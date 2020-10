人性险恶,大侦探有心无力——《大侦探波洛第12季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第12季》。

片名AgathaChristie's Poirot Season 12 (2010),别名大侦探波洛探案传奇。

本季一共四集,前三个案件《怪钟疑案》《三幕悲剧》《万圣节前夜谋杀案》的根本原因都可以归咎于谋财害命。凶手为了敛财而杀人行凶,同时布下层层迷雾,试图扰乱侦探调查。

最后一个案子《东方快车谋杀案》则是一场经典关于法治不完善的探讨。尊重法律的前提是法律能够做到惩恶扬善,波洛在面对既成事实时,也做出了最符合大众认知的选择。

本季整体比较忧伤,讨论的话题都比较沉重。有关于二战前夕国家社稷与普通民众的矛盾,有关于未成年被侵害的案件,有打着爱的旗号作恶的勾当。

临近整个《大侦探波洛》尾声,波洛所经历的精神折磨也越来越多,波洛呈现的精神状态也远不如最初。当初那个带点小俏皮的小胡子侦探,已经变得对世间恶行有些麻木。越了解人性的恶,就会越觉得自己无能为力。

世间的事情总没有办法简单的归咎于好坏,都具有复杂性。波洛不仅需要寻找真相,让所有人知道全部过程,还需要在必要时做出抉择,去弥补以往的种种错误。

01 怪钟疑案 (The Clocks,单行本)

短评:

简单的说,这是一起谋财害命的案子。

凶手为了把水搅浑,布下层层迷雾,扰乱警方侦查破案。本集故事里出场人物众多,而且人物设置一反常态,每个人都看起来都很无辜,即便是所有证据指向的嫌疑人也是十分无辜。这不像以往阿婆作品中,登场人物均有犯罪动机和嫌疑。

拨开层层迷雾,最后真相也就像菠萝所说,往往都是十分简单。

案件发生在二战全面爆发前,在侦破案件过程中,加入了谍战戏份。

有的人身在曹营心在汉,打着爱国旗号向敌人通风报信,有的人理由更加简单,希望通过示弱阻止战争爆发。他们根本不知道以战止战的道理,和平不是靠出卖自身利益摇尾乞怜得来,而是让对方无法承受损失才能维持。

看来阿婆头脑还是很清楚,对英国的绥靖政策也是十分不满,大陆均衡政策任由敌人壮大,结果只能是自食其果。

02 三幕悲剧 (Three Act Tragedy,单行本)

短评:

悲剧就是把美好的事物毁灭给观众看。这次毁灭的可不仅是三名倒霉的受害者,还有更多的情感。

本集用舞台剧的表现形式表现连环杀人案。这是一起让所有参与者都人人自危的案件,谁都可能成为被害人。

凶手打着爱的旗号做着极恶之事。不管理由多么冠冕堂皇,都不能成为杀人的借口。最过分的是凶手很“聪明”地实施无差别犯罪,在不限定被害人的情况下扰乱侦探破案。

一次伎俩可以蒙骗大侦探,两次相同的伎俩就不行了。波洛很快识破了凶手作案手法,解决了操作层面的问题。而背后的根本原因则需要花点儿时间。凶手如果真的想蒙混过关,就别把大侦探牵扯进来,那才是作茧自缚。

侦破过程中提到了斯坦尼斯拉夫斯基,他最为人熟知的著作就是《演员的自我修养》。剧中利用体验派的表演找到了关键证物。

03 万圣节前夜谋杀案 (Hallowe'en Party,单行本)

短评:

小屁孩的一句戏言给自己惹来杀身之祸。杀害儿童都是令人极为发指的罪行,波洛接到委托后立马赶赴现场,寻找事件真相。

波洛没有了贾普警长这些得力助手,除了需要面对凶手设下的机关,还需要和当地警察改善关系。

家族丑闻、谋财害命、情场PUA,几件事情凑到一起,形成了这起万圣节前夜的谋杀案。坏心眼的人们之间总是相互欺骗,有的人以为可以人财双收,却没想到成了别人的跳板。

本集最大的亮点除了侦破过程,那就是画面了。这么多集波洛,这集的画面是最漂亮的一集。

04 东方快车谋杀案 (Murder on the Orient Express,单行本)

短评:

《东方快车谋杀案》是阿婆最为著名的作品之一,也是多次被改编搬上大荧幕的一部作品。

剧情方面不需要赘述,《东方快车谋杀案》是喜欢推理小说的读者的必修课之一。在快车上发生了一起离奇的密室杀人案件,波洛需要在真相和人性之间做出选择。

在喜剧向的《大侦探波洛》中,观众将难得一见地看到波洛怒发冲冠的样子。波洛一反以往轻松诙谐常态,而是充满疲倦厌恶。

这部作品能够成为经典,一方面是反套路的凶手设定,另一方面是硬派推理与公序良俗法治社会之间的冲突。

以往阿婆作品总会让身处同室的一群人都具有嫌疑,而后逐一排除,找出真凶。

这次来了一把反套路,一举奠定了《东方快车谋杀案》的经典地位。

大侦探波洛在对法律充满敬畏的同时,又显得充满人情味。法治必须高于一切,人人必须都敬畏法律尊重法律,这才是文明社会的样子。但如果黑恶势力操控法治,那么社会法治进程将受到极大破坏。

可怜人并不是不相信法律,而是相信法律后被摆了一道。

“The rule of law,it must be held high! And if it falls, you pick it up and hold if even higher!For all society, all civilized people, will have nothing to shelter them if itis destroyed! ”

“法治必须高于一切,即便有失公允,也应重拾信念使其历久弥坚。法律信念一旦崩塌,文明社会将无栖身之所。”

波洛说出了“法治必须高于一切”的经典名言,同时也对此表示出理解和同情,在法治不完善的地方就需要人民审判。

《东方快车谋杀案》的前因后果都是悲剧,只有真正完善法治社会,才能避免悲剧再度发生。

