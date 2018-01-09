花开堪折直须折 ——《前任3：再见前任》

《前任 3：再见前任》片名The Ex-File: The Return of the Exes(2017)，别名前任3 / 前任攻略3 / 前任3：颜值大作战。

中国爱情电影。

影片主要关于孟云和林佳、余飞和丁点两对恋人的爱情故事。小情侣吵吵架很正常，但处理方式的不同，导致的结果也就完全不同了。

余飞和丁点这一对作为配角，走的是轻松搞笑的喜剧路线，承包了影片绝大部分笑点。余飞和丁点的感情路线，和我们很多人的感情路线差不多，平时在一起吵吵闹闹，即便分手后依旧是剪不断理还乱，最终还是会复合。这俩人借着吵架的机会，撒着思念的娇，玩的是另类秀恩爱，最后两个人还是回到了爱情中。毕竟了断局太频繁，身体会吃不消。

孟云和林佳就是另外一种方式了，一个以为不会走，一个以为会挽留。完全是把博弈用错了地方。爱情里不是零和博弈， “谁主动，谁就输了”的理论根本不成立，相反反而是不主动的才会输，吵架了先认错也并不代表输了，而是说明我不在乎对错，只在乎你。年轻气盛的时候，谁都不服谁，做事就是喜欢争个高低，以为爱情也是一场博弈，觉得冷战后谁认错谁就输了。都以为对方会爱自己，以为对方会在乎自己，以为对方会挽留自己，一次、两次……直到一方耐心耗尽，再回头已是路人。

哀莫大于心死。就像咬人的狗不叫，同样的道理，所有大张旗鼓的表示离开其实都是在进行试探，试探你会不会挽留会不会低头。而真正的离开是没有告别的，这点像极了那些真心寻死的人。那些承受着极大内心苦楚的人，在准备离开人世前，肯定也进行过多次抗争，想过活下去、想过有人能够挽留，但始终依旧看不到希望，压抑许久，终于决定离开时，不会大张旗鼓，而是会选择一种静静的方式，悄无声息的离开。爱情里也一样，真正离开的那个人，只会在一个风平浪静的日子里，穿上平日的衣服，慢慢带上门，再不回头。岁月静好，有些话不用说，有些人错过就该放手。

当然了，即便是分开，自己也要有一个属于自己的仪式。电影里，孟云和林佳当初的承诺是，分手了孟云就在大街上扮成至尊宝，大喊一万遍 “林佳我爱你”，林佳就吃芒果过敏而死。毕竟爱过，爱的那么深，那么刻骨铭心，给自己一个自己会懂的仪式，很有必要。水果市场上芒果因此涨价则是后话了，想吃芒果的可以等一等……

整部影片中，孟云和林佳、余飞和丁点都是经过艺术的夸大，一般人很难做到这四个人的程度，而唯一正常一点、接地气的角色就是王梓，唯一亏欠的角色也是王梓。

林佳分开后，一直等孟云回头，她知道， “我不管孟云在分手后有过多少的新女友，因为我觉得她们都构不成威胁，而见到王梓的那一刻，她看我的眼神，那种无所畏惧，那就是我。”分开时，林佳以为不会有人像她当初那样爱着孟云，但见到王梓后，她懂了，崩溃了。

分开后的孟云也一样，他爱的是很像林佳的王梓，而不是王梓。我们都知道，爱一个人就要爱这个人本来的样子，而不是爱他 /她装出来的状态。所以孟云在面对王梓时，没有欺骗自己没有欺骗王梓，没有说出“我爱你”。王梓对这段感情又很清醒的认识，她在街边对孟云的独白，简直催人泪下，“你越爱我，我越觉得是你对林佳的补偿，最后玩一个游戏，我们转身，如果我走到了街角，你能说一句‘我爱你’，我就回头跑向你。”

林佳放扯下了代表他们爱情的海豚项链，孟云也没有说出那句 “我爱你”，大家都知道自己爱谁，但是时过境迁，已经回不去了。

王梓很勇敢，也很不幸，得到的也很不公平。她知道自己需要什么样的人，主动追求，发现对方爱上的是自己的影子时，主动面对，哪怕彻底拜拜，也不留遗憾。

紫霞离开至尊宝后，至尊宝才能真正成长为孙悟空。韩庚演过孙悟空，但是他扮演至尊宝的群众基础真心不如周星驰，孟云扮演至尊宝在街头大喊 “林佳我爱你”，但这个至尊宝无法成长成孙悟空。

当然冰冻三尺非一日之寒，发生孟云和林佳这样的情况，肯定和他们平日的矛盾积累分不开，说到底，这段感情是孟云和林佳自己作死的。林佳再三给孟云机会，拖着行李箱在房间来回多次，进门口过一会才关门，给孟云留新地址，独自进行两人当初约定的旅行，唤起他回忆，但孟云一直死犟到底。毕竟这是一个女孩最好的五年。另一方面，就像片中介绍所说， 5年来吵架都是孟云先道歉的，林佳从来没有道歉过，一直傲娇一直被惯着，一次不惯就死犟到底，林佳也有责任。

想哭就到我怀里哭，就像一切都不会结束。想爱，就要拿出勇气。有勇气伤害自己，却没有勇气对自己爱的人挽留。既然忘不了为何还要让男友变成前任？忘不了的其实是自己的付出的青春年华。一部电影，一首歌，一粒水果，你喜欢的不仅是这个事情本身，而是因为它戳中了你心中柔软的地方。

花开堪折直须折，

莫待无花空折枝，

夫哀莫大于心死，