几个老伙伴还是没有出现,只剩下波洛继续一个人破案。 每次波洛都会有不同的搭档,还换了新的男仆,这些搭档有的是警长、有的是侦探小说作者、有的是当地上校,大家性格迥异个性鲜明,但毕竟时间较短,不如老四人组来的有趣。 01 清洁女工之死 / 麦金蒂太太之死 (Mrs McGinty'sDead,单行本) 短评: 这又是一起谋财害命案件。 一个出身贫苦的倒霉人,机缘巧合找到一条衣食无忧的生活途径,为了保住自己的生存之道,不惜铤而走险。 本集在设置烟雾弹方面有玩出了新花样,一开始设立了三个目标作为嫌疑犯候选人,呈现的证据也是指向其中某一个人,但偏偏结果就不是如此。波洛发动灰色脑细胞后惊奇地发现,凶手另有其人,整件事情都是一场精心设计的圈套。 一般情况下,侦探在梳理清楚人物关系后,会列出几个相关嫌疑人,然后一通推理指出凶手。这次偏偏不按套路出牌,十分新鲜有趣。 02 校园疑云 / 鸽群中的猫 (Cat Among thePigeons,单行本) 短评: 这是一起发生在女校里的连环案件。 波洛需要面对形形色色的人,校长、教师、学生,特工、杀手、叛军,在常规刑事案件里夹杂了国际事务。有的人是为了钱财,有的人是各为其主,有的人是出于嫉妒,不同角色在女校里掀起了不一样的风波。 连环发生的案件真真假假、虚虚实实,观众们很容易以为所有案件都是同一个人所为。可故事却在这里反套路了一把,命案、失踪案、袭击案分别是不同性质、不同人员所为。如果先入为主地认为都是同一个人所为,那就正好落入了凶手的圈套。 03 第三个女郎 (Third Girl,单行本) 短评: 简单概括剧情就是,为了钱财的坏人败给了为了爱的好人。 满脑子花花肠子的坏人机关算尽,又是布置不在场证明,又是玩心理暗示,只有一个目的,那就是击垮受害人,以此掠夺受害人的钱财。 只是不巧,他们遇到了波洛。波洛出于职业敏感,敏锐地发现了其中蹊跷,凭借蛛丝马迹找到症结。 本集也是对单身狗发出暴击的一集。 波洛可以通过心理和推理寻找案件真相,但是却无法理解爱的本质。波洛亲口说出无法理解爱的本质,眼角划过一行清泪,联想到前几集波洛无疾而终的爱情,更加显得悲凉。 波洛可以充当月老角色,促成一对对有情人,却无法过好自己的感情生涯。 04 死亡约会 (Appointment with Death,单行本) 短评: 一场跨越数十年的爱恨情仇,一群无辜孩子年轻时生活在阴影之下,成年之后才终于等到了一个复仇机会。 本集人物关系复杂,一直到最后波洛才揭开真相。有钱人背后肮脏的勾当、童年悲剧的阴影,被一一揭开。 这集也是和原著小说改编较大的一集,读者们习惯了前面几集忠于原著的剧集,突然看到《死亡约会》估计会有点认不出。 这样修改剧情的考虑可能和本季的大主题有关,本季的特点就是人们在爱情的力量下向有钱坏家伙复仇。这里也是一样,一对老年鸳鸯因为种种原因,选择在几十年后动手。别看被害人腰缠万贯,但依旧抵不住昔日被害者的怒火吞噬。 点击这里: 近期影视推荐

