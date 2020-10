一代神探谢幕——《大侦探波洛第13季》 今天聊聊英剧《大侦探波洛第13季》。 片名AgathaChristie's Poirot Season 13 (2013),别名大侦探波洛探案传奇。 本季是《大侦探波洛》的最终季,从1989年到2013年,ITV用24年的时间,用70集将阿加莎·克里斯蒂的70个案件搬上荧幕,堪称一次壮举。 《大侦探波洛》作为长寿系列推理探案剧,成功塑造了阿婆笔下最杰出、最著名的大侦探,70个案件中有太多大家耳熟能详的经典作品《ABC谋杀案》《阳光下的罪恶》《东方快车谋杀案》《无言的证人》……观众们提到波洛,脑海里浮现的就是这位矮矮胖胖、温顺慢性子、带着滑稽小胡子的比利时大侦探形象。 大家想要了解推理女王阿加莎,可以从她笔下最著名的侦探开始,不妨通过《大侦探波洛》入手。 尽管其他导演演员也多次演绎过阿婆的几部作品,不乏高分作品,但完整演绎全集的仅此一家。《大侦探波洛》13季看下来,十分痛快过瘾。 一代神探用70个案子完美诠释他灰色的脑细胞,也多次辩证地探讨了法律与正义的关系。通过揭露真相,让公平正义充满人世间,神探的意义也在于此。 1946年出生的大卫·苏切 David Suchet用24年时间,把波洛的所有案件演了个遍。 第一季时大卫·苏切才43岁,到最后一季时,他已经67岁。 随着时间流逝,演员年纪渐长、角色见过的人性黑暗越来越多,俏皮傲娇小诙谐的波洛也慢慢变得深沉疲倦。毕竟再高明的侦探也只能找出真相,无法令死者复生,想要天下大同世界和平,依旧任重道远。 01 大象的证词 / 旧罪的阴影 (Elephants CanRemember,单行本) 短评: 侦探小说作家奥利弗太太想了解教女数十年前的家庭惨案,苦于没有侦破入口,于是求助波洛。在波洛的指点下,奥利弗太太从众多当事人口中问询当年事件过程,慢慢拼凑真相。 大象的记忆,比喻过目不忘的永久记忆。大象的证词就比喻那些当事人对当时事件的记忆。心里没有鬼的话,证人一般都会提供正确证词,而做过坏事的人则会提供对自己有利的伪证。波洛需要运用推理判断,找出真相。 这个案子和《啤酒谋杀案》类似,也是依靠证词寻找过往真相。不过《大象的证词》还和现在的案件产生联系,并不是单独的陈年旧案。 这次案件属于小概率事件的巧合,又是双胞胎又是精神病,多种现实生活中的小概率事件凑到了一起,给人有些刻意的感觉。 02 四魔头 (The Big Four,单行本) 短评: 这集《四魔头》可谓是充满噱头,波洛开场即死,一群旧友纷纷从退休生活中抽出身来,参加波洛的葬礼。时隔多年,老的四人组再聚首。 波洛、黑斯廷斯、贾普探长、雷蒙小姐终于同框出现。上次他们四人一起出现还是若干集之前的事情了,《大侦探波洛》后面几季都是波洛一人的独角戏。 这次《四魔头》牵扯出一个横跨东西方社会的幕后神秘组织,仿佛四魔头可以操控世界上的一切事物。四魔头三男一女,正好和波洛的老四人组配置一样。 四魔头的设定充满阴谋论的味道,一切充满未知,只能依靠阴谋去解释阴谋,好像所有人都被看不见的手操控。 整个事件真相被解开时,也是全剧反转最大的时候。原本以为会是一出有关文化冲突、政治黑手的惊悚大戏,最后落脚点还是放在感情上。整个故事最后还是归咎于舔狗的悲哀,舔狗为了心中女神第一句话而与世界为敌,满脑子的骚操作全部用错了地方…… 03 死人的殿堂 / 弄假成真 / 古宅迷踪 (Dead Man's Folly,单行本) 短评: 奥利弗老太太又来了,她受邀前往德文郡的小农庄,为游园会设计一出寻宝侦探游戏。老太太敏锐地直觉发觉事情不大对劲,找来波洛帮忙。 事实证明老太太的直觉很准,命案果然如期发生。波洛依靠的不是直觉而是推理,成功侦破了这一系列陈年旧案。 这个世界充满了邪恶。看似傻白甜的角色实际上工于心计,看似威严正直的家伙实际上道貌岸然。倒霉的总是心地善良的人,好在有波洛帮助他们公布真相。 这里的反转设定安排在角色身上,当大家都满心以为某个明显得不能再明显的角色是冒牌货时,真正的冒牌货却是另一个深藏不露的角色。阿婆玩过很多次狸猫换太子的套路,这次将老套路玩出新花样,一点点巧妙的改变让故事有了不一样的观感。 04 赫尔克里的丰功伟绩 / 大侦探十二奇案 (The Laboursof Hercules,单行本) 短评: 哀莫大于心死。恶贯满盈的杀人大魔王马拉舍在波洛眼皮子底下作案,神经高度紧张的波洛和大批戒备森严的警察连犯罪分子的脸都没见到。马拉舍给了波洛一个下马威,悬案也成了波洛心中永远的痛。 若干年后,波洛用一系列精妙的推理,在与世隔绝的雪山之巅,连续破案,一举拿下了当年劲敌。与此同时还顺带一并解决了一群骗子小偷杀人犯的案子,整个故事内容十分饱满,这集称为《赫尔克里的丰功伟绩》十分贴切。 除了令人目不暇接的连续破案,终身未娶的波洛再次与最心仪的女子相遇。时隔多年,波洛和罗萨考夫伯爵夫人再续前缘,二十年再次相遇。这本身就充满看点,波洛能否把握住这次机会也成为一个看点。 从画面上看,这集是场景最大的一集。大量的远景和雪山特写美如画,用美景完美衬托赫尔克里的丰功伟绩。 05 帷幕 / 幕后凶手 (Curtain: Poirot'sLast Case,单行本) 短评: 自古美人叹迟暮,不许英雄见白头。ITV完整演绎阿婆笔下最著名的大侦探波洛,到了波洛最后的一个案子《帷幕》,整个故事告一段落。 二十多年过去了,波洛尽显老态。他放心不下一个杀人魔王,一路追踪到民宿,孤注一掷地想要将对方拿下。为了弥补自己的行动力不足,还叫上了一头白发的黑斯廷斯。 《帷幕》曲折起伏的剧情令人唏嘘,波洛用自己的实际行动对完美犯罪做出自己的审判。 如果《东方快车谋杀案》是一出精彩的群像戏,那么《帷幕》就是一场精彩的对决。无视法律的完美凶手遇到破釜沉舟的神探,波洛用这样一个案件给自己一生画上完美句号。 波洛以自己能够付出的全部作为代价,选择严惩凶手。我们最终还是变成了自己当初最讨厌的样子。观众们和波洛一样,很清晰地记得《东方快车谋杀案》中的故事。任何人都无法凌驾于法律之上,但法律总有其滞后性和漏洞,聪明的坏蛋一旦钻了法律的空子,他们对法律造成的损害远高于违背法律本身。《帷幕》提出的困境远难于《东方快车谋杀案》,希望我们不会在现实中遇到这样的问题。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1706) 侦探(217) 喜剧(2362) 英国(595) 酷(1260) 剧情片(2569) 英剧(173)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.