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李杨与盲系列 ：现实的无奈与困境的坚守

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2018-2-1 21:06:36


李杨与盲系列 ：现实的无奈与困境的坚守


                  和运超



     李杨，要算中国电影的一个另类，不是北电或中戏出身，习惯以“代”划分的国产导演圈，一般还是根据年龄段把李杨划入“第六代”阵营。而且，和张元等人类似，李杨入行早期的确是拍纪录片，进入21世纪以后才涉足剧情片，他的题材与影像也都明显带着“纪录片”特征。2003年，一鸣惊人的《盲井》是来自真实的“黑矿命案骗保”事件。2007年的《盲山》也是社会新闻发生过的“女大学生被拐卖深山”的故事，如今获得公映的新片《盲道》依然还是关于流浪儿童，残疾人生存现状的社会话题。

     十多年的时间，李杨仅创作了三部作品，为此，博得比王家卫还要“精益求精”的尴尬封号。想来，李杨并不愿意将自己看得那么曲高和寡，这种无奈的结果显然脱离不了身处其中的电影产业现状。


 

      首先，归功于电影市场日益繁荣之下泛滥的商业化习气，所谓趋之若鹜的IP效应，对各种故事性资源进行现炒现卖式的互相转化，导致中国电影越来越丧失原创能力。其次，中国电影客观存在的审查制度往往就为种种烂片现象“背锅”，影视制作就巧妙地推诿追逐商业效果的事实，以至于全国院线统统是回避现实的各种杂糅与模仿的所谓“类型片”当道，即便大部分可以看得下去的也都是平庸之作，更何况还有大批的烂片。

      如此“鸡生蛋，蛋生鸡”的恶性循环，造就出中国电影市场之怪现状，即便是在名家导演之中，几乎都没有谁再碰社会现实题材，如贾樟柯、娄烨苦捱到今时今日，尽管端着文艺片架子，也不得不慢慢朝着商业资本一步步妥协。可想而知，李杨比王家卫还艺术的美名几乎是欲哭无泪的吧。

      其实，今天各方面都能见到鼓励创作现实题材的新闻或宣传，但梦想与现实似乎总是相反的，这种现象正是李杨电影关注社会的“初衷”，挖掘近于原生态的生活本质，也不带明显的褒贬。


 

      像《盲井》《盲山》，片名的“盲”可能有一些主观倾向，如表达盲目、迷失、茫然的状态。镜头之下的乡野荒原气息，或者山村小镇的粗鄙，却是不折不扣的生猛凄厉，直透人心。如果习惯上人们把社会的这些方面视作“恶”，那么，李杨比较钟爱呈现这些，与喜爱弘扬“真善美”的主流价值观相冲突。所以，李杨电影的特点正是对社会现实采取某种“纪录片”手法予以表现，即便剧情故事经过一些加工，但也刻意保持“自然主义”，那么，在当今日益严苛的审查制度下难免举步维艰了。

   今天能够获得公映的《盲道》，也许总体水准是不能和《盲井》《盲山》相比，李杨导演也多次坦承制作《盲道》的困难重重，过于粗糙应该是客观存在的。那么，换句话说，通过李杨与盲系列三部曲的演变，可以看到中国电影市场环境对这一类电影“生与死”的“真相”。就笔者所观而言，当年作为纪录片导演的李杨，转入剧情片以后，他的这一段创作历程的“史料性”价值也已经远远大过艺术性和商业性了吧。

    《盲山》之后蛰伏十年，《盲道》以获得全国公映作为“成功”的标准，在大多数影迷心目中，其实是非常感慨的。难免让观众认为《盲道》的创作理念发生了较大转变，其实，这一次《盲道》聚焦城市中的特殊人群，剧情可能加重了“故事化”，影像风格不像过去那样撕裂人心，对底层人物的人性刻画也较为收敛。



      总之，十年后归来的李杨锋芒大减是一层事实，但是，据说李杨在十年里有几个剧本都无法过审，就一部《盲道》也经历修改、包括撤资等种种无奈才获得公映。按说创作拍摄的酸甜苦辣，并不能等同于电影的艺术成就

      但是，如今《盲道》表现出对底层社会的持续关注，这一份初心更胜于最终上映票房的成败。尤其李杨寥寥三部作品对中国电影创作探索的史料性价值，也已经胜过其他第六代导演那些文艺气质的作品了。

 

 

标签： 李杨(8) 盲山(8) 盲井(14) 盲道(2)

7.9 

李杨

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李杨/Yang Li
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