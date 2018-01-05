网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>中国电影，你还好吗？>>辉煌不再——《战神传说》

辉煌不再——《战神传说》

加入收藏

2018-1-5 22:55:44

辉煌不再——《战神传说》

《战神传说》片名The Moon Warriors(1993)。

 

中国香港动作片。

 

剧情真的没啥好说的，以现在的眼光来看，本片的剧情和当下那些无脑爽文没什么区别。一个来自小渔村的武艺高超的阿飞，帮助帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位。

剧情方面丝毫没有看点，基本就是按照铺垫发展高潮的顺序来。武功盖世的阿飞怎么会就变成武功盖世的，连一众大内高手都不是对手，年纪轻轻干翻绝大多数人，这让那些拼死拼活的人多心塞。然后这个没有社会地位的渔民莫名其妙就扯进皇室战争，跑都跑不了，燕十三还和这个渔民阿飞称兄道弟，又是封大将军又是送玉佩，这让手下那些出生入死的兄弟老臣怎么想。然后掌权的十四太子非要亲自动手，手下那么多资源不用，偏要自己过过瘾，然后就是反派必死的套路。

 

角色严重脸谱化。燕十三的脸上就写着正义，自带主角光环，脾气好人品好人缘好，手下都是忠心耿耿，甚至连奸细都被他感化，更加过分的是，撞见自己的青梅竹马爱人和渔夫幽会，居然不愠不怒，就差带个帽子了好么，又没有表现角色城府深，又没有表现角色感情纠葛，真不知道这种感情线有何用。阿飞表面看起来是一名战士，实际上他是一名德鲁伊，关键时刻可以放大招，召唤水生动物发动致命一击。本来飞来飞去的动作戏就很假了，再搞了一点魔幻色彩，真心感到很尴尬。

 

可能再看本片，唯一的看点就是那些年轻的演员们了，刘德华、梅艳芳、张曼玉、钟镇涛，那时候都是嫩的可以挤出水来的感觉。不管剧情多扯淡，他们依旧很敬业的表演，将人物神态心情拿捏到位，这就是工匠精神吧。

 

尽管以现在眼光看，本片并不好看，但当时的港片大部分都是这个套路。经济基础决定上层建筑，在那个年代，在特殊的历史背景和地理环境下，香港成了经济文化高度发达的地方，电影产业也就成了风向标，只要是港片的套路就是好套路，哪怕是并没有什么好看的，依旧会受到追捧。以现在经济发展的水平看，港片的辉煌可能再也不会回来了。

 

上一页12

标签： 中国(2943) 香港(1788) 动作片(1252)

6.7 

战神传说 (1993)

影评(20)

收藏(105)

战神传说/Moon Warriors(1993)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8027321/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
中国电影，你还好吗？ 16879

RSS订阅

中国电影，你还好吗？

213167名成员5407个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 