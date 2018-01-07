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你过来啊——《羞羞的铁拳》

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2018-1-7 18:51:20

你过来啊——《羞羞的铁拳》

**《羞羞的铁拳》片名Never Say Die(2017)，别名。

 

中国喜剧电影。

 

作为一部喜剧做到全程不冷场，笑点密集，细节把控出色，演员表演到位，就已经是合格的作品了，更何况还能够引发观众们的广泛讨论，票房也是高高的。以前都说暴雪出品必属精品，现在开心麻花出品，也是必属精品。

 

笑点密集。本片的笑点都是充满正能量充满积极意义的笑点，和当年那些嘲笑残障人士为乐或者大搞荤段子的喜剧团体相比，高明的不是一点两点。不需要卖丑卖残作践自己来逗人发现，自己扮相美美的也依旧可以把人逗乐，这才是好的喜剧。本片中的笑点十分密集，每分钟都不会有冷场的感觉，你随便问一名看过的观众，最让你发笑的桥段或台词是什么，每个人的答案都不一样。以此可见本片笑点的密集程度。

 

细节出色。好的电影不可能没有细节，从影片的一开始，开心麻花就埋下了无尽的细节等待观众们细心发现。就拿最开始的假拳赛来说，“打的最假，输得最真”的艾迪生临时加价，给了小Gay黄才伦5秒考虑时间。在5秒倒计时时，3秒出现的是3号球衣，2秒出现的是两根香肠，1秒出现的是黄才伦，0秒出现的是小泰迪。暗示很明显，攻受划分清晰。恍然大悟的“like an a-ha moment”；“遍插茱萸少一人”的副掌门张茱萸；在救护车里拼死做俯卧撑的刁副主任……不断的发现细节，可以不断的发现影片的笑点，也可以感受到创作团队的用心。除了情节上的细节，连配乐也是那么有趣。《夏洛特烦恼》能够让观众们重新认识《一剪梅》，《羞羞的铁拳》则让观众们重新认识《好运来》，估计现在很多人听到原本正经的《好运来》也会绷不住笑。

 

表演到位。互换身体并不是一个很新鲜的套路，恐怖片有《万能钥匙》《绝望》，喜剧片有《重返十八》《疯狂星期五》《变身辣妹》，可以说是一个很常见的套路，要把常见套路拍出花儿来，很重要一点就看演员们的表演了。艾伦扮演艾迪生，马丽扮演马小，一个是打拳的爷们，一个是爬格子的姐们，性别性格大不同，要把性别性格特点表现到位，那才能让影片取得成功。可喜的是，从俩人表演和观众们反应来看，表演的很到位很成功。演什么像什么和演什么都是自己是两个不同的状态，举一个大家熟悉的例子，古今中外那么多人演孙悟空，但观众们认的只有六小龄童，因为他演的就是一个拟人化的猴子，而不是装猴子的人。同样的，艾伦演的马小就是一个装在男人躯壳里的女人，而不是一个装女人的娘炮，马丽演的艾迪生就是一个被困在女人身体内的男人，而不是一个攻属性的女汉子。用心揣摩角色才能发自内在地演好角色，开心麻花团队值得点赞。

 

就在大家都说影片很好看的时候，总会有一些人跳出来说影片这儿不好，那儿不好。有的人的确就是这样，通过给影片打低分显示自己的高端。在大是大非面前，能够看清历史潮流不随波逐流的人，那真是叫做众人皆醉我独醒。可偏偏有的人只敢在大众艺术方面这么玩，这就不是醉我独醒了，而是哗众取宠。为了装哔，他们可辛苦了，自己笑了立马绷住脸，嘲笑其他笑了的人，见不得别人欢笑，摆出一副高冷样子。真的挺可怜的。

 

本片笑果卓著，同时也传递了积极向上的态度。难的不是坚持最初的信念，坚持不被金钱权势打倒的信念，难的是在看遍世间沧桑人情冷暖后，依旧能够坚持不被腐蚀，为初心梦想而奋斗的信念。很多人嘲笑咸鱼失去了梦想，其实很多失去梦想的人当初也满怀雄心壮志，却在现实中低了头。能够像艾迪生和马小一样，不忘初心，最后击败敌人完成目标，真的十分幸运可贵。我们既要有理想主义者的信念追求，也要有实干家的脚踏实地。拳王要一拳一拳的练、一场一场的打出来，黑恶势力要一点一点的收集证据打倒。

不登高山，不知山之高也；不临深溪，不知地之厚也。知其不可为而为之，对着命运喊一声：你过来啊！

 

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标签： 喜剧(4081) 中国(2945) 酷(1206) 剧情片(2846) 动作片(1252) 赞(575)

7.4 

羞羞的铁拳 (2017)

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羞羞的铁拳/Never Say Die(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8027502/
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