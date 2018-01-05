辉煌不再 ——《战神传说》

《战神传说》片名 The Moon Warriors(1993)。

中国香港动作片。

剧情真的没啥好说的，以现在的眼光来看，本片的剧情和当下那些无脑爽文没什么区别。一个来自小渔村的武艺高超的阿飞，帮助帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位。

剧情方面丝毫没有看点，基本就是按照铺垫发展高潮的顺序来。武功盖世的阿飞怎么会就变成武功盖世的，连一众大内高手都不是对手，年纪轻轻干翻绝大多数人，这让那些拼死拼活的人多心塞。然后这个没有社会地位的渔民莫名其妙就扯进皇室战争，跑都跑不了，燕十三还和这个渔民阿飞称兄道弟，又是封大将军又是送玉佩，这让手下那些出生入死的兄弟老臣怎么想。然后掌权的十四太子非要亲自动手，手下那么多资源不用，偏要自己过过瘾，然后就是反派必死的套路。

角色严重脸谱化。燕十三的脸上就写着正义，自带主角光环，脾气好人品好人缘好，手下都是忠心耿耿，甚至连奸细都被他感化，更加过分的是，撞见自己的青梅竹马爱人和渔夫幽会，居然不愠不怒，就差带个帽子了好么，又没有表现角色城府深，又没有表现角色感情纠葛，真不知道这种感情线有何用。阿飞表面看起来是一名战士，实际上他是一名德鲁伊，关键时刻可以放大招，召唤水生动物发动致命一击。本来飞来飞去的动作戏就很假了，再搞了一点魔幻色彩，真心感到很尴尬。

可能再看本片，唯一的看点就是那些年轻的演员们了，刘德华、梅艳芳、张曼玉、钟镇涛，那时候都是嫩的可以挤出水来的感觉。不管剧情多扯淡，他们依旧很敬业的表演，将人物神态心情拿捏到位，这就是工匠精神吧。