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满级装哔犯大乱斗——《夜孔雀》

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2018-1-4 18:36:10

满级装哔犯大乱斗——《夜孔雀》

《夜孔雀》片名Night Peacock/Le Paon de Nuit (2016)，别名夜孔雀·如果没有遇见你。

 

中国爱情文艺片。

 

用最简单的语言介绍剧情吧，如果有剧情的话。一个法国国籍的女留学生埃尔莎，在成都爱上了养蚕和吹尺八的马荣，然后怀了马荣的孩子。马荣的儿子也爱上了埃尔莎，父子俩成了情敌。结果儿子疯了，老子死了。马荣的纹身师弟弟马建民出现，和埃尔莎相爱，两人快乐的生活在一起，抚养孩子。

 

简言之，就是神奇女子和一家三名男性交往，老子死了，儿子疯了，小叔子得手。

 

剧情的狗血程度我就不多吐槽了。因为大叔会吹一个小众乐器，所以会长笛会DJ的年轻女子就爱上了大叔。埃尔莎做出一把尺八时，收到马荣全方位的鄙视，说出一段牛气冲天、让人尴尬无比的尺八制作过程。埃尔莎还为织造丝绸需要烫死蚕宝宝而心疼不已，估计她不知道即便蚕宝宝破茧而出完成交配后就会很快的死去，只知道要让蚕宝宝活，却不知道蚕宝宝会怎么死，一个没文化的白莲花瞬间绽放。埃尔莎遇到恋足癖的反应居然不是惊恐，而是很配合的把脚伸给人家，又是按摩又是修脚，可能她认出了这个恋足癖是扬州修脚师傅。白莲花埃尔莎纹身的几段戏更是有趣，大姐连蝴蝶和蛾子都分不清就让人家纹身，纹身师都说了“你的皮肤是所有纹身师的梦想”，就不怕被人整晕了剥皮泡在福尔马林做成标本吗？白莲花一脸正义的为非法移民辩护，法治意识令人感到担忧，法治社会白建设了么？

 

电影的时间线很乱，一会儿在巴黎，一会儿在成都，也不见他们坐飞机，可能文艺的人都无师自通瞬移技能。剪辑的混乱不堪，有想要线性叙事，有想要整个环形叙事效果，结果就是一团乱麻。

 

要是喜欢装，白莲花们自己慢慢装即可，不要得了便宜还卖乖，仿佛现代社会亏欠了他们似的。影片最大的问题是传递的观念虚无缥缈。白莲花盯着这家三个男人就算了，文艺青年对爱情的理解比较超前，我们不多做评论。最大的问题就是装哔。肚子里有货的不是装哔，肚子里没货却要故作风雅的叫装哔。想让别人觉得自己很牛，但肚子里空空如也，不读书不学习，只会感慨一下田园牧歌，论点论据毫无内容。片中大量出现现代和复古的对比，又是尺八和蹦迪，又是蚕蛹和不存在的夜孔雀，借白莲花之手吹捧那些和时代脱节的东西。导演一面享受着工业现代化带来的便利，一面极力推崇复古手工的做派，这种吃着碗里瞧着锅里行为很zhuangbility、很分裂。你真的回到农业社会，生产力极度低下的时代，完全抛开便利的现代生活，回到手工作坊的时代试试看呢，每天为温饱就想破了头，看你还有没有闲工夫来吹捧落后技艺。

 

养蚕吹箫肾好的文艺中年人马荣，唱戏修脚女装的精神病儿子马林，滞留法国钟爱人皮的纹身师马建民，吹长笛驾驭三马的白莲花马术师埃尔莎。都说三个女人一台戏，当四个服务器满级装哔犯遇到一起时，那可就是一场血雨腥风了！

 

 

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标签： 爱情(7430) 中国(2941) 剧情片(2842) 小成本(1263)

5.5 

夜孔雀 (2016)

影评(34)

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夜孔雀/Night Peacock(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8027211/
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