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浪费IP——《轩辕大帝》

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2017-12-31 19:09:11

浪费IP——《轩辕大帝》

《轩辕大帝》片名Xuan Yuan:The Great Emperor (2016)，别名始祖轩辕。

 

中国剧情片。本来想打造一部中国的史诗级电影，但就观影效果来看，这是一部史诗级的灾难。幸亏轩辕、蚩尤早已尸骨无存，没有棺材，否则先人们的棺材板我们可按不住。

 

想那中国神话的IP拍电影，这本是一件好事，拍好了可以弘扬中华文化，功德无量。但拍摄之前编导好歹也取经调研一番，把黄帝炎帝蚩尤的故事好好理一理，野心不小，能力却不行，无法驾驭这么一个好IP，拍出来的东西根本不是那么回事。影片丝毫没有史诗感，只感觉像几个村庄在进行乡间械斗。什么应龙、旱魃、风伯、雨师，统统没有，炎黄蚩尤大战三百回合根本不存在的。影片变成了蚩尤狂战士的单方面屠杀，偶尔还能辅助召唤系法师，带着一群熊豹豺狼出来咬人。炎黄的手段除了逃跑就是修建防御工事，途中还买一送一顺了两个媳妇，通过攀科技树，挖了几个坑让蚩尤跳下去，在用美食美酒降服蚩尤。

 

炎黄部族对蚩尤可是恨之入骨，击败蚩尤后，炎黄将蚩尤剥皮做箭靶，头被割下来挂在城门，谑称为“蚩尤之旌”，又将蚩尤的胃吹气当球踢，将肉熬汤分饮。片中的和平降服根本不可能，“我给你一百个最好的男人”“不用，除了你……”这种对话想也不要想。

电影的关键要讲故事，没剧情没人物，那怎么讲故事呢。片中的几段故事关联性感人，前后基本没什么逻辑可言。姬地为啥要过河？姬地为啥知道找有熊氏族？姬地不会种地却会造房子，不会造锐器却会造弓箭？这么多氏族语言就相通？蚩尤除了杀人就会杀人，不懂生产，怎么就会被姬地的科技折服呢？影片又说以姬地传奇爱情故事为线索，展现华夏民族壮阔感人的发展历程。但我也没看出这个爱情传奇在哪啊。原始社会都是敲晕了抱回洞里就当媳妇，在片中却大搞自由恋爱，甚至男方比女方还忠贞，这个和尽可能传播繁衍的动物本性根本不符。

 

壮阔感人的发展历程拍得像乡民械斗，五毛特效就不用提了，什么年代了还能拍出这样的特效，还敢说花费六千万，背后的水有多深就不能说了。片中的抠图技术简直令人无法直视，不仅各种猛兽呈现悬浮感，洪水更爆发像谁家抽水马桶漏了。不怕死的可以看看六千万的特效是啥样子。我们总是嘲笑的印度电影出现莫名其妙的唱歌跳舞，在本片中更是多次出现集体性跳舞活动，仿佛原始人热衷于吃饱了没事干，就喜欢一群人围起来跳舞。

 

感人特效，灾难故事，

浪费IP，浪费时间。

 

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标签： 中国(2937) 剧情片(2834)

5.7 

轩辕大帝 (2016)

影评(2)

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轩辕大帝/Xuan Yuan:The Great Emperor(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8026841/
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